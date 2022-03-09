Россиян лишили доступа к европейским музыкальным потоковым сервисам

Стриминговый сервис Spotify закрыл российское представительство и лишил россиян возможности использовать премиальные аккаунты. Конкурент данного сервиса Deezer и вовсе стал недоступен для российских пользователей.

Spotify отключился от российских подписчиков

Стриминговый сервис Spotify объявил о прекращении работы в России своей премиальной подписки. Как говорится в заявлении компании, которое приводит агентство «Интерфакс», это связано с действиями платежных провайдеров, с которыми сотрудничает Spotify. У существующих подписчиков премиум-аккаунты будут действовать до конца срока подписки, после чего пользователей переведут на бесплатные аккаунты.

В бесплатном режиме пользователи Spotify могут прослушивать музыку в бесплатном режиме и с рекламой. В платной версии Spotify работает без рекламы, также пользователям доступно прослушивание в режиме офлайн и в более высоком качестве. Решение о закрытии своего российского представительства Spotify принял с началом обострения на Украине.

Стриминговый сервис Spotify закрыл российское представительство и лишил россиян возможности использовать премиальные аккаунты

Сервис Spotify был запущен в 2006 г. в Швеции. Сейчас Spotify – один из крупнейших в мире стриминговых сервисов, который присутствует в 184 странах. У сервиса 406 млн пользователей, из которых 180 млн являются платными подписчиками.

Успешный запуск Spotify в России

Разговоры о выходе Spotify в Россию велись с 2014 г. В итоге Spotify заработал в России лишь в 2020 г. Компания назвала свой выход в России самым успешным из всех новых запусков. Как рассказал гендиректор Spotify в России Илья Алексеев, за первые три месяца компания достигла результатов, которые планировалось получить за первый год работы.

Согласно исследованию Deloitte, проведенному осенью 2021 г., Spotify стал вторым по популярности стриминговым сервисом в России: сервисом пользовались 36% россиян, имевших платные музыкальные подписки. На первом месте находится «Яндекс.Музыка», на третьем Youtube Music, на четвертом сервис Boom от «Вконтакте», на пятом Apple Music. Объем российского рынка онлайн-музыки в 2020 г. оценивался в $273 млн.

В начале 2022 г. Роскомнадзор сообщал о том, что Spotify начала выполнять закон «О приземлении иностранных интернет-компаний», требующий от зарубежных интернет-игроков открывать представительства в России и заводить личные кабинеты на сайте Роскомнадзора.

Deezer также уходит из России

Одновременно стало известно о прекращении работы в России другого музыкального сервиса Deezer. Согласно сообщению агентства ТАСС, сервис разослал своим подписчикам уведомление о том, что «в связи с текущими экономическими санкциями, наложенными на Россию, мы не можем продолжать работу нашего сервиса в вашем регионе».

Сейчас при входе из России на сайте Deezer появляется объявление о том, что данный сервис «недоступен в вашей стране». Deezer был запущен в 2006 г. во Франции. Сервис имеет 7 млн платных пользователей и 16 млн уникальных посетителей ежемесячно.

В 2012 г. Deezer получил инвестиции на сумму $130 млн от компании Access Industries, созданную американцем российского происхождения Леонардом Блаватником. Это позволило сервису расширить свое присутствие до 160 стран, включая Россию.