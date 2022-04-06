Впервые в истории России суд арестовал ворованную криптовалюту

Районный суд в Петербурге счел, что основное отличие криптоденег от реальных денег только в способе их возникновения, и посчитал допустимым арест цифровой валюты как «иного имущества». Это первый подобный случай в России.

Криптоактивы не отличаются от другого ценного имущества

Районный суд в Петербурге разрешил прокуратуре наложить арест на криптокошельки с украденной цифровой валютой Ethereum (ЕТН). Это первый подобный случай в России.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 г. взломал чужой криптокошелек и перевел на свой счет все имевшиеся там 7 тыс. ЕТН (около 2 млрд руб. по текущему курсу). Потерпевший обратился в полицию, где завели уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и краже в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Правоохранители обнаружили, что в криптокошельках обвиняемого хранится лишь часть украденного — 4 тыс. ЕТН. Суд разрешил следователю наложить арест на цифровую валюту обвиняемого.

В судебной инстанции это решение аргументировали тем, что основное отличие криптоденег от реальных денег только в способе их возникновения. Поскольку понятие криптовалюты не закреплено законодательно, обозначение ее как «иное имущество» в обвинении и ходатайстве об аресте суд счел допустимым.

Аресты будут и впредь

Основатель KIP Legal Tech, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков сказал CNews, что правовой статус криптовалюты долгое время был под вопросом. «Признавая ее полноценным платежным средством, мы признаем ее имуществом. Если крипта — это имущество, с ней можно делать все, что можно делать с имуществом — продавать, дарить, давать в залог. И, соответственно, если это имущество, на него может быть наложен и арест, как и на другие виды имущества — акции, вклады, недвижимость, иные активы», — сказал эксперт.

Чем больше будет денег в крипте, тем чаще это будет происходить, считает Катков. А с учетом возможного теневого характера крипторасчетов, аресты будут и в плоскости уголовного права и процесса, уверен он.

В России до сих пор не приняли поправки в законодательство, которые дают возможность ареста и конфискации криптовалют. Кроме того, арест криптовалюты в рамках уголовного дела разрешается судом впервые, сказали опрошенные «Ведомостями» юристы. Руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле напомнил, что еще в 2018 г. в рамках дела о банкротстве суд санкционировал доступ арбитражного управляющего к криптокошельку должника, после чего в 2020 г. был принят закон, который отнес цифровые валюты к имуществу при делах о банкротстве.

Юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков рассказал, что в последнее время отмечается рост количества уголовных дел, в которых предметом преступления являются криптовалютные активы. При этом легальное определение криптовалюты в гражданском законодательстве пока не содержится, говорит он.

Вопрос с техническим исполнением ареста или конфискацией таких средств остается открытым, отмечает юрист компании РКТ Елена Волчек. Это было бы возможно при создании «специального судебного цифрового кошелька», на который будут переведены предполагаемые цифровые средства до окончания следствия и вынесения решения по делу.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин сказал «Коммерсанту», что не сомневается в верности квалификации уголовного дела по статье о краже. «Отличительной особенностью мошенничества является обман или злоупотребление доверием. В рассматриваемом случае хищение произошло тайно, вследствие неправомерного доступа к кошельку, то есть это была классическая кража», — говорит юрист.

Клеточкин не видит в этом расследовании ничего экстраординарного. «Уже последние 2-3 года суды признают криптовалюты как одну из разновидностей нематериальных активов, поэтому без каких-либо проблем выносят судебные акты об аресте. Проблемы начинаются в момент непосредственно ареста или реализации активов, поскольку не все правоохранительные или правоприменительные структуры знают, как это можно сделать, особенно в условиях, когда у них нет паролей для доступа к криптокошельку»,— отмечает эксперт.