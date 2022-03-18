RuTracker отказывается работать в России

Российский трекер RuTracker отказался работать в России, даже если его исключат из «черного списка» Роскомнадзора. Его представители заявили, что не поддерживают действия российских властей. Сервис заблокирован в России с января 2016 г., но в марте 2016 г. он уже исключался из «блэклиста» хотя и всего лишь на несколько дней.

Отечественный «Рутрекер» против россиян

Российский торрент-трекер RuTracker не будет работать в России, даже если его исключат из списка запрещенных в стране сайтов, пишет Forbes. Представитель сервиса заявил изданию, что трекер «в текущей ситуации не поддерживает никакие действия российских властей».

В начале марта 2022 г. RuTracker ненадолго пропал из «черного списка» Роскомнадзора и даже стал открываться через некоторых российских провайдеров без дополнительных ухищрений. Редакция CNews убедилась в его наличии доступа к нему при подключении через мобильный и домашний интернет «Билайна».

Скриншот от 5 марта 2022 года. записей о Рутрекере в реестре Роскомнадзора не было

Сразу после того, как информация о разблокировке «Рутрекера» стала общедоступной, владельцы сервиса закрыли к нему доступ российским пользователям. Пробиться было невозможно – RuTracker активировал защиту компании CloudFlare и отсекал россиян по IP. При этом через VPN или прокси с подменой местоположения трекер прекрасно работал.

Факт блокировки подтвержден

Представители RuTracker поначалу никак не комментировали тот факт, что россиянам в течение нескольких дней был закрыт доступ к российскому сервису. К середине марта блокировка была снята, но к тому времени сервис вновь оказался в списке запрещенных ресурсов.

На многочисленные вопросы пользователей о причинах блокировки россиян представители трекера ответили лишь в середине марта 2022 г. С их слов, она была включена из-за DDoS-атак и массовой регистрации ботов. Они также сказали, что под блокировку попали пользователи не только из России, но и из Китая. Об этом они сообщили в одной из тем, опубликованных на официальном форуме Rutracker.

Истинные причины недоступности трекера для россиян

Была и вторая причина. «Закрывали и для того чтоб не было повода “рекламить” нас разблокировкой, ибо очевидно что это кончится плохо», – заявили представители трекера (пунктуация сохранена).

Собрать денег с россиян и закрыться от них

«Рутрекер» – это один из старейших ресурсов современного Рунета. Он был запущен еще в 2004 г. и до 2010 г. назывался Torrents.ru. В мае 2015 г. издательство «Эксмо» через суд потребовало полной блокировки сервиса на территории России. Требование удовлетворил Мосгорсуд, и в январе 2016 г. его решение о блокировке трекера вступило в силу.

Сразу после блокировки в России Rutracker объявил о разрыве всех отношений с правообладателями. Они потеряли возможность блокировать раздачи, а ранее закрытые темы были вновь открыты на постоянной основе.

Сервис работает до сих пор, но россиянам доступен только через VPN. Впрочем, в марте 2022 г. некоторые VPN начали блокировать протокол BitTorrent, опасаясь претензий со стороны правообладателей.

Скриншот от 5 марта 2022 года. « Рутрекер » работает без VPN. Провайдер - « Билайн

В начале 2021 г. Rutracker провел краудфандинговую кампанию, в ходе которой собрал более 1,8 млн руб. На них сервис собирался закупить жесткие диски емкостью в сумме от 600 до 800 ТБ, для хранения редких и старых раздач.

Сбор средств проводился, в основном, в России. Также подпитать трекер деньгами решили жители Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана и ряда других стран.

Власти против пиратства

Временная разблокировка «Рутрекера» в начале марта 2022 г., причины которой до сих пор не раскрываются, совпала с инициативой властей по легализации пиратского иностранного ПО на фоне многочисленных антироссийских санкций. CNews писал, что ряд госведомств предложили временно отменить не только административное, но даже уголовное наказание за использование такого софта. Об амнистии тех, кто уже сидит за нелицензионный софт, предложений, тем не менее, не звучало.

Спустя несколько дней власти передумали разрешать россиянам легально пользоваться пиратским ПО, разработанным в странах, поддержавших антироссийские санкции. Тем не менее, вероятность того, что эту идею вновь возьмут на вооружение, по-прежнему сохранятся, так как план поддержки граждан со стороны властей еще находится в разработке.