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Выпущен браузер Chrome 100, способный сломать весь интернет

Google выпустила Chrome 100, первый в мире браузер с трехзначным номером версии. Из-за этого многие сайты будут некорректно работать в нем, так как определяют только первые две цифры версии, а поддержка Chrome 10 прекращена много лет назад. В мае 2022 г. без доступа к нужным сайтам останутся и пользователи Firefox, когда он обновится до версии 100.

Chrome опасен для интернета

Американская корпорация Google обновила свой браузер Chrome до версии 100. Это первый веб-обозреватель в истории интернета, доросший до версии с трехзначным номером.

Это является угрозой для стабильной работы Всемирной паутины. Связано это с тем, что далеко не все сайты готовы к трехзначным версиям браузеров. CNews писал, что многие из них будут определять Chrome 100 как Chrome 10, который вышел еще 11 лет назад, в марте 2011 г. Его поддержка давно прекращена, и сайты могут попросту не открываться и выдавать сообщение о необходимости обновления ПО.

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Возможно, с обновлением до Chrome 100 следует повременить

В плане нововведений Chrome 100 почти не отличается от Chrome 99. Одно из самых значимых изменений – это новый (на самом деле старый) логотип, который стал заметно более плоским, но при этом более ярким.

Что поменялось

Несмотря на исторический релиз, крупных нововведений в Chrome 100 нет. Основной упор сделан на безопасность – Google исправила 28 уязвимостей в своем браузере. Подавляющее большинство из них оказались незначительными, и лишь девять были признаны критическими.

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Все версии логотипа Chrome. Различия между версиями 2014 и 2022 годов едва заметны

К релизу версии 100 Google встроила в Chrome новый API, упрощающий работу браузера на конфигурациях с несколькими мониторами. Например, это может быть лэптоп, подключенный к внешнему экрану с большим разрешением и другими пропорциями. Новый API позволяет адаптировать под несколько мониторов не только сам браузер, но и веб-приложения, запускаемые в нем.

В то же время на одну полезную функцию в Chrome 100 стало меньше. Google лишила его мобильную версию опции экономии трафика. Для россиян это была бы весьма полезная функция, поскольку совсем скоро в стране могут исчезнуть тарифы на сотовую связь с безлимитным мобильным интернетом. Также Google решила отключить экономию трафика и в предыдущих версиях браузера.

Новый взгляд на индексы версий

До версии 100 Chrome дорос за 13,5 лет – первая его стабильная сборка с индексом 1.0 вышла в декабре 2008 г. Именно Google стала инициатором гонки версий. До прихода Google на рынок браузеров разработчики других обозревателей с новым релизом своего продукта меняли лишь цифры после первой точки в индексе версии. Первую цифру в номере версии они увеличивали на единицу лишь с выходом по-настоящему масштабного обновления. Google выбрала иной путь – Chrome 2 вышел в мае 2009, Chrome 3 появился еще через пять месяцев. В итоге к началу 2010 г. Google обновила свой браузер до версии 4. В дальнейшем новые номерные версии Chrome нередко выходили по нескольку раз в месяц, что в итоге привело к релизу Chrome 50 в апреле 2016 г., то есть спустя 7,5 года с момента появления Chrome 1. На следующие 50 версий Google потребовалось еще шесть лет без одного месяца.

Подробнее об основных изменениях в Chrome 100

В дальнейшем в гонку включились и другие популярные браузеры. Первым это сделал Firefox, а немного позже – Opera. Последний держался до последнего, пока разработчики не отказались от собственного движка в пользу универсального Blink.

Авторы классического Opera в январе 2015 г. создали браузер Vivaldi. Он в гонке не участвует – к концу марта 2022 г. самая актуальная его версия имела индекс 5.2.

На очереди Firefox 100

Проблема с некорректной работой сайтов в браузерах с трехзначным индексом версии усугубится в мае 2022 г. На этот месяц запланирован релиз Firefox 100.

В данном случае от пользователей мало что зависит. Научить сайты правильно «читать» версию обозревателя должны именно их владельцы.

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Популярность Chrome в России постепенно падает. Не исключено, что релиз версии 100 ускорит этот процесс

Пользователи же могут просто отключить автоматическое обновление Firefox и Chrome и работать в имеющихся у них версиях. На стабильности отображения сайтов это никак не отразится в перспективе ближайших нескольких месяцев.

Существует и более радикальный вариант – можно сменить браузер на любой из существующих, чья версия далека до 100. Помимо упомянутого Vivaldi это может быть та же Opera, которая 23 марта 2022 г. обновилась до версии 85. А у компании Apple есть собственный браузер Safari, в феврале 2022 г. получивший версию 15.3. В то же время Edge компании Microsoft в данном случае является не лучшей альтернативой Chrome, поскольку 17 марта 2022 г. для него вышел апдейт до версии 99.

В настоящее время Chrome занимает 62,78% мирового рынка браузеров (статистика StatCounter за февраль 2022 г.). В России его доля составляет 54,98% против 16,08% у отечественного «Яндекс.Браузера». Последний в марте 2022 г. обновился до версии 22. что тоже вполне позволяет использовать его как альтернативу Chrome 100.

Эльяс Касми

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