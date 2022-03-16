Глава Yandex покидает свой пост из-за санкций

Евросоюз и Великобритания ввели санкции против гендиректора Yandex Тимура Худавердяна. Также санкции введены в отношении совладельцев «Альфа-групп» Германа Хана и Алексей Кузьмичева.

Санкции против Тимура Худавердяна

Управляющий директор и гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покинет совет директоров, пост заместителя гендиректора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании, заявила компания.

Уход Худавердяна с должностей в европейских структурах «Яндекса» происходит вследствие санкций Евросоюза, наложенных на него 15 марта 2022 г. Санкции предполагают арест активов, запрет резидентам ЕС сотрудничества с соответствующей персоной и запрет передвижения по территории ЕС и транзитом через нее.

Одновременно Худавердян был включен еще и в санкционные списки Великобритании. К моменту публикации в пресс-службе Yandex не ответили на запрос CNews относительно санкций против своего гендиректора.

В тот же день, 15 марта 2022 г., Худавердян в дополнение к должностям в голландском Yandex возглавил российское ООО «Яндекс», принадлежащее голландскому Yandex NV.

Тигран Худавердян в 2014 г. возглавил подразделение «Яндекса» - «Яндекс.Такси», ставшее впоследствии отдельной компанией. В 2019 г. Худавердян занял новую должность – операционный директор Yandex. Компания Yandex зарегистрирована в Нидерландах и владеет российским ООО «Яндекс».

Почему ЕС ввел санкции против главы «Яндекса»

В материалах ЕС указывается, что Худавердян присутствовал 24 февраля 2022 г. на встречи крупных российских предпринимателей с Президентом России Владимиром Путиным. По мнение ЕС, это означает, что Худавердян входит в круг близких к Путину олигархов и поддерживает его политику по отношению к Украине. Кроме того, Худавердян является одним из лидеров в секторах российской экономики, приносящих значительную прибыль Правительству России.

«Яндекс» и события на Украине

Также в материалах ЕС упоминают недавнее заявление бывшего руководителя проекта «Яндекс.Новости» Льва Гершезона, который назвал «Яндекс» «одним из ключевых элементов сокрытия от россиян информации» о событиях на Украине. Кроме того, «Яндекс», как указывают в ЕС, маркирует в своей поисковой выдачи материалы о событиях на Украине после соответствующего предупреждения российского Правительства.

Тигран Худавердян в своем блоге ранее говорил, что для компании приоритетами является безопасность сотрудников и сохранение работоспособности ключевых сервисов для людей. «То, что мы защищаем сейчас – это не бизнес, - говорил Худавердян. – Это сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод. Поиск должен искать, такси должно приезжать, товары и еды доставляться, инфраструктура – работать. По этим причинам мы не можем забираться на броневик».

Санкции против совладельцев «Альфа-групп»

Одновременно ЕС ввел санкции против совладельцев «Альфа-групп» и инвестиционной компании LetterOne Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Ранее ЕС уже вводил санкции против третьего совладельца данных компаний Михаила Фридмана, а также против топ-менеджера группы Петра Авена. В материалах ЕС указывается, что Владимир Путин оказывает поддержку зарубежному бизнесу «Альфа-групп».

Одновременно санкции против Фридмана и Авена ввела Великобритания. LetterOne является крупнейшим акционером телекоммуникационной группы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн». Также LetterOne является совладельцем турецкого сотового оператора Turkcell.