«Яндекс.Маркет» превращается в «Авито» и начинает продавать подержанные смартфоны

«Яндекс.Маркет» вышел в сегмент продаж подержанных вещей. Он начал со смартфонов, но в дальнейшем в каталоге появятся бытовая техника, электроника, детские и спортивные товары и т. д. Размещать предложения на площадке могут только юрлица, так что конкурировать с «Авито» «Маркет» пока не будет. Продажи бывших в употреблении вещей в «Маркете» объясняют сложившейся в стране рыночной ситуацией и желанием россиян сэкономить.

«Маркет» предлагает закупиться «вторичкой»

Интернет-магазин «Яндекс.Маркет» сообщил CNews о запуске продаж подержанных товаров. Со слов представителей сервиса, они дадут «Маркету» возможность «заместить ту часть ассортимента, которая может временно сжаться из-за рыночной ситуации, пока устанавливаются новые каналы поставок и восстанавливаются логистические цепочки».

Вторая причина, по которой «Маркет» открыл для себя рынок подержанных вещей – это возможность расширить свою пользовательскую аудиторию. «Такая модель привлечет пользователей, которые уже давно покупают неновые вещи и товары по модели c2c (client to client – прим. CNews), привыкли к такому пользовательскому поведению, а также тех, кто начал экономить или находятся в поиске существенной экономии всегда в течение года, а не только в период распродаж», – сообщили CNews представители «Маркета».

По словам представителей маркетплейса, решение выйти в сегмент продаж бывших в употреблении вещей не было спонтанным. Подготовительная работа в этом направлении велась с 2021 г. «Уже тогда видели устойчивый тренд роста этого направления. Интерес пользователей к б/у-товарам держался на высоком уровне по ряду причин – сформировался сегмент тех, кто привык покупать неновые вещи в интернете на разных площадках, рос интерес к модели ответственного потребления», – сказали CNews в «Маркете».

Пока только смартфоны

На начало апреля 2022 г. ассортимент подержанных товаров на «Яндекс.Маркете» состоял исключительно из смартфонов. Следует уточнить, что «Маркет» является торговой площадкой, лоты на которой выставляют продавцы со всей России.

Теперь в « Яндекс.Маркете » можно купить вещи, уже бывшие в употреблении, и немного сэкономить

На бывшие в употреблении смартфоны распространяется гарантия сроком на три месяца.

На запрос CNews о планах по развитию данного направления представители «Маркета» ответили, что в будущем в ассортименте появятся подержанная электроника и бытовая техника. Также у сервиса есть планы по масштабированию данного направления на другие категории товаров, включая детские и спортивные товары, а также различные товары для дома и ремонта.

Но этим список подержанных вещей, которые можно будет купить через маркетплейс «Яндекса» ограничиваться не будет. «“Маркет” запустит перепродажу товаров категории одежды и обуви в сотрудничестве с крупными resale-платформами. На маркетплейсе можно будет приобрести одежду, обувь и аксессуары разных брендов в премиум и люкс сегментах», – заявили CNews представители «Маркета».

Физлицам вход закрыт

На вопрос CNews, кто может размещать подержанные товары на «Маркете», представители сервиса ответили, что такая возможность имеется исключительно у юридических лиц. Другими словами, обычные пользователи (физлица) не смогут продать через «Маркет» смартфон или другой гаджет, находящийся у него в собственности или приобретенный с целью перепродажи.

«Чтобы предложить пользователям б/у-товары с предсказуемым качеством, “Маркет” сотрудничает с проверенными партнерами – компаниями, у которых есть опыт работы с подержанными устройствами и вещами (т.е. с юрлицами и ИП). У физлиц нет такой возможности», – сообщили CNews в «Маркете».

Из этого следует, что «Маркет» пока будет конкурировать с «Авито» и «Юлой» – популярными в России сайтами с объявлениями, где основная масса предложений по продажам подержанных вещей поступает именно от физлиц.

Представители «Авито» заявили CNews, что не боятся конкуренции со стороны «Маркета». Заместитель генерального директора компании Иван Гуз сообщил CNews: «Большие маркетплейсы – это серьезные игроки. С другой стороны, классическим маркетплейсам будет тяжело менять восприятие у покупателей, так как годами формировался паттерн “маркетплейс - только новый товар”».

За подержанной техникой – будущее

Со слов представителей «Маркета», руководство сервиса «видит большой потенциал в развитии рынка подержанных товаров» «Пока мы сконцентрировались на описанной модели их существования на Маркете – через подключение партнеров, специализирующихся на продаже таких товаров», – сказали они, добавив, что, по их прогнозам, продажи бывших в употреблении товаров «будут расти опережающими темпами с учетом изменений потребительских привычек – в том числе, стремлению сэкономить».

Вероятно, это связано с происходящим в России. В конце февраля 2022 г. курс рубля побил все исторические рекорды падения, что повлекло за собой рост цен на все категории товаров. Помимо этого страна оказалась под колоссальным количеством санкций, повлекших за собой дефицит ряда товаров и уход многих иностранных производителей с рынка.

CNews писал, что интерес россиян к подержанным товарам очень ярко проявляется в сегменте электроники. Они начали скупать смартфоны, компьютеры и ноутбуки, понимая, что в обозримом будущем цены на новые устройства едва ли снизятся. Вторичный рынок электроники в России в настоящее время демонстрирует стремительные темпы роста.