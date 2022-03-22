Международная база стартапов и инвестиций огородила себя от россиян

Американская база данных о стартапах Crunchbase закрыла доступ для пользователей из России. Чтобы зайти на сайт проекта, требуется подписать петицию с осуждением действий России на Украине.

Crunchbase закрылся от российских пользователей

Американская база данных о стартапах Crunchbase закрыла доступ для посетителей из России. Как говорится на главной странице проекта, такое решение принято в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Доступ будет ограничен до конца конфликта.

Впрочем, россиянам предлагается подписать доступ с осуждением происходящих на Украине событий. Для этого нужно указать свои имя, фамилию, страну и организацию.

Список подписавших петицию лиц опубликован в виде файла на Google Docs. На момент публикации материала значились почти 200 человек, включая ряд известный в России венчурных инвесторов. Правда нет никаких механизмов проверки того, действительно ли эти люди подписывали данную петицию.

Как появился и развивался Crunchbase

Crunchbase был запущен в 2007 г. в Кремниевой долине Майклом Аррингтоном (Michael Arrington). Проект задумывался как база данных по проектам, о которых пишет другой созданный Аррингтоном ресурс – Techcrunch.

Crunchbase закрыл доступ для пользователей из России

В 2010 г. американский интернет-провайдер AOL приобрел Crunchbase и Techcrunch. В 2015 г. Crunchbase отделился от AOL и Techcrunch и привлек инвестиции на сумму $8,5 млн от фонда Emergence Capital и других инвесторов.

В 2017 г. Crunchbase привлек еще $18 млн инвестиций от фонда Mayfield Fund. В 2019 г. в проект было привлечено дополнительно $30 млн инвестиций от группы инвесторов во главе с фондом Omers Ventures.

Возможности Crunchbase

База данных Crunchbase содержит информацию об инвестициях, инвесторах, слияниях и поглощениях и отраслевых трендах. Первоначально проект ориентировался на стартапы, затем расширил сферу покрытия до публичных и частных компаний.

Crunchbase собирает информацию четырьмя разными путями: с помощью программы Crunchbase Venture, позволяющаей инвесторам сообщать об осуществленных ими инвестициях, собственной командой по сбору информации, машинного обучения и информации от членов собственного сообщества.

На средства, привлеченные от инвесторов, Crunchbase запустил ряд дополнительных опций: Crunchbase for Applications позволяет инвесторам интегрировать базы данных ресурса в свои проекты с маркетинговыми целями; Crunchbase Enterprise – позволяет компаниям анализировать отраслевые тренды и находить своих конкурентов; маркетплейс Crunchbase – инструмент для поиска и анализа компаний с помощью приложений от третьих лиц, включая веб-трафик, ИТ-бюджеты и т.д; Crunchbase Pro – поисковый инструмент, позволяющий отслеживать отраслевые тренды, компании, лица и инвесторов.

Какие западные ИТ-сервисы прекратили работать в России

С началом спецоперации на Украине ряд западных ИТ-компаний приостановил деятельность в России и работу с российскими пользователями. Так, австралийская компания Atlassian, создающая решения для разработки ПО – Jira, Confluence, Bitbucker – объявила о прекращении продаж своих продуктов в России. Также было приостановлено действие лицензий, выданных ряду государственных и крупных корпоративных заказчиков в России.

Корпоративный мессенджер Slack стал удалять аккаунты российских пользователей, среди которых оказался, например, Сбербанк. Заблокировала аккаунты российских пользователей и американская компания Mailchimp, разработавшая решение для маркетинга по электронной почте.

Продажи в России прекратил и онлайн-сервис Figma, предназначенный для разработки и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени. Также прекратили работу в России платежные системы Payoneer и Paypal.