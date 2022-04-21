Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России

Binance ограничит кошельки россиян

Россиян, имеющие активы общей стоимостью более 10 тыс. евро, больше не смогут пользоваться криптобиржей Binance, так как она ограничила для них доступ к платформе. Такие клиенты площадки смогут использовать только функцию вывода средств и не смогут торговать на ней или вносить дополнительные средства на свои счета, говорится в сообщении биржи. Причиной таких мер стал пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России.

Binance — ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. По данным CoinMarketCap (ранжирует и оценивает криптобиржи на основе трафика, ликвидности, объемов торгов) Binance занимает первое место по суточному объему торгов ($69 млрд), затем идет Coinbase Exchange, FTX, Kraken и Huobi Global.

В Binance отметили, что кошельки российских пользователей, которые будут пополнены более, чем на 10 тыс. евро, будут ограничены и переведены в режим «только для вывода средств».

Binance ограничила доступ россиянам к своим услугам

Россиянам и людям, проживающим в России с открытыми фьючерсными/срочными контрактами, стоимость которых превышает 10 тыс. евро, будет дано 90 дней на закрытие позиций. Крупные аккаунты будут ограничены на неопределенный срок, до дальнейшего уведомления.

Для новых пользователей, баланс которых будет ниже 10 тыс. евро, останется возможность регистрации при условии выполнения всех соответствующих процедур верификации KYC/AML.

Счета пользователей из России общей стоимостью менее 10 тыс. евро, а также счета россиян, проживающих за пределами страны, останутся активными, подчеркнули в компании.

Пока Binance не планирует прекращать работу в России, однако заявила, что сделает это, если потребуется.

Член Ассоциации юристов России Павел Катков сказал CNews, что в заявлении Binance, вероятно, можно найти «лазейки». Ограничения касаются тех, кто имеет активы общей стоимость более 10 тыс. евро. «Скорее всего, юзеры начнут дробить кошельки, если такая техническая возможность будет», - предположил Катков. «Если это не сработает или будет слишком хлопотным, юзер просто выведет средства», - предполагает эксперт.

Binance в России

В феврале 2022 г. Binance вошла в Ассоциацию банков России (АБР), сообщала биржа. «Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам», - указывалось в сообщении. Вступление биржи в АБР продиктовано стремлением обеспечить диалог с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют.

Экспертный центр при ассоциации займется подготовкой профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечением экспертно-аналитическими материалами, обобщением международного опыта. Руководителем экспертного центра назначена GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова.

«Binance, как крупнейшая криптовалютная экосистема во всем мире, имеет солидный опыт в области работы с регуляторами. Уверен, что наши наработки, наша экспертиза будут позитивно восприняты банковским сообществом России», - цитировала пресс-служба биржи слова директора Binance по Восточной Европе Глеба Костарева.

В начале февраля 2022 г. правительство утвердило концепцию развития рынка криптовалют в России. Она основана на предложениях Минфина. В документе предлагалось провести процедуру «приземления» в России иностранных криптовалютных бирж. Они должны будут открыть представительства в России и иметь техническую интеграцию с уполномоченными на обмен криптовалюты российскими банками.

Будет запрещен вывод средств через счета/электронные кошельки, которые открыты не в системе уполномоченных российских банков. Не смогут работать в России иностранные биржи цифровых валют, зарегистрированные в офшорных зонах из утверждаемого Минфином списка. Иностранные криптовалютные биржи должны будут также иметь лицензию на осуществление биржевой деятельности по операциям с цифровой валютой в соответствии с требованиями законодательства страны своего местонахождения.