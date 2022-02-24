Биткоин рухнул, не выдержав спецоперации России на Украине

Эскалация конфликта между Россией и Украиной обернулась крахом биткоина и всех других криптовалют. После начала военной спецоперации биткоин подешевел почти 9% всего за сутки, Ethereum просил почти на 14%, и это далеко не рекордный показатель. Однако эксперты уверены, что в средне- и долгосрочной перспективе спор двух соседних государств перестанет влиять на мировой крипторынок.

Россия «управляет» биткоином

Курс крупнейшей криптовалюты мира, биткоина, устремился вниз на фоне конфликта между Россией и Украиной, переросшего в военную спецоперацию, пишет агентство Reuters. Следом за ним резко подешевели и другие криптовалюты, в особенности менее популярные.

По данным профильного портала CoinDesk, на 14:40 24 февраля 2022 г. по Москве один биткоин стоил $35,5 тыс. Эта цена рассчитана CoinDesk на основе индекса XBX – спотового курса биткоина. Значение индекса рассчитывается на основе наблюдаемой торговой активности на крупнейших криптобиржах.

За сутки биткоин подешевел на 8,7%. За ним потянулись Ethereum (падение на 13,44%) и Solana (минус 12,2% за 24 часа). Токен Avalanche и вовсе просел на 18,28%.

Происходящее на рынке криптовалют опровергает утверждения сторонников виртуальных денег, что биткоин не зависит от геополитики, пишет Reuters. Удешевление других токенов вслед за ним доказывает их неразрывную с ним связь.

Ряд криптоэкспертов все еще верят, что биткоин сможет восстановиться

В то же время критически низким курс биткоина назвать пока нельзя. За последние 12 месяцев он спускался до отметки $28,8 тыс.

Но в то же время в настоящее время он стоит почти вдвое дешевле, чем в ноябре 2021 г. Тогда его курс установил исторический рекорд, поднявшись до отметки $68,99 тыс.

Крипторынок пристально следит за ситуацией в России

Криптовалютные эксперты пока не берутся предсказать судьбу биткоина не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе. Токен имеет равные шансы как рухнуть еще сильнее, разорив десятки миллионов криптоинвесторов и простых майнеров, так и рвануть вверх.

Россия, со своей стороны, единожды уже доказала, что вполне способна радикально влиять на курс криптовалют, и что для этого ей даже не нужно взаимодействовать с другими государствами, в том числе и с соседними. Конец января 2022 г. ознаменовался наибыстрейшим опустошением карманов криптоинвесторов после того, как российский Центробанк выступил с заявлением о необходимости полной блокировки всей крипты на территории России.

CNews писал, что на тот момент курс биткоина упал почти на 8% менее чем за сутки. Другие валюты не отставали – Ethereum обесценился на 9%. Спустя несколько дней вся криптовалюта вновь выросла в цене.

Будущее не предопределено

Пока неясно, каким будет следующий удар по крипторынку, и насколько сильным он окажется. Но нельзя исключать, что «инициатива» вновь будет исходить от российских властей, поскольку окончательное решение по криптовалюте в стране до сих пор не принято.

Центробанк по-прежнему настаивает, что виртуальным деньгам не место в России. Регулятор даже подготовил законопроект, запрещающий любые операции с ними. Минфин со своей стороны, считает, что эта сфера нуждается не в бойкоте, а в грамотном регулировании со стороны государства и подконтрольных ему ведомств, включая Федеральную налоговую службу.

Китае Биткоин и раньше дешевел на фоне событий в разных странах, например, в Казахстане

На курсе биткоина может отразиться и запуск в России цифрового рубля – электронного аналога национальной фиатной валюты страны. Пока что банки ограничились лишь первым этапом тестирования этой системы, прошедшим в феврале 2022 г. Сроки ее финального запуска на момент публикации материала установлены не были.

Оптимизм в россиянах неискореним

По мнению cооснователь блокчейн-компании ENCRY Foundation Романа Некрасова, происходящее на восточной границе России повлияет на мировой крипторынок лишь в краткосрочной перспективе. Он сообщил РБК, что в будущем «геополитическая напряженность, наоборот, станет отправной точкой для резкого взлета курсов биткоина и Ethereum». Некрасов аргументировал это тем, что, с его слов, многие инвестор рассматривают эти токены в качестве «инструментов хеджирования рисков – инфляционных и геополитических».

Также Роман Некрасов отметил, что конфликт между Россией и Украиной мог не просто так совпасть по времени с новыми попытками властей зарегулировать криптоотрасль. «Неслучайно именно сейчас активизирована работа российского правительства по регулированию рынка криптовалют. Я допускаю, что из страха за свои активы многие россияне предпочтут сейчас переводить активы из рублей не столько в доллары США, сколько в биткоины, потому что так они менее подвержены рискам возможных блокировок и заморозок. Ожидаю бегство капитала из российских банков, многие предпочтут снимать деньги с депозитов. Но не хранить же их просто дома под матрасом. Часть перетечет в наличные доллары, часть в криптовалюты», – сказал он.

Схожего мнения относительно влияния сложившейся геополитической ситуации на токены придерживается старший аналитик портала Bestchange Никита Зуборев «Не стоит переоценивать влияние относительно локального по мировым меркам конфликта на крипторынок. Общее настроение инвесторов действительно может ухудшиться, но российско-украинский конфликт способен вызывать лишь локальные падения рынков в моменты особого обострения. Основным фактором глобального тренда на снижение продолжает оставаться фундаментальная коррекция, связанная с естественной цикличностью рынка. Это продолжает быть актуально как для криптовалютного, так и для фондового рынка», – сказал он РБК.