«Яндекс.Дзен» самоизолировался от иностранных пользователей

«Яндекс» закрыл доступ «Дзену» для всех пользователей, проживающих за пределами России. В компании объяснили это «невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других языках». Это первый случай блокировки и ограничения прав иностранцев на российских платформах. Тем временем ущемлением россиян в правах за последние несколько дней «прославились» YouTube, Twitch, TikTok и др.

Иностранцам вход воспрещен

Сервис «Дзен», принадлежащий «Яндексу», закрыл доступ к своему контенту для пользователей, проживающих за пределами России. Как пишет РБК со ссылкой на представителей «Дзена», это связано с «невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других языках».

Доступа к «Дзену» иностранцы лишились 9 марта 2022 г., без предварительного предупреждения. О планируемых сроках такой изоляции представители компании не говорят.

«С сегодняшнего дня “Дзен” будет доступен только пользователям из России – они увидят в ленте только те каналы, на которые подписались. В условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации на других языках для пользователей из зарубежных стран», – сообщили РБК представители сервиса.

На момент публикации материала не было известно, для жителей каких именно стран введено ограничение. Существует вероятность, что доступ к сервису все же остается у проживающих в ряде государств.

Возможно, примеру « Дзена » в скором будущем последуют и другие российские сервисы

«Яндекс» не уточняет, входит ли в его планы «отлучение» иностранцев от других своих сервисов. Кроме того, нет данных, как интернет-гигант намерен бороться с гражданами иностранных государств, подключающихся к «Дзену» через VPN.

Что еще придумал «Дзен»

Данное ограничение стало вторым для «Дзена» за последнюю неделю, и первым, касающимся сугубо иностранцев. Так, 4 марта 2022 г. сервис внезапно оставил всех пользователей без привычной многим ленты рекомендованного контента. Вместо нее теперь все видят лишь то, что публикуют авторы каналов, на которые они подписаны.

Со слов представителей «Дзена», данное «нововведение» носит временный характер. Что примечательно, отключение рекомендаций «Яндекс» тоже аргументировал «ростом объемов контента и изменением его контекста».

Сервис изменил и механизм монетизации. Теперь авторы каналов получают деньги не за рекламу в публикациях, а за непосредственное взаимодействие со своими подписчиками. «Чтобы поддержать блогеров, которые столкнутся с падением доходов, компания проинвестирует собственные средства на выплаты авторам», – отметили представители «Дзена». Увеличатся или уменьшатся доходы контент-мейкеров «Дзена» на фоне этих изменений, станет известно уже в ближайшем будущем.

Прецедент создан

В начале марта 2022 г. американский видеосервис YouTube и вовсе отключил монетизацию для всех без исключения российских блогеров. Это стало реакцией на спецоперацию России в Луганской и Донецкой народных республиках, начавшуюся 24 февраля 2022 г., и моментально обрушило количество роликов, выгружаемых россиянами на эту площадку.

От российских пользователей отвернулись многие иностранные площадки. Например, деньги за свои стримы больше не получают российские пользователи американского Twitch, а китайский TikTok запретил россиянам публиковать новые ролики и проводить прямые эфиры.

Зарабатывать на рекламе россияне больше не могут ни в Facebook, ни в Instagram.

Российские крупные интернет-сервисы до 9 марта 2022 г. ни в чем не ограничивали своих иностранных пользователей, по крайней мере, официально. «Дзен» создал прецедент в этом плане.

Немного о «Яндекс.Дзене»

«Дзен» входит в экосистему «Яндекса» с июня 2015 г., то есть сервису уже почти семь лет. В настоящее время он представляет из себя универсальную платформу для блогеров – они могут публиковать в своих профилях как обычные посты, так и видеоролики.

Такими возможностями «Дзен» обзавелся сравнительно недавно – в апреле 2021 г. Как сообщал CNews, «Яндекс» решил объединить его с «Эфиром», где раньше публиковался контент видеоблогеров. Также были объединены и аудитории этих сервисов.

По итогам 2020 г. «Дзен» стал одним из самых быстрорастущих сервисов «Яндекса». К концу года на нем было зарегистрировано 45 тыс. человек.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий «Яндекса». Он приведен без изменений.

«Из-за того, что объем контента на платформе “Дзен” резко вырос, а контекст его потребления быстро меняется, невозможно обеспечить высокое качество персонализации на всех локальных доменах и на разных языках. Поэтому с сегодняшнего дня контент “Дзена” будет доступен на сайтах zen.yandex.ru и yandex.ru вне зависимости от того, в какой стране находится пользователь», – сообщили CNews представители «Яндекса».

На вопрос CNews, что означает фраза «а контекст его потребления быстро меняется», представители «Яндекса» ответили: «Это значит, что пользователи, которые раньше читали и смотрели контент примерно на одни и те же тематики, начали интересоваться контентом на другие темы».