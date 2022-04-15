Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами

Новый законопроект Минфина о криптовалюте

Министерство финансов доработало законопроект о регулировании цифровых валют. Впервые в нем затрагивается майнинг. Документ разрешает принимать цифровые валюты как средство платежа и инвестиций, вводит регулирование майнинга и жесткие правила для операторов обмена. Эксперты считают, что соблюдать эти правила никто не будет, а инвесторы уйдут на черный рынок или на западные биржи.

Минфин также впервые вводит регулирования майнинга: его смогут осуществлять юрлица и индивидуальные предприниматели после включения в соответствующий реестр. Для добычи криптовалют разрешается использовать центры обработки данных, если собственник — российское юрлицо. Налогообложение этой сферы будет установлено отдельно.

Биткоин хотят разрешить как средство платежа

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», требования к операторам торгов выглядят жесткими. Например, операторы должны войти в специальный реестр, а их работа будет лицензироваться. Также, согласно документу, операторами могут стать только российские юрлица. Иностранным криптобиржам придется создать хозяйственное общество.

Новый законопроект Минфина разрешает принимать цифровые валюты как средство платежа и инвестиций и вводит регулирование майнинга

Согласно проекту закона цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России», а также в качестве инвестиций. При этом в отношении нее не должно быть обязанного лица.

Организацию оборота виртуальных валют Минфин предлагает доверить операторам обмена (с капиталом не менее 30 млн руб.) и операторам цифровых торговых платформ (не менее 100 млн руб.). Первые будут осуществлять куплю-продажу цифровой валюты, вторые — проводить организованные торги. Законопроект вводит жесткие требования для обоих операторов: наличие российского юрлица, создание отдельного структурного подразделения, составление годовых отчетностей, требования к органам управления, внутреннему контролю и аудиту и другие. Оператор обмена будет проводить куплю-продажу «от своего имени и за свой счет публичного объявления цен», второй оператор — организовывать торги.

Кроме того, продать или купить электронные валюты без прохождения идентификации будет невозможно. Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью счета. «Электронный кошелек цифровых валют» должен будут проходить обязательную сертификацию. Майнингом смогут заниматься юрлица и ИП после добавления в соответствующий реестр. В пользование для майнинга могут быть предоставлены ЦОДы, если его собственником является российское юрлицо.

Эксперты считают, что требования по идентификации, учету и сертификации не коснутся операций с криптовалютой вне объектов информационной инфраструктуры России. Граждане смогут регистрироваться и пользоваться услугами иностранных бирж, добавили они.

Хотя законопроект вводит строгие правила для российского криптовалютного рынка, россиянам, согласно документу, не запрещается регистрироваться на иностранных биржах и пользоваться их услугами, отметил в разговоре с «Коммерсантом» партнер юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин. «Разрешительный» проект Минфина ничем не отличается от «запретительного» проекта ЦБ, поскольку «никто не будет выполнять заложенные в нем формулировки, люди уйдут либо на черный рынок, либо в DEX (децентрализованная биржа), либо на западные биржи», - считает Менделеев из InDeFi Smart Bank. Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь также убежден, что предложенным проектом «совершенно невозможно» сократить объем серого рынка криптовалюты.

Выстоят самые крепкие

Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков сказал CNews, что возможная легализация крипты - хороший сигнал. Правда, как и при любом регулировании, будет часть игроков, которая не выдержит регуляторных требований и «уйдет в тень», считает эксперт. Оставшиеся, по его мнениЮ будут стараться смягчить регулирование и бороться с регуляторной нагрузкой. «Выстоят, как всегда, самые крепкие», - уверен Катков.

Для юридического онлайн-образования (legal EdTech) это означает необходимость включения в образовательные программы обучения цифровых юристов материалов, связанных с правовым регулирование криптовалют с учетом данного законодательного акта, добавил эксперт.

По его прогнозам, через некоторое время - от одного до трех лет - будет спроектирован первый пакет поправок. «Это связано со сложностью сферы регулирования, лоббисткой активностью и близостью отрасли к финансово-банковскому сектору», - считает Катков.

Приключения криптовалюты в России

В конце декабря 2021 г. Центробанк и российские власти рассматривали возможность полного запрета на криптовалюту для россиян. В Госдуме даже звучали предложения по уголовной ответственности за биткоин и другие токены. В качестве альтернативы токенам Центробанк предлагает цифровой рубль.

В январе 2022 г. Президент России Владимир Путин прокомментировал стремление Центробанка запретить криптовалюты в России заявил о преимуществах России в криптосфере и, в частности, в майнинге. Правительство негативно относится к идее регулятора о запрете. Путин предлагал обеим сторонам провести дискуссии и прийти к общему решению.

7 марта стало известно, что российские власти планируют до конца 2022 г. признать криптовалюту имуществом. Это изменение в действующее законодательство несет в себе законопроект, который Госдума намерена рассмотреть и принять до конца весенней сессии. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и обязывает россиян предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) отчетность об обороте криптовалюты, если их общая сумма превышает 600 тыс. руб. в год.

6 апреля Минпромторг предложил прописать в российском законодательстве требование использовать отечественное оборудование для майнинга криптовалюты на территории страны. Идея спровоцировала новый виток дискуссии регулятора с Центробанком, который продолжает отстаивать полный мораторий на оборот виртуальной валюты в стране