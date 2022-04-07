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«Яндекс» остановил развертывание ЦОДа в Германии

Входящая в структуру «Яндекса» Yandex.Cloud приостановила развертывание облачного полигона в Германии. Компания планировала вложить в проект около $30 млн и начать работать на базе трех независимых немецких площадках до конца 2022 г. При этом ЦОД «Яндекса» в Финляндии продолжает работать. В Yandex.Cloud подчеркивают, что международное развитие для них по-прежнему является приоритетным.

Немецкие облака зависли

Как стало известно CNews, Yandex.Cloud, входящая в структуру «Яндекса», приостановила развертывание своей облачной платформы в Германии. Об этом изданию рассказали представители Yandex.Cloud.

«В настоящее время развертывание региона в Германии приостановлено, но мы внимательно следим за ситуацией и находимся на связи с нашими партнерами, — рассказали CNews представители компании. — Международное развитие — это по-прежнему приоритет для нашего бизнеса».

Причины приостановки проекта в компании не уточнили. В свой немецкий облачный проект Yandex.Cloud планировал вложить около $30 млн только на первом этапе. Планировалось, что до конца 2022 г. необходимая для оказания услуг инфраструктура начнет работать на базе трех независимых площадок, расположенных в Германии.

Центр обработки данных (ЦОД) «Яндекса» в Финляндии в городе Мянтсяля продолжает работать, уточнили представители Yandex.Cloud. Он был построен в 2014 г. и используется для работы с зарубежными рынками.

Планы на европейский рынок

О своих планах развернуть облачную платформу в Германии компания объявила в сентябре 2021 г. Тогда была начата подготовительная работа по созданию представительства и формированию команды Yandex.Cloud.

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Yandex.Cloud приостановил развертывание облаков в Германии

Основная часть затрат на проект должна была пойти на оплату оборудования и аренду дата-центров. В компании еще в 2021 г. отметили, что не ожидали таких высоких цен на ЦОДы в Европе. Для работы Yandex.Cloud собирался использовать иностранный дата-центр, оснастив его оборудованием «Яндекса».

Тогда около 40 российских и международных клиентов сообщили, что заинтересованы использовать сервисы Yandex.Cloud для развития своего бизнеса на европейских рынках.

Заоблачные цены

В марте 2022 г. облачный провайдер Yandex.Cloud сообщил, что с 13 апреля 2022 г. поднимает цены на свои услуги на 30-60%.

Основные причины повышения стоимости услуг, говорится на сайте Yandex.Cloud, заключаются в повышении цен на закупку сетевого и серверного оборудования из-за роста курса валют и сложностей в логистике поставок. Всего в линейке компании подорожает 31 тариф. Цены поднимутся только в рублях и тенге (для клиентов в Казахстане). При этом цены в долларах остаются без изменений.

Выручка и учредители Yandex.Cloud

Yandex Cloud предоставляет корпорациям, среднему бизнесу и частным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки.

По данным самой компании, выручка Yandex.Cloud в первом полугодии 2021 г. составила 1,1 млрд руб., что на 240% выше, чем годом ранее. На этот показатель повлияло в первую очередь то, что количество клиентов компании увеличилось на 60%. Лидерами в потреблении облачных сервисов платформы остаются компании из отрасли ИТ, финансов, ритейла, отмечают в компании.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Яндекс.облако» образована 13 июля 2018 г. в Москве. Гендиректором заявлен Олег Коверзнев, учредителями являются «Яндекс» (ему принадлежит 99,9%) и «Яндекс.телеком» (0,1%). Выручка компании по результатам 2020 г. составила 969,6 млн руб., что на 456% больше, чем за 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 16,4 млн руб.

Кристина Холупова

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