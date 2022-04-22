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«1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую

Российский разработчик ПО «1С» второй день подвергается мощнейшей DDoS-атаке. Хакеры атакуют различные сервисы для учета и отчетности в организациях. Не доступны «1С:ЭДО», «1С-ОФД», «1С:отчетность». Сообщения о сбоях продолжают поступать. Представители «1С» заверили CNews, что нормальное функционирование большинства ресурсов восстановлено, однако DDoS-атаки продолжаются.

DDoS-атака на «1С»

Российский разработчик ПО «1С» подвергается мощной и продолжительной DDoS-атаке. С 21 апреля 2022 г. хакеры атакуют различные сервисы для учета и отчетности в организациях, в том числе ресурсы «1С». Об этом CNews рассказали представители компании.

С 21 апреля в сети стали появляться сообщения о недоступности различных сервисов компании, включая «1С:ЭДО», «1С-ОФД», «1С:отчетность». Сервисы предназначены для обмена счетами, актами, договорами с контрагентами, а также для сдачи отчетности в Федеральную налоговую службу. «Часть наших сайтов и сервисов была временно недоступна или работали медленно и неустойчиво», — отмечают в «1С».

На форуме infostart.ru пользователи пишут о том, что при связи с «1С» им сообщают о «проблемах на серверах».

«На данный момент восстановлено нормальное функционирование большинства интернет-ресурсов и сервисов “1С”, включая “1С:ЭДО” и “1С-отчетность”», — утверждают в компании.

Атаки продолжаются

Сообщения о недоступности сервисов от пользователей с разных городов продолжают поступать и на момент написания этого материала. Жалобы поступают от пользователей из Курска, Томска, Барнаула, Ростова-на-Дону, Новосибирской области и т.д.

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Хакеры атаковали сервисы «1С»

«DDoS-атаки продолжаются, технические специалисты “1С” отслеживают ситуацию и принимают усилия для обеспечения нормального функционирования интернет-ресурсов и сервисов “1С”», — сообщили CNews представители компании.

В «1С» заверяют, что угрозы для данных пользователей не наблюдается — «они не пострадали и надежно защищены».

Хакеры объявили войну

В марте 2022 г. была зарегистрировано в восемь раз больше DDoS-атак на российские компании по сравнению с аналогичным месяцем 2021 г. Об этом сообщает «Лаборатория-Касперского». По данным компании, инциденты становятся все продолжительнее — если в феврале в среднем они длились до 7 часов, то в марте – 29,5 часов. Хуже всего в марте пришлось финансовым организациям — доля нападения на банки достигает 35%.

В конце марта 2022 г. Росавиация пережила колоссальный взлом своей сети и утратила 65 ТБ информации. Хакеры удалили всю почту и документооборот, а резервных копий у ведомства не было. Из-за этого Росавиация перешла к бумажному документообороту, а все письма стали отправляться «Почтой России».

Примерно в то же время хакеры атаковали информационные системы крупнейшего мясного холдинга «Мираторг». В результате были нарушены функции деятельности некоторых предприятий. Россельхознадзор назвал эти действия «ИТ-терактом» и «проявлением информационной и экономической войны, что развязал против России коллективный Запад».

В апреле хакеры выложили в сеть архив электронных писем госорганов. В открытый доступ попали 230 тыс. писем Министерства культуры, 230 тыс. писем за период с 2019 по 2022 гг. — из администрации Благовещенска и 130 тыс. писем, датированных 2016–2022 гг.— из аппарата губернатора Тверской области.

Кристина Холупова

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