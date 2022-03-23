МТС начинает продавать «Мой офис» бизнесу и госструктурам

МТС начнет продавать своим клиентам программные решения «Моего офиса». Подразумеваются продажи корпоративным клиентам и госзаказчикам мобильного оператора по всей России — а это около 250 тыс. клиентов. Благодаря партнерству «Мой офис» рассчитывает только в 2022 г. привлечь не менее 1 тысячи компаний.

МТС продает софт

Как стало известно CNews, один из крупнейших операторов мобильной связи — «Мобильные телесистемы» (МТС) начнет продавать программные решения «Моего офиса» (ООО «Новые облачные технологии»). Для этого компании заключили соглашение о партнерстве. Изданию об этом рассказали представители «Моего офиса».

МТС начнет продавать программные продукты своим действующим клиентам во всех регионах России. Мобильный оператор также будет оказывать услуги по консалтингу и внедрению данных продуктов. Прежде всего, предложение ориентировано на сегмент B2G (бизнес и государство), подчеркивают в компании.

В МТС разрабатывают совместные конвергентные решения (включая SaaS) с «Моим офисом» с целью формирования экосистемы импортонезависимых предложений на базе инфраструктурных возможностей оператора, рассказали CNews представители МТС.

«Партнерство позволит “Моему офису” увеличить количество каналов продаж своих решений, а МТС — выйти на рынок поставщиков отечественных софтверных решений и расширить перечень оказываемых услуг для корпоративных клиентов и государственных заказчиков», — рассказали CNews представители компании.

На данный момент речь идет о поставке лицензий «Моего офиса» в составе продуктов, в ближайшее время в МТС планируют перейти на SaaS-модель (через облако). По такой модели компания уже поставляла сервисы Microsoft 365 с февраля 2014 г.

Масштаб сотрудничества



На данный момент МТС насчитывает у себя более 250 тыс. корпоративных клиентов в 85 регионах России. Представители «Моего офиса» рассказали CNews, что по этому каналу рассчитывают привлечь не менее 1 тыс. компаний до конца 2022 г. Вопрос о возможной прибыли в компании не прокомментировали.

МТС начнет продавать продукты «Моего офиса» своим клиентам по всей России

После того, как свою деятельность на российском рынке приостановили зарубежные компании Microsoft, Oracle, SAP и др., спрос на отечественные решения вырос на 300%. Больше всего заказов приходится на офисные пакеты, ОС и системы управления базами данных. Так, спрос на решения «Моего офиса» за последние недели вырос в шесть раз. При этом в компании пока не готовы раскрыть точные показатели.

Выручка и продуктовый портфель «Моего офиса»

«Мой офис» разрабатывает офисные решения для общения и совместной работы с документами с 2013 г. Все продукты компании входят в реестр отечественного ПО при Минцифры. Среди них — редакторы текстовых документов, презентаций и электронных таблиц, веб-сервисы и приложения для организации облачной рабочей среды компании, а также корпоративная почта Mailion. На данный момент «Мой офис» реализует проекты в Африке.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Новые облачные технологии» образована 7 марта 2014 г. в Иннополисе. Гендиректором компании в начале марта 2022 г. стал председатель совета директоров компании Андрей Чеглаков, сменив в должности Дмитрия Комиссарова, который занял пост директора по разработке и развитию продуктов в компании. Учредителем «Новые облачные технологии» выступают АО «Лаборатория Касперского» — компания в феврале 2022 г. увеличила свою долю с 47% до 61,05%, тем самым получив контроль над компанией. Андрею Чеглакову принадлежит 20% компании, по 5% находятся у Виталия Кривенко и Дмитрия Комиссарова, по 2,5% у Александра Тимченко и Виктора Савюк, 1,75% сосредоточены у Василия Цуприк, Владимиру Королькову принадлежат 1% и менее 1% у Алексея Доброхотова, Елены Басовой и Александра Пакер.

Согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2020 г. составила 460,4 млн руб., что на 40% меньше, чем по итогам 2019 г. При этом чистый убыток компании достиг 1,5 млрд руб. Однако по данным самой компании, «Мой офис» демонстрирует уверенный рост. По итогам 2021 г. выручка компании удвоилась, количество клиентов превысило 2,5 тыс. организаций, а партнерская сеть была существенно расширена как в России, так и за ее пределами, сообщили CNews представители «Моего офиса».

Охват МТС

МТС входит в большую четверку крупнейших операторы мобильной связи в России (также входят «Билайн», «Мегафон», Tele2).

В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. «На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу», — отмечают в компании. Фиксированными услугами МТС (телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием) охвачено свыше 10 млн домохозяйств, сервисами платного ТВ в различных средах — более восьми млн пользователей, экосистемными сервисами — почти девять млн абонентов, услугами дочернего МТС Банка — около трех млн клиентов.