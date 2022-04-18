«Ситимобил» в последний момент спасли от гибели. У него будут новые хозяева

Сервис такси «Ситимобил», который должен был закрыться 15 апреля 2021 г., продолжил работу. Владельцы сервиса Сбербанк и холдинг VK нашли ему нового владельца в лице компании People&People, управляющей петербургскими платформами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф».

Новый владелец «Ситимобил»

Совместное предприятие Сбербанка и интернет-холдинга VK «О2О Холдинг» объявила о продаже агрегатора такси «Ситимобил». Покупателем выступает компания People&People, которая управляет петербургскими сервисами «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф».

People&People получит часть активов «Ситимобила»: технологическую платформу, бренд и каналы привлечения клиентов. Часть сотрудников «Ситимобила» перейдут в People&People. Сумму сделки стороны не раскрывают.

Как «Ситимобил» чуть было не закрылся

Ранее, 11 марта 2022 г., было объявлено о закрытии «Ситимобил». Соответствующее решение приняли акционеры проекта. Предполагалось, что сервис проработает до 15 апреля.

«Ситимобил» продолжит работу с новым владельцем в лице компании People&People

Источник CNews, знакомый с ситуацией в компании, пояснял, что на закрытии сервиса настаивал VK, тогда как Сбербанк был за продолжение его работы. После ухода вице-президента Сбербанка Льва Хасиса, отвечавшего за развитие экосистемы банка и электронной коммерции, поддерживать проект оказалось некому, говорил собеседник CNews.

Но теперь приложения «Ситимобил» как для водителей, так и для пассажиров, продолжили работу. В этом убедился и корреспондент CNews: правда, для работы приложения по вызову такси требуется его обновить.

В то же время юридическое лицо сервиса «Сити-Мобил», как и планировалось ранее, будет закрыто. При этом в рамках «О2О Холдинг» останутся каршеринговый сервис «Ситидрайв» и топливная платформа. Когда предполагалось закрыть «Ситимобил», эти активы планировалось сохранить.

История «Ситимобил»

«Ситимобил» был создан в 2007 г. бизнесменом Арамом Аракеляном. В 2018 г. «Мегафон» и Mail.ru Group (прежнее название холдинга VK) вложили в компанию $35 млн, получив в ней долю размеров 33%. На тот момент Mail.ru Group и «Мегафон» были подконтрольны холдингу USM Алишеру Усманову.

В 2019 г. Mail.ru Group договорилась со Сбербанком о создании на паритетной основе совместного предприятия для развития offline-2-online сервисов – «О2О Холдинг». В него вошли «Ситимобил», агрегатор доставки «Самокат», каршеринговый сервис YouDrive и другие активы.

На момент завершения сделки по созданию «О2О Холдинг» его доля в «Ситимобиле» составила 95%. Впоследствии холдинг выкупил долю Арама Аракеляна, увеличив размер своего пакета до 97,4%. 2,6% акций «Ситимобил» оставались у «Мегафона». Также YouDrive был переименован в «Ситидрайв» и присоединен к «Ситимобилу».

Убытки «Ситимобил»

Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Сити-мобил», в 2021 г. выручка компании увеличилась в 3,7 раз до 3 млрд руб. При этом чистый убыток составил 10,1 млрд руб. Источник CNews на рынке такси-сервисов говорит, что новому владельцу «Ситимобила» придется вкладывать значительные средства, потому что иначе будет сложно соревноваться с лидером «Яндекс.Такси».