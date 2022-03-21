Facebook и Instagram - экстремисты. Чем это грозит россиянам?

По требованию Генпрокуратуры Meta* признана в России экстремистской организацией. Соцсети Facebook и Instagram официально запрещены в России, тогда как мессенджер WhatsApp продолжает работать без каких-либо ограничений. На него санкции Генпрокуратуры не распространяются.

Meta в списке экстремистов

Тверской суд Москвы 21 марта 2022 г. признал экстремистской организацией компанию Meta*, ранее известную как Facebook. Также по решению суда в России запрещена деятельность социальных сетей Facebook и Instagram (Meta купила ее в 2012 г.) по причине экстремизма и русофобии.

В середине марта 2022 г. Meta разрешила пользователям своих соцсетей публичные экстремистские высказывания в адрес россиян и Президентов России и Белоруссии. В ответ на это Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией.

Следствием всего этого стала еще и всероссийская блокировка Instagram с 14 марта 2022 г. Facebook попала в «черный список» Роскомнадзора в конце февраля 2022 г.

У Meta есть возможность опротестовать решение Тверского суда в следующей судебной инстанции.

Суд встал на сторону Генпрокуратуры. «Гражданское исковое заявление Генеральной прокуратуры России удовлетворить в полном объеме», – заявила судья Ольга Солопова.

WhatsApp не тронули

В официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции сказано: «Запрещена деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории России по основаниям осуществления экстремистской деятельности». При этом решение суда никак не коснулось мессенджера WhatsApp (в собственности Meta с 2014 г.).

«Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации», – сказано в заявлении.

WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире. По итогам 2021 г. его пользовательская база превысила 2 млрд человек. В России он тоже занимал первое место по популярности, но в конце марта 2022 г. его сместил Telegram Павла Дурова, по крайней мере, в сети «Мегафона»

Это стало возможным за счет стремительного роста популярности Telegram в России – в него перешли многие пользователи заблокированного Instagram, а также те, кто регулярно смотрит YouTube, не желая потерять связь с любимыми блогерами. YouTube на 21 марта 2022 г. тоже находился на грани блокировки в России.

За Facebook могут посадить

Представители Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) объяснили решение Тверского суда в отношении Meta. «Компании Meta будет запрещено открывать отделения в России и вести коммерческую деятельность. Пользователи и юридические лица не будут привлекаться к ответственности за использование Facebook и Instagram на территории России, а именно за вход на данные ресурсы и размещение в нем контента, не противоречащего законодательству России», – утверждают они.

При этом риск сменить свободу на тюремную камеру сохраняется. По мнению экспертов РАЭК это возможно по трем причинам.

Первая причина – это выполнение тех или иных работ или оказание услуг в интересах Meta может рассматриваться российскими властями в качестве участия в деятельности организации, признанной экстремистской чч. 2 или 3 ст. 282.2 УК РФ, позиция Верховного суда РФ выражена в п.20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»).

Посадить россиян могут и за заказ у Meta тех или иных платных услуг, в том числе покупку и размещение рекламы и осуществление любых платежей в пользу Meta. Это может считаться финансированием экстремистской организации (ст. 282.3 УК РФ, позиция Верховного суда РФ выражена в пп.22.1-22.2 Постановления).

Также россиян могут привлечь к ответственности за публичную демонстрацию логотипа Meta. Это может считаться административным правонарушением (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, а в случае его внесения в Федеральный список экстремистских материалов – также по ст. 20.29 КоАП РФ).

Использование россиянами (физлицами и юрлицами) Facebook и Instagram не может быть признано экстремизмом, пишет «Интерфакс», ссылаясь на представителей Генпрокуратуры.

«Российским пользователям, которые заходят в соцсети из-за рубежа или с помощью VPN, — бояться нечего. Посты в Facebook и Instagram считать экстремистской деятельностью не будет», – сообщает портал РАПСИ со ссылкой на других представителей ведомства.

Нельзя не отметить, на момент публикации материала официальные заявления по данному вопросу отсутствовали. Это существенно повышает риск для любого россиянина оказаться в тюрьме за пользование Instagram или Facebook.

В то же время, поскольку требования Генпрокуратуры не распространяются на WhatsApp, пользоваться им россияне могут без опасений за свою свободу.

Как это отразится на россиянах

Facebook и Instagram входят в число самых популярных в России. Но до первого места не дотягивает ни одна, ни вторая, а доля каждой из них в феврале 2022 г., то есть еще до ввода ограничений и блокировок, не превышала 20%.

Согласно статистике StatCounter, на первом месте по популярности у россиян была соцсеть «Вконтакте» с долей 21,86%. За ней следовала Facebook c 17,35%, а третью строчку занимала YouTube с 15,22%. Instagram был на четвертом месте с 14,08%.

В том, блокировки негативно отразятся на популярности Instagram и Facebook в России, сомнений нет, поскольку далеко не всем удобно пользоваться VPN (для физлиц они пока не запрещены). Остается загадкой лишь, сильно в ближайшие месяцы упадет интерес россиян к этим соцсетям.

Добавим, что в России есть множество отечественных соцсетей. Помимо «Вконтакте», созданной все тем же Павлом Дуровым, есть еще как минимум «Мой мир» и «Одноклассники». Instagram заменить пока нечем, но в России уже готовятся его отечественные аналоги – их будет как минимум два.

И даже если Генпрокуратура изменит свое решение и потребует заблокировать еще и WhatsApp, в России его смогут полностью заменить Telegram отечественная ICQ, весной 2020 г. пережившая второе рождение и готовящаяся в ближайшем будущем пережить третье.

* Meta признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.