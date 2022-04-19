Премия «Импортозамещение года 2022»: начат отбор номинантов
CNews начинает сбор заявок на соискание премии «Импортозамещение года 2022».
Издание CNews объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискание премии «Импортозамещение года».
Задача премии CNews «Импортозамещение года» - отметить общественным признанием ключевые технологии и наиболее успешные проекты, а также персон, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.
Для издания CNews импортозамещение всегда было не только вопросом безопасности ИТ-инфраструктур в России, но и, что более важно, вопросом амбиций нашей страны на мировой арене. Имея грандиозный потенциал в развитии цифровых продуктов, мы до сих пор не можем получить доступ к рынкам других стран, которые жёстко охраняются правительством США для собственных корпораций.
Заявки на конкурс рассматриваются в передовых технологий в 23 номинациях по трем направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 7 июня 2022 г.
Заявку на получение премии «Импортозамещение года 2022» могут подать любая компания или организация.
Для участия в конкурсе нужно предоставить краткое описание проекта, продукта, услуги или технологии.
Прием заявок продлится до 14 мая 2022 г. включительно.
Подать заявку на конкурс «Импортозамещение года 2022» можно на сайте премии по ссылке.
Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на