Власти выпустили инструкцию для ИТ-шников, как не ходить в армию

Отсрочка через «Госуслуги»

Министерство цифрового развития России отправило аккредитованным ИТ-компаниям письма с подробным алгоритмом оформления отсрочки от армии для сотрудников призывного возраста. Правила появились на официальном сайте регулятора. Речь идет об одной из мер поддержки российской ИТ-отрасли, которая оказалась под ударом после начала спецоперации на Украине – указ в начале марта 2022 г. подписал Президент России Владимир Путин.

С 19 апреля по 1 мая 2022 г. на портале «Госуслуги» можно будет подать заявку на отсрочку от армии. Сделать это могут сами работодатели, загрузив специальную форму с данными одного или несколько ИТ-специалистов из штата на ресурс «Госуслуги». Где взять форму, в сообщении Минцифры не уточняется. Однако есть требования к ее содержанию: работодатель должен указать ФИО сотрудника, дату и место рождения, место жительства, СНИЛС, наименование вуза и дату выпуска, номер диплома, специальность, стаж в аккредитованной компании и военный комиссариат, где специалист состоит на учете.

Минцифры России опубликовало инструкцию по получению отсрочки от службы в армии для ИТ-специалистов

Избежать срочной службы может гражданин России в возрасте от 18 до 27 лет, который работает по трудовому договору с фиксированным рабочим графиком. У него также должно быть высшее образование по специальности, для которой предусмотрена отсрочка.

Сотрудник должен работать в аккредитованных ИТ-компаниях не меньше 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г. Также он мог устроиться на работу в течение года после окончания учебы.

Решения по отсрочке призывная комиссия начнет принимать после 1 июня.

Что такое аккредитованные ИТ-компании

На все меры поддержки отрасли, анонсированные Правительством России, могут претендовать только организации, имеющие государственную аккредитацию в качестве ИТ-компании. Полный список таких компаний, действующих и аннулированных, можно посмотреть на сайте Минцифры.

Если аккредитации у компании нет, можно подать заявление на сайте «Госуслуги». После авторизации в меню необходимо нажать на вкладку «Начать», а затем кликнуть на вкладку «Цель обращения: Внесение организации в реестр аккредитованных ИТ-компаний».

Аккредитацию может получить российская организация, которая работает с информационными технологиями, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. На включение в реестр претендует компания, которая а) разрабатывает программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора б) разрабатывает, адаптирует и модифицирует программы для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливает, тестирует и сопровождает такие программы.

В качестве подтверждения своего профиля организация может указать код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Аккредитованы будут компании с кодами 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1. Подтвердить наличие кода ОКВЭД можно, запросив выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

После подачи заявления на портале должен появиться статус «Заявление зарегистрировано». В течение одного рабочего дня компанию обещают внести в реестр, если все документы в порядке. Подробнее о том, как подписать заявление, можно прочитать на сайте Минцифры.

Какие еще меры поддержки можно получить

Аккредитованные ИТ-компании могут получить и другие меры поддержки от государства. Среди них – возможность уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам (6% — на обязательное пенсионное страхование, 1,5% — на обязательное социальное страхование по больничному или материнству, 0,1% — на обязательное медицинское страхование).

Также компании могут разрешить уплачивать налог на прибыль по льготной ставке (3% — в федеральный бюджет, 0% — в бюджет субъекта России). Кроме того, в упрощенном порядке можно привлекать к трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов иностранцев. Также глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с представителями ИТ-отрасли сообщил, что до конца мая малому ИТ-бизнесу будут доступны ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) в размере 1% вместо 6%.

Помимо этого Правительство России планирует выделить 21,5 млрд руб. на поддержку ИТ-отрасли из Резервного фонда. Средства направят на льготную ипотеку для ИТ-сотрудников, гранты на инновационные разработки и субсидирование процентной ставки по кредитам.

Вернуть уехавших

Отсрочка от армии и другие преференции для ИТ-компании – способ государства вернуть уже уехавших специалистов на родину и остановить новую волну миграции за рубеж. Так, в ходе первой волны в феврале и марте 2022 г. Россию покинули до 70 тыс. ИТ-шников, сообщал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании в Госдуме 26 марта.