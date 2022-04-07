Владеющих криптовалютой россиян обложат налогами на десятки миллиардов рублей

В России криптовалюта уже в ближайшие месяцы может быть признана имуществом. Это обяжет россиян отчитываться об операциях с ней в налоговые органы. По предварительным подсчетам, нововведение увеличит поступление налоговых отчислений в казну государства на 20 млрд руб.

Виртуальные деньги станут реальным имуществом

Российские власти планируют до конца 2022 г. признать криптовалюту имуществом, пишут «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Это изменение в действующее законодательство несет в себе законопроект, который Госдума намерена рассмотреть и принять до конца весенней сессии.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и обязывает россиян предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) отчетность об обороте криптовалюты, если их общая сумма превышает 600 тыс. руб. в год.

Со слов Аксакова, планов по изменению порога декларирования у депутатов пока нет. По оценке опрошенных изданием экспертов, принятие этих поправок к налоговому законодательству не только может вывести обращение с криптовалютой из серой зоны, но и позволит нарастить поступление налогов в казну государства на 20 млрд руб.

Власти продолжают решать судьбу биткоина на территории России

Законопроект о признании криптовалют имуществом, по словам Анатолия Аксакова, будет внесен на рассмотрение в Госдуму в мае 2022 г. Весенняя сессия в Госдуме завершится 31 июля 2022 г., то есть на рассмотрение документа, внесение в него изменений и принятие у депутатов будет не более трех месяцев.

Центробанк опять против

Российский Центробанк не одобряет изменения в Налоговый кодекс, связанные с криптовалютами. Регулятор еще в начале 2022 г. предлагал полностью запретить любые операции с токенами на территории России, чем вызвал грандиозный обвал курса биткоина и других виртуальных валют.

Теперь же представители Банка России утверждают, что криптовалюта, которая в России приравнена к цифровым финансовым активам, используется, помимо прочего, для ухода от уплаты налогов.

«Легальный сегмент рынка станет удобным шлюзом для вывода нелегальных средств в фиатные деньги: чем масштабнее “белый” рынок, тем больше возможностей для сбыта криптовалют, полученных в рамках преступной деятельности. В итоге произойдет расширение теневой экономики», – считают представители регулятора.

По прогнозам Центробанка, вывод оборота криптовалюты из серой зоны приведет к тому, что объем налоговых поступлений окажется заметно ниже размеров потерь. Как сильно может вырасти теневой сектор экономики, и какие объемы денег пройдут мимо госказны, если признать криптовалюту имуществом, Центробанк уточнять не стал.

Президент с Центробанком не согласен

Позиция Центробанка по отношению к криптовалютам и его стремление заблокировать на территории России все, что с ней связано, не нашли поддержки у власти. В частности, против тотального запрета выступил лично Президент России Владимир Путин.

В конце января 2022 г. глава государства провел видеоконференцию с членами Правительства, в рамках которой заявил, что в сфере криптовалют Россия располагает целым рядом конкурентных преимуществ перед другими государствами, в особенности в майнинге. Со слов Владимира Путина, к ним относятся «профицит электроэнергии» и «хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры». Более того, Владимир Путин подчеркнул, что Центробанк «не стоит на пути технического прогресса».

Министерства не считаются с Центробанком

Идеи Центробанка в отношении криптовалют не поддержало и российское Министерство финансов. В конце января 2022 г. оно подготовило список правил по обращению с токенами, подразумевающих, в том числе, включение во все операции с криптовалютой банков в качестве посредников. Еще одно обязательное правило заключается в обязательной идентификации держателей криптокошельков с попутным их разделением на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Свод разработанных Минфином правил без особых изменений получил одобрение со стороны российского Правительства в начале февраля 2022 г. Спустя еще три недели у ведомства был готов законопроект о криптовалюте в целом и о майнинге в частности.

В настоящее время обращение с криптовалютой регулируется законом о цифровых финансовых активах Он запрещает использование токенов в качестве средства платежа. Другими словами, на них нельзя легально покупать товары или услуг.

Новый документ Минфина предлагает упростить использование криптовалют. Оплачивать ими услуги и товары он по-прежнему не разрешает, но зато позволяет использовать их в качестве инвестиционного инструмента.

Также законопроект предлагает обязать россиян проходить онлайн-естирование при приобретении криптовалюты на сумму до 600 тыс. руб. По плану Минфина, оно позволит выявить «уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленность о возможных рисках».