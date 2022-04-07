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В России начались гонения на Google. Пока они не впечатляют

В отношении Google вводятся меры понуждения информирующего и экономического характера. В частности, интернет-пользователей будут информировать о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Кроме того, вводится запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.

Пользователям расскажут, что Google нарушает закон, а рекламу с ним запретят

Роскомнадзор решил ввести меры понуждения информирующего и экономического характера в отношении Google за многочисленные нарушения российского законодательства. Об этом ведомство сообщило в публикации на своем сайте.

В частности, российские поисковые системы должны будут информировать интернет-пользователей о нарушении Google законодательства.

Одновременно вводится запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.

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Роскомнадзор ввел «меры понуждения информирующего и экономического характера» против Google

Эти меры будут действовать до полного устранения Google нарушений законодательства России.

В названных «мерах понуждения» Роскомнадзора напрямую не поименованы YouTube, GMail и другие сервисы Google, работающие в России, но, очевидно, их также коснется запрет на рекламу.

Понуждение за неудаление

Роскомнадзор отмечает, что YouTube (принадлежит Google) стал «одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы России. «Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций <…> На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство пишет, что с апреля 2020 г. выявлено «порядка 60» инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.

Как пример Роскомнадзор приводит блокировки аккаунтов или контента новостных агентств Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других.

Google дали шанс одуматься, пока не заблокировали

Депутат Госдумы, зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале написал, что, учитывая арсенал воздействия Роскомнадзора, до крайних мер он еще не дошел. По мнению депутата, американской корпорации дан шанс одуматься и прекратить участие в информационной войне и цензуре, пока это не сделали при помощи ковровой блокировки.

Екатерина Солнцева

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