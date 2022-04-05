Немцы разгромили в даркнете огромный русскоязычный магазин Hydra. Не обошлось без участия США

Немецкие силовики остановили деятельность «Гидры» - самого известного русскоязычного даркнет-магазина по продаже наркотиков. Они выключили его серверы в Германии и изъяли крупную сумму в биткоинах. Расследование против «Гидры» длилось с августа 2021 г. при участии властей США.

Немцы победили русскую «Гидру»

Немецкие правоохранительные органы сообщили о закрытии сети серверов русскоязычного даркнет-маркета Hydra, расположенной на территории Германии. Разгромить сервис удалось специалистам Федерального управления уголовной полиции Германии.

Hydra представляет собой крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками. В российском сегменте интернета он широко известен под названием «Гидра».

Отключив серверы маркета, немецкие силовики также изъяли и крупную сумму в криптовалюте. По информации Управления, было конфисковано 543 биткоина. На 15:00 5 апреля 2022 г. по Москве это составляло около $25,347 млн (данные CoinDesk).

Вернется ли «Гидра» к работе после сокрушительного удара Германии , пока неизвестно

По данным следствия, «Гидра» была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире. За один только 2020 г. через нее были осуществлены продажи на общую сумму не менее 1,23 миллиарда евро. Часть денег «Гидра» и ее пользователи выводили через специализированные криптообменники для отмывания криминальных денег, в том числе и через российский SUEX. Он был основан в 2018 г., и к сентябрю 2021 г. через него прошло более $20 млн от «Гидры». В сентябре 2021 г. Минфин США ввело против него санкции.

Без немецких серверов «Гидра» не живет

В операции против «Гидры» также принимали участие сотрудники Генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне и Центрального управления Германии по борьбе с интернет-преступностью. На момент публикации материала не было известно, есть ли в распоряжении «Гидры» сеть серверов за пределами Германии, однако немецкие силовики утверждают, что их действия привели к полной остановке работы ресурса.

По информации Telegram-канала Baza, доступ к ресурсу в даркнете действительно закрыт. Однако его владельцы утверждают, что это связано с некими техническими работами.

США и Германия объединились

Операция немецких силовиков – это итог расследования Германии, инициированного в августе 2021 г. Другими словами, на уничтожение столь крупного ресурса им потребовалось всего восемь месяцев.

«Заглушка» на даркнет-сайте «Гидры»

Однако нельзя не отметить, что в расследовании принимали участие и некоторые органы власти США. Это подтвердили представители Федерального управления уголовной полиции Германии, но как именно американская сторона повлияла на ход расследования, и кем именно она была представлена, они уточнять не стали.

В итоге, после закрытия «Гидры» немецкие силовики приступили к следующей фазе операции. Они пытаются вычислить операторов и администраторов ресурса, чтобы предъявить им обвинения в распространении наркотиков и отмывании денег. На 5 марта 2022 г. их личности установлены не были.

Пользователи под угрозой деанонимизации

Как показало германо-американское расследование, «Гидра» функционировала в течение как минимум семи лет. Ресурс был доступен через сеть Tor, по меньшей мере, с 2015 г. и занимался не только посредничеством при продаже наркотиков.

Через этот даркнет-сайт также велась продажа персональных данных и поддельных документов, говорится в сообщении немецких силовиков. В ходе расследования выяснилось, что на «Гидре» было зарегистрировано свыше 17 млн пользователей со всего земного шара. Продавцов тоже было немало – более 19 тыс.

Пока неясно, смогли ли следователи получить доступ к информации, способной указать им на реальных владельцев пользовательских профилей на «Гидре».

Из даркнета уходят крупнейшие игроки

Закрытие «Гидры» стало третьим ощутимым ударом по даркнету с начала 2022 г. «Темная сторона» всемирной Паутины постепенно лишается действительно крупных представителей.

В январе 2022 г. работу прекратил рынок Monopoly Market, торгующий наркотиками. В том же месяце о своем закрытии объявил даркнет-ресурс UniCC, занимавшийся продажей ворованных кредитных карт. На момент выхода из бизнеса он контролировал 30% рынка краденных карт в даркнете.

Но, в отличие от «Гидры», UniCC закрылся не из-за действий властей. Владельцы заявили, что просто устали заниматься всем этим (проект был основан в 2013 г.), и что они просто «уже немолоды». Однако у аналитиков иная точка зрения. Они полагают, что создатели боялись преследования властей и хотели сбежать со средствами пользователей.

Давление властей – весьма вероятная причина закрытия UniCC. В течение всего 2021 г. из-за него даркнет лишился целого ряда ресурсов. Например, в июне 2021 г. Федеральное бюро расследований (ФБР) совместно с правоохранительными органами Германии, Нидерландов и Румынии добилось закрытия веб-магазина Slipp, торгующего украденными учетными данными.

В октябре 2021 г. прекратил существование проект White House Market, вдохновленный культовым сериалом «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Как и «Гидра», он был связан с продажей запрещенных веществ.