В российских ИТ появляется новая отрасль

В весеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект, который вводит в правовое поле понятие ЦОД, как специализированных сооружений связи. Документ выводит дата-центры в отдельную отрасль и позволяет независимо регулировать ее аспекты. Эксперты, опрошенные CNews, считают, что инициатива полезна для рынка.

ЦОДы вне свободы

В случае принятия Госдумой нового закона, в российском ИТ скоро может появиться отдельная отрасль - Центры обработки данных. Законопроект, регулирующий их деятельность, внесен Правительством России в форме изменений в Федеральный закон «О связи».

Документ размещен на портале нормативных правовых актов. 6 апреля 2022 г. совет Госдумы рекомендовал его к рассмотрению в весеннюю сессию. Авторы документа предлагают определить правовой статус и обязанности для ЦОДов. Это должно облегчить подключение социально значимых объектов (СЗО) к инфраструктуре высокоскоростной передачи данных.

Законопроект вводит в правовое поле понятия ЦОДов, как специализированных сооружений связи. Также вводится перечень информации, которую данные субъекты должны предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области связи.

В перспективе операторы ЦОД, которые в настоящее время вынужденно являются операторами связи, смогут отказаться от лицензий на оказание услуг связи и получить собственный код внешнеэкономической деятельности, введение которого планируется после вступления в силу законопроекта.

Госдума рассмотрит законопроект, который вводит в правовое поле понятие ЦОДов

Обязанность предоставлять информацию в федеральный орган исполнительной власти в области связи в настоящее время законом возложена на операторов связи. Законопроект распространяет данное обязательное требование на операторов ЦОД, которые до настоящего времени имели статус операторов связи.

Расширение существующей обязанности необходимо для управления сетью связи общего пользования в чрезвычайных ситуациях, для понимания необходимости в удовлетворении потребностей конкретной территории в услугах ЦОД и необходимости их развития, отмечается в пояснении к документу.

Очевидно, что потребность в актуализации разных видов информации неодинакова - какую-то информацию необходимо актуализировать чаще, какую-то реже в зависимости от критичности для исполнения государственного полномочия по управлению сетью связи общего пользования в чрезвычайных ситуациях. Существующий режим актуализации информации об инфраструктуре связи с помощью запросов не позволяет своевременно обрабатывать информацию, поступающую от операторов связи в основном на бумажном носителе, а также предоставлять ее в установленных случаях в иные органы власти, указано в пояснении.

Авторы документа напомнили, что к 2024 г. в соответствии с указом президента должна быть создана устойчивая и безопасная информационно-телекоммуникационная инфраструктура высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступная для всех организаций и домохозяйств, говорится в пояснении к документу.

Достичь эту цель планируется через подключение социально значимых объектов к инфраструктуре высокоскоростной передачи данных, создания в них узлов связи для последующего подключения к ней домохозяйств и организаций. А также — с помощью расширения перечня населенных пунктов, в которых оказываются универсальные услуги связи, прокладки волоконно-оптических линий передачи в труднодоступных местностях.

Это требует постоянного обновления информации о введенных в эксплуатацию сетях и сооружениях связи для контроля за этапами реализации проектов. Однако центры обработки данных как инфраструктурные объекты в законодательстве не определены, равно как не определены и операторы ЦОД. Не установлена и их обязанность предоставлять информацию в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, отмечают авторы инициативы.

Интернет должен стать доступнее

Директор по продуктовой стратегии группы «Т1» Сергей Иванов сказал CNews, что в настоящее время ЦОДы регулируются отраслевыми документами телеком-отрасли, поэтому многие нюансы не учитываются и остаются за кадром. Новый законопроект выводит дата-центры в отдельную отрасль и позволяет независимо регулировать ее аспекты.

Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев отметил, что деятельность ЦОД пока не регламентирована на законодательном уровне.

«Законопроект подразумевает, что раньше обязанность предоставлять информацию в федеральный орган исполнительной власти была наложена только на операторов связи, но после его принятия данное обязательство будет распространяться и на операторов ЦОД», — сказал эксперт CNews.

Так же законопроект предлагает подключения социально значимых объектов к инфраструктуре высокоскоростной передачи данных путем прокладки волоконно-оптических линий передачи в арктической зоне и других труднодоступных местностях, то есть сделать высокоскоростной интернет в России доступнее, разъяснил Сергеев.

В пресс-службе «Ростелекома» рассказали CNews, что поддерживают законопроект, так как он призван ввести центры обработки данных в правовое поле.