Китайский «убийца» Uber бежит из России

Китайский агрегатор такси Didi уходит из России, проработав на этом рынке лишь полтора года. Это произошло после начала проблем Didi с китайскими регуляторами и уходом компании с американской биржи. Участники российского рынка считает уход Didi негативным событием, которое ограничит конкуренцию.

Didi уходит из России

Китайский агрегатор такси Didi с 4 марта 2022 г. прекратит работу в России и в Казахстане. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Ирину Гущину.

«Из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане», - пояснила Гущина. В то же время сервис продолжит развиваться в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Как Didi завоевывал Россию

Сервис такси Didi был основан в 2012 г. В 2016 г. Didi стал владельцем китайского подразделения американского такси-агрегатора Uber. В Россию Didi пришел летом 2020 г., начав работать в Казани.

Китайский агрегатор такси Didi уходит из России, проработав в ней всего полтора года

В 2021 г. сервис заработал еще в ряде российских регионов: Башкортостане, Краснодарском крае, Воронежской и Тюменской областях и др. Действия Didi вызвали жалобу со стороны кокурента - такси-агрегатора «Максим». Компания жаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на демпинг со стороны Didi и субсидирование компанией своих водителей, но ФАС не нашла нарушений.

Проблемы Didi с китайскими властями

В 2021 г. Didi провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлекла $4,4 млрд. Вся компания была оценена в $70 млрд. Однако затем к компании были применены санкции со стороны китайского регулятора: Didi обвинили в нарушении требований к хранению пользовательских данных и изъяли ее приложения из магазинов мобильных приложений.

Также компанию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Позднее стало известно, что китайские власти возражали после проведения IPO компании в США, опасаясь из-за безопасности хранимых ее данных. В итоге Didi приняла решение провести делистинг с Нью-Йоркской фондовой бирже и вместо этого провести размещение акций на бирже в Гонконге. После этого в компании начались сокращения.

Негативные последствия ухода Didi

Гендиректор «Ситимобил» Виталий Бедарев заявил CNews, что его компания была рада конкурировать с Didi, и ему жаль, что китайская компания покидает российский рынок. «К сожалению, это приведет к консолидации рынка такси в части регионов», - полагает Бедарев.

Правозащитник в сфере легкового такси Елена Грашенкова называет уход Didi «плохой новостью» как для пассажиров, так и для водителей». «Как известно, монополия совсем не способствует развитию качества услуг, и наш рынок очень нуждается в насыщении новыми игроками, - напоминает Грашенкова. - К примеру, в Москве и области 90% перевозок находятся под управлением «Яндекс.Такси» и «Ситимобила». А в некоторых городах вообще присутствует только один сервис».

В чем могли быть причины ухода Didi

Источник CNews на российском рынке такси-агрегаторов отмечает, что уход Didi из России вызван проведением неудачного IPO в США. «Сейчас у Didi нет инвестиций в России, так как все сосредоточено на полноценное возвращение в Китай, где планируется провести размещение акций и необходимо решить вопрос с восстановлением возможности скачивания приложения», - говорит собеседник издания.

Другой собеседник издания говорит, что после того, как Didi перестал субсидировать водителей, так и прекратился рост сервиса и начался отток водителей. «В целом же на рынке такси-агрегаторов "адская" конкуренция, особенно в регионах, и никто делиться своей долей не намерен, - отмечает собеседник издания. - Кроме того, у Didi была неудачное приложение, вызывающее неудобства».

В то же время Елена Грашенкова считает причины ухода Didi из России неочевидными. «Претензии к сервису предъявляют китайские власти, а не российские, к тому же Didi продолжает работать в странах Латинской Америки», - отмечает правозащитник.