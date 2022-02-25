Россиянам разрешили не платить за доступ к «Госуслугам» и «Вконтакте»

Провайдеры стали предоставлять абонентам полный доступ к «Госуслугам» и «Вконтакте» при нулевом балансе на счету. Это реализация проекта властей «Доступный интернет», который был инициирован Владимиром Путиным еще в начале 2020 г. Опцию предоставляют пока только крупные провайдеры и операторы мобильной связи. У последних она реализована в виде отдельной подключаемой услуги.

«Доступный интернет» заработал

Социальная сеть «Вконтакте» и портал госуслуг стали доступны россиянам даже при нулевом балансе, сообщили CNews представители российского Минцифры. На момент публикации материала воспользоваться такой возможностью могли лишь абоненты крупных операторов связи и интернет-провайдеров. Другие компании, обеспечивающие мобильный или стационарный доступ в Сеть, предоставят эту опцию в ближайшее время.

Пока что зайти на «Госуслуги» или в «Вконтакте», не оплачивая при этом интернет или мобильную связь, могут пользователи услуг интернет-провайдеров МГТС. «Акадо» и «ЭР-телеком» более известного под торговой маркой «Дом.ру». Помимо них бесплатный доступ к обоим сервисам предоставляют все операторы «Большой четверки» – МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

Из платных в бесплатные всего за месяц

Бесплатный доступ к ряду интернет-ресурсов – это всероссийский проект «Доступный интернет», о необходимости внедрения которого Президент России Владимир Путин говорил еще в январе 2020 г. Однако власти лишь спустя два года, в начале 2022 г., начали составлять список сайтов, пользоваться которыми можно при нулевом балансе.

Экстренный бесплатный доступ к «Госуслугам» при отсутствии денег на счету действительно может пригодиться

Как сообщал CNews, именно «Вконтакте» и «Госуслуги» были внесены в этот перечень первыми. Почему были выбраны именно они, неизвестно, но стоит отметить, что сеть «Вконтакте», созданная Павлом Дуровым в 2006 г., в настоящее время принадлежит холдингу VK. Еще совсем недавно он назывался Mail.ru Group. После переименования холдинг возглавил бывший первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, сын Сергея Кириенко – первого заместителя главы Администрации Президента России.

Решение о внесении тех или иных сайтов в число участников проекта «Доступный интернет» принимает специально созданная для этого правительственная комиссия. Власти организовали ее в конце декабря 2021 г., и руководит ею российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Подключение в пару кликов

В сетях мобильных операторов связи проект «Доступный интернет» реализован в виде отдельной подключаемой услуги с нулевой абонентской платой. К примеру, «Билайн» и МТС позволяют активировать ее через фирменное мобильное приложение.

Для активации услуги в обязательном порядке нужно иметь учетную запись на портале госуслуг. Без нее и без отдельной авторизации на этом сайте, даже если на смартфоне установлено соответствующее приложение, ничего не сработает.

Авторизация в « Госуслугах » - обязательное условие подключения услуги

После авторизации откроется доступ к списку сайтов, пользоваться которыми можно при нулевом балансе. После подключения услуга действует ровно 24 часа, после чего потребуется повторная ее активация через приложение оператора или личный кабинет на его сайте.

Стоит отметить, что при подключенной услуге «Доступный интернет» зайти на сайты вне списка разрешенных не получится.

Алгоритм подключения услуги при пользовании стационарным интернетом может отличаться. Редакция CNews обратилась за комментариями к представителям «ЭР-телеком» и МГТС и ожидает ответа.

Причины внезапной щедрости провайдеров

Бесплатные «Вконтакте» и «Госуслуги» при нулевом балансе – это следствие поручения Владимира Путина по реализации в России проекта «Доступный интернет». Это настоящий долгострой среди проектов, так как с момента слов Президента России о необходимости наличия в стране такого решения и до начала его реализации прошло больше двух лет.

Начало работы «Доступного интернета» было назначено на 1 марта 2020 г. Однако власти не успели подготовить соответствующие поправки к действующим законам, и запуск проекта был отложен на неопределенный срок.

В апреле 2020 г. по решению Минцифры в стране начался эксперимент по бесплатному доступу к ряду сайтов, которые было принято называть «социально значимыми». Продлился он вплоть до 1 декабря 2021 г.

Теперь россияне могут бесплатно общаться в отечественной соцсети

В процессе проведения эксперимента государство готовила изменения к законам страны. например, к августу 2020 г. власти разработали предварительный вариант правил внесения сайтов в список социально значимых, а сам законопроект, регулирующий работу проекта «Доступный интернет», прошел заключительное третье чтение в Госдуме в середине июня 2021 г. Через несколько недель его подписал Владимир Путин.

Провайдерам инициатива не понравилась

Инициированный Минцифры эксперимент привлек внимание, в основном, крупных операторов связи и провайдеров. В нем участвовали «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», МТС и «ЭР-телеком», а также ряд небольших региональных операторов.

В сентябре 2020 г. участники эксперимента взбунтовались и потребовали, чтобы власти компенсировали им все расходы на реализацию «Доступного интернета». По подсчетам Российского союза промышленников и предпринимателей, инициатива Владимира Путина только за апрель-июнь 2020 г. обошлась им в пределах 191,6–220,2 млн руб. Это размер недополученной операторами выручки.

Отдельно операторы негодовали по поводу чересчур огромного, по их мнению, списка сайтов, к которым нужно предоставлять бесплатный доступ. На момент проведения эксперимента он включал свыше 370 веб-ресурсов, разделенных на 19 категорий – от социальный сетей и интернет-медиа до сервисов доставки и многочисленных новостных агрегаторов. В списке числились «Вконтакте», «Одноклассники», «Гисметео», «Яндекс», образовательные порталы, облачные сервисы, медицинские порталы и интернет-аптеки, посвященные спорту сайты и т. д.