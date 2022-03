Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своем «спутниковом интернете»: Свобода слова дороже

Спутниковая сеть Starlink Илона Маска не станет блокировать российские СМИ. Сеть работает в 29 странах мира (России в списке нет). Маск объяснил свое нежелание бойкотировать российские новостные ресурсы тем, что он «абсолютист в плане свободы слова», и добавил, что изменит свое мнение только под прицелом.

Только под дулом пистолета

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) заявил о своем нежелании закрывать доступ к российским СМИ в своей сети спутникового интернета Starlink. Об этом он сообщил в своем блоге в соцсети Twitter, по решению Роскомнадзора заблокированной на территории России.

Со слов Илона Маска, к нему обратились правительства нескольких стран с требованием заблокировать в Starlink все российские новостные источники. Миллиардер не стал уточнять, какие именно государства пытались надавить на него, но подчеркнул, что среди них не было Украины.

Однако вероятность ограничения доступа пользователей Starlink к российским СМИ по-прежнему сохраняется. «Мы сделаем это только под дулом пистолета», – написал Маск в своем блоге (We will not do so unless at gunpoint).

Абсолютная свобода слова

Маск назвал всего лишь одну причину, по которой российские СМИ не блокируются в его спутниковом интернете. «Я абсолютист в плане свободы слова», – сказал он.

Илон Маск пока не присоединился к блокаде российских СМИ

В конце февраля 2022 г., откликнувшись на просьбу украинских политиков, миллиардер открыл доступ к своей сети жителям Украины. Он добавил также, что отправит груз с десятками ресиверов и тарелок для подключения к ней на Украину. В начале марта 2022 г. Маск сдержал слово.

Украина стала 29 страной в мире, где в настоящее время работает спутниковая сеть Илона Маска. России в этом перечне, несмотря на семь лет существования Starlink, до сих пор нет. В каждом из этих государств сеть работает в режиме публичного бета-тестирования.

Откуда у создателя электрокаров свой спутниковый интернет

Сеть Starlink Илон Маск развивает с 2015 г. посредством своей компании SpaceX. Планы у него грандиозные – он намерен покрыть Землю сетью из 30 тыс. спутников.

Своей цели создатель электрокаров Tesla пока не достиг. На начало 2022 г. у него на руках было разрешение на вывод на орбиту лишь 12 тыс. космических аппаратов, предоставленное Федеральной комиссией по связи США (FCC), но на орбите находились далеко не все из них.

Твит Илона Маска

На момент публикации материала Маск вывел на орбиту немногим больше 2000 аппаратов Starlink. Из них по прямому назначению (для предоставления доступа в интернет) использовалось почти 1900. Этого результата он добился за неполные семь лет.

В начале февраля 2022 г. из группировки спутников Маска выбыло 40 аппаратов. Как сообщал CNews, Их вывела из строя сильная геомагнитная буря. Все они сгорели в атмосфере Земли.

Спутниковый интернет Маска не для всех

В России широкому распространению иностранных спутниковых сетей мешает позиция регуляторов. Например, еще в июне 2019 г. Минцифры разработало законопроект о штрафах для операторов связи, которые используют иностранные спутниковые системы без выполнения необходимых условий.

В то же время российских аналогов Starlink или британского OneWeb на момент публикации материала не существовало. Пока их создание лишь в планах, притом далеко не на ближайшее будущее.

В мае 2018 г. CNews писал о планах российского правительства построить в стране отечественную «спутниковую группировку быстрого доступа в интернет на всей территории страны без ограничений по дешевым тарифам». Проект был рассчитан до 2030 г., и затраты на его реализацию составят в пределах 151 млн руб.

Параллельно с этим Минцифры вело разработку собственной спутниковой сети – она называлась «Экспресс-РВ» и состояла всего-навсего из четырех спутников, а ее запуск был назначен на 2024 г. Расходы из бюджета страны на эту сеть должны были составить 42 млрд руб.

Пока неясно, какая судьба ждет оба эти проекта ввиду сложившейся обстановки в России за рубежом. С вероятностью 50% их реализация будет или ускорена, или заморожена на неопределенный срок.