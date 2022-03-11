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Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных

Meta разрешила пользователям Facebook и Instagram открыто выплескивать ненависть к россиянам и призывать к насилию и смерти в отношении них. Такие посты и комментарии удаляться или модерироваться не будут. Эти правила распространяются лишь на несколько стран мира, включая Россию и Украину. Facebook уже заблокирована в России, и та же участь может настичь и Instagram.

Цукерберг против русских

Пользователи американских социальных сетей Facebook и Instagram получили добро на разжигание межнациональной ненависти по отношению к россиянам, пишет Reuters. В частности, не будут удаляться посты с призывами к насилию по отношению к русским солдатам, если в них будет упомянута спецоперация в ДНР и ЛНР, а их авторы не будут блокироваться. Исключение составляют только лишь российские военнопленные и мирные жители. Их в «постах ненависти» упоминать нельзя.

Помимо этого, пользователи Facebook и Instagram также получили возможность желать смерти Президентам России и Белоруссии. И Facebook, и Instagram принадлежат компании, основанной Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) и ранее называвшейся Facebook. Одноименная социальная сеть уже заблокирована на территории России. Instagram на момент публикации материал не числился в «черном списке» Роскомнадзора, но после такого он рискует разделить участь Facebook.

Временные изменения

По информации Reuters, послабления для пользователей Facebook и Instagram введены временно, но нет информации, когда именно они будут отменены. Представители Meta подтвердили агентству, что такие изменения действительно имеют место.

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Российские власти, вероятнее всего, не станут медлить с реакцией на нововведение в соцсетях Meta

Карт-бланш на публикацию постов о ненависти к русским в крупнейших соцсетях мира Meta дала своим пользователям на почве конфликта России и Украины. «В результате российского вторжения в Украину мы временно сделали поправку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как агрессивные высказывания, такие как «смерть российским оккупантам». Мы по-прежнему не допустим заслуживающих доверия призывов к насилию против российских граждан», – говорится в заявлении представителя Meta».

Разрешив слова ненависти и в адрес глав государств, представители Meta спешно уточнили условия, которым должны соответствовать такие публикации. Так, сообщения не должны содержать способы их убийства, плюс в них не должно быть указаний на местоположение Президентов России и Белоруссии.

Геополитические соцсети

Что немаловажно, новые правила Meta в отношении упоминания в постах россиян, а также Владимира Путина и Александра Лукашенко, действуют далеко не во всем мире. Американская компания позволила писать про них «посты ненависти» только лишь пользователям из Армении, Азербайджана, Венгрии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины и Эстонии.

Что еще более примечательно, новые правила распространяются еще и на российских пользователей. При этом, как видно, Белоруссии в перечне стран нет. Свою избирательность по части составления списка стран Meta комментировать не стала.

Незамедлительная реакция России

На новую политику закрывания глаз Meta на посты с призывами к насилию против россиян моментально отреагировало посольство России в США. Оно опубликовало в своем официальном Telegram-канале пост с критикой в адрес американской ИТ-компании.

«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании – еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов», – говорится в заявлении российского посольства в США. Оно опубликовано на русском и английском языках.

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Заявление посольства России в США

В дипмиссии выступили с требованием о прекращении «экстремистской деятельности Meta» и принятию мер «по привлечению виновных к ответственности». С этим требованием представители посольства обратились к властям США. «Пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими», – указано в публикации российского посольства в США.

За что в России заблокирована Facebook

Соцсеть Facebook является самой популярной в мире – 73,33% рынка в феврале 2022 г. (статистика StatCounter). В России она занимает второе место с долей 17,35%, уступая лишь отечественной «Вконтакте» с 21,86%.

В последние годы Facebook сталкивалась с многочисленными штрафами – сперва за отказ хранить персональные данные своих российских пользователей на территории России, а затем и за нежелание удалять запрещенный в России контент. В итоге дело дошло до оборотного штрафа.

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Существует вероятность, что отношение Meta к россиянам очень быстро отразится на популярности Facebook и Instagram в России

24 февраля 2022 г. Владимир Путин инициировал спецоперацию в ДНР и ЛНР, а уже сутки спустя Роскомнадзор начал «частично» блокировать Facebook в России. Случилось это после того, как социальная сеть ограничила работу аккаунтов ряда российских СМИ, включая Lenta.ru и «Газета.ру».

В начале марта 2022 г. Facebook попала под полную блокировку в России. Так Роскомнадзор отреагировал на 26 случаев «дискриминации российских СМИ», выявленных в этой соцсети.

Эльяс Касми

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