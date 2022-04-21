WhatsApp заблокирует россиянам часть функций и снова станет платным. Но не для всех

С 22 апреля 2022 г. россияне не смогут отправлять через WhatsApp фотографии с функцией автоматического удаления. Эту опцию разработчики решили отключить, сославшись на некорректную ее работу. Также в ближайшем будущем WhatsApp предложит заплатить за возможность пользоваться одним профилем на 10 устройствах. Опция будет доступна только бизнес-пользователям – обычные ограничены четырьмя устройствами, но деньги с них пока не просят.

Минус одна функция WhatsApp

Мессенджер WhatsApp отключит в России функцию отправки исчезающих фотографий, пишут «Известия». Запрет на использование данной функции вводится с 22 апреля 2022 г.

Пока неясно, коснется ли данное ограничение только пользователей из России, или же мессенджер отключит ее по всему миру.

WhatsApp с 2014 г. принадлежит корпорации Meta (в прошлом – Facebook). В марте 2022 г. она была признана в России экстремистской организацией.

Пока WhatsApp отключает функции, другие мессенджеры, напротив, запускают новые

Функцию отправки исчезающих изображений разработчики добавили в WhatsApp сравнительно недавно – в августе 2021 г. Она нужна для того, чтобы отправленные изображения удалялись автоматически через заданный промежуток времени, и чтобы не приходилось делать это вручную.

Официальная причина

Запрет на отправку автоматически удаляющихся фотографий, по заверениям разработчиков WhatsApp, связан вовсе не с антироссийскими санкциями. Проблема кроется в работе самой функции. Удаляя изображение в диалоге, WhatsApp «забывал» сделать то же в памяти устройства.

В итоге все удаленные фотографии оставались в каталоге мессенджера на смартфоне получателя. Он мог в любое время скопировать их и использовать по своему усмотрению. Другими словами, нововведение WhatsApp не могло обеспечить должный уровень приватности.

Однако в этой ситуации не совсем ясно, что помешало разработчикам просто доработать функцию, чтобы фотографии удалялись и из диалога, и из памяти устройства. Сами они на этот счет ничего не говорят.

Популярность WhatsApp в России

WhatsApp является самым востребованным мессенджером во все мире. По данным Statista.com, на январь 2022 г. число его активных пользователей превышало 2 млрд.

На тот же период времени россияне тоже чаще всего отдавали предпочтение именно WhatsApp. Но в конце февраля 2022 г. ситуация стала меняться. На фоне запрета в России различных интернет-сервисов многие россияне стали устанавливать на свои устройства Telegram Павла Дурова, который благодаря функции каналов позволяет блогерам оставаться на связи со своей аудиторией.

Весь март 2022 г. Telegram демонстрировал стремительный рост, и к концу месяца он смог обойти WhatsApp. Как сообщал CNews, пока это касается только абонентов оператора «Мегафон», но не исключено, что в ближайшем будущем WhatApp отойдет на второе место и у тех, кто пользуется «Билайном», МТС или Tele2.

Возвращение к истокам

На заре своего существования WhatsApp был платным. Начиная со второго года, пользователи должны были платить за него ровно $1 (77 руб. по курсу ЦБ на 21 апреля 2022 г.) в год. Владельцам iPhone была доступна единоразовая покупка приложения за ту же сумму.

Под крыло Meta WhatsApp перешел в феврале 2014 г., но лишь спустя два года компания отменила платную модель пользования месенджером. Теперь, похоже, WhatsApp в этом плане возвращается к истокам.

По информации портала WABetaInfo, разработчики WhatsApp хотят внедрить новые условия подписки для бизнес-пользователей. Совсем недавно в мессенджере появилась полноценная функция привязки нескольких устройств к одному аккаунту. К примеру, больше не требуется держать телефон подключенным к интернету при работе в WhatsApp на настольном ПК.

В работе этой функции есть ограничения – к одному профилю можно подключить не более четырех устройств. Но за деньги можно будет увеличить это количество до 10, что действительно может пригодиться владельцам бизнес-аккаунтов.

Разработчики пока не готовы озвучить стоимость новой услуги и сроки ее внедрения. Обычные пользователи продолжат пользоваться WhatsApp на бесплатной основе. Вероятно, это связано с тем, что возможность общаться в одном аккаунте с нескольких устройств в том же Telegram появилась еще несколько лет назад.