Операторов связи освобождают от поборов, благодаря которым в российских деревнях есть связь

Операторам могут разрешить не отчислять 1,2% выручки в резервный фонд для строительства сетей связи в селах и деревнях. Сейчас это обязательное требование, но авторы инициативы настаивают, что его отмена снизит нагрузку на операторов в условиях антироссийских санкций.

Деревни останутся без связи

Российские власти хотят освободить операторов связи от обязанности перечислять часть своей выручки на развитие связи в небольших населенных пунктах, пишут «Ведомости». В настоящее время каждый оператор, действующий на территории России, обязан отдавать 1,2% своей выручки в Фонд универсального обслуживания.

Данный фонд создавался с целью устранения цифрового неравенства, чтобы современными средствами связи могли пользоваться жители не только крупных городов, но и крошечных деревень. Согласно Закону «О связи», в каждом населенном пункте должен быть таксофон, а в каждом населенном пункте с числом жителей от 500 человек – пункт коллективного доступа в интернет (ПКД). Поправки к Закону от апреля 2020 г. подразумевают обязательное наличие в пунктах с населением от 100 до 500 человек мобильной связи и интернета.

Темпы развития связи в деревнях могут сильно снизиться

Предложение по снятию с операторов обязанности по пополнению Фонда содержится в новом перечне мер поддержки телеком-отрасли, считающейся одной из пострадавших от антироссийских санкций. Этот список разослали министерствам 11 апреля 2022 г. представители аппарата первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Многомиллиардное сокращение расходов

К средствам из Фонда универсального обслуживания имеет доступ «Ростелеком», занимающийся развитием связи, будь то интернет или мобильная связь, в малых населенных пунктах. Согласно действующим правилам, операторы должны отчислять в него средства ежеквартально.

Ежегодно резерв Фонда пополняется на миллиарды рублей. В «ковидный» 2020 г. операторы внесли в него в сумме 15 млрд руб. Такой же объем средств поступил и в 2021 г.

Отчисления в Фонд осуществляют все российские операторы. Наибольший объем поступлений обеспечивают Tele2, МТС, «Билайн» и «Мегафон». Таким образом, если предложение по отмене обязательного пополнения Фонда будет принято, то суммарные расходы операторов сократятся на те же полтора десятка миллиардов рублей, в среднем.

Инициатива Минцифры

Идея по отмене обязательного отчисления в Фонд универсального обслуживания принадлежит вовсе не аппарату Белоусова. На деле впервые это предложение озвучил Максут Шадаев – глава Минцифры. Как сообщал CNews, еще в начале марта 2022 г. он предложил снизить операторам связи налог на прибыль до 3% на срок до 31 декабря 2024 г. и на тот же срок снять с них обязательство вести отчисления в Фонд универсального обслуживания.

Таксофоны, давно пропавшие из крупных городов, во многих селах остаются единственным доступным средством связи

Как пишут «Ведомости», предложенный аппаратом Белоусова пакет мер поддержки находится на рассмотрении. Представители Минцифры сообщили изданию, что «предложение ввести мораторий на отчисления в резерв в 2022 г. прорабатывается».

Мнение отрасли

Прекратить отчисления в Фонд универсального обслуживания, пусть и временно (в 2022 г.) предлагает и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Такое предложение РСПП внес на рассмотрение еще в начале апреля 2022 г. – президент Союза Александр Шохин отправил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Необходимость введения моратория на отчисления в данный фонд Шохин аргументировал отрицательным влиянием антироссийских санкций на российскую телеком-сферу.

Как сообщили изданию представители «Билайна», оператор «безусловно поддерживает эту идею». Они добавили, что «инициатива введения моратория на эти платежи действительно обсуждается, но конкретных решений по этому вопросу пока нет».

«Мегафон» тоже всецело «за» приостановку обязательных отчислений 1,2% выручки на строительство сетей в селах и деревнях. «В случае принятия меры операторы смогут увеличить объем инвестиций в развитие сетей для обеспечения их бесперебойной работы», – заявили «Ведомостям» представители оператора, не уточнив, в насколько больших населенных пунктах будет проходить «развитие сетей».

В Tele2 не стали открыто поддерживать инициативу. Со слов представителей оператора, здесь требуется «взвешенное решение, поскольку цифровой разрыв в освоении технологии не должен увеличиваться, тем более важно не допустить этого в турбулентные времена». Они подчеркнули, что оператор выступает «за рациональный подход, который позволил бы и дальше реализовывать проекты по устранению цифрового неравенства».

Представители «Ростелекома», ответственного за устранение цифрового неравенства, заявили изданию: «Задача устранения цифрового неравенства остается актуальной и в новых условиях». В МТС от комментариев отказались.

Дополнительная угроза Фонду

Фонд универсального обслуживания появился в России в 2005 г., и это аналог американского Universal Service Fund (USF), основанного в 1997 г. С 2014 г. российским Фондом управляет «Ростелеком». В том же году с оператором был заключен договор на 10 лет, в рамках которого именно он реализует проект по устранению «цифрового неравенства», то есть проводит в небольшие деревни и села связь и интернет, а также модернизирует уже имеющуюся в них инфраструктуру.

Объем поступлений в Фонд зависит не только от выручки операторов, но и от их количества, которое стремительно сокращается. Как сообщал CNews, за один только 2021 г. российский телекоммуникационный рынок лишился 5% операторов связи.

В 2021 г. отчисления в Фонд внесли 5300 операторов связи. Годом ранее это сделали 5600 компаний.