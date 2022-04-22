OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка

OnlyFans заморозил счета российских порнозвезд и больше не производит им выплаты. Сервис ссылается на проблемы с транзакциями в Россию, но раньше у него вполне получалось обходить ограничения. Сейчас он даже не пытается это делать. Не исключено, что следующим шагом OnlyFans станет блокировка профилей российских моделей.

Российское порно под санкциями

Британский портал для взрослых OnlyFans ввел жесткие санкции против российских пользователей. Счета девушек-порнозвезд заблокированы, вывести деньги они больше не в состоянии.

Как пишет Engadget, в настоящее время существует вероятность, что OnlyFans не ограничится заморозкой одних лишь счетов и начнет полномасштабные гонения российских моделей. Это может вылиться, в том числе, в блокировку их профилей.

Представители OnlyFans заявили, что сервис больше не может обслуживать «творческих личностей», проживающих в России. По их утверждению, они пошли на этот шаг вынужденно, так как обязаны соблюдать антироссийские санкции. С их слов, они пытались найти варианты продолжения сотрудничества с российскими моделями, но успеха в этом плане не достигли. Напомним, что по числу введенных против России санкций Великобритания находится в лидерах и может соперничать в этом плане с США.

«OnlyFans – это бизнес в первую очередь для создателей, – говорится в официальном заявлении британского сервиса. – За последние несколько месяцев мы рассмотрели несколько вариантов продолжения предоставления наших услуг авторам, пострадавшим от конфликта между Россией и Украиной. Однако из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России OnlyFans больше не может должным образом обслуживать наше российское сообщество авторов. В связи с этим мы предпринимаем шаги по временной приостановке работы счетов, на которые поступают платежи в России».

Остается лишь предполагать, в каких сферах попробуют найти себя российские вебкам-модели после потери работы на OnlyFans

Факт остановки выплат подтверждают и модели, зарабатывавшие на OnlyFans. В частности, об этом изданию Vice сообщила пара из России, выступающая сервисе под псевдонимом Bisexcouplefamilyfree. «Сейчас мы не можем работать на OnlyFans. Мы пользовались этой платформой в течение года, и теперь нам нужно начинать все сначала», – заявили владельцы аккаунта Bisexcouplefamilyfree.

Смена курса

Руководство OnlyFans уже не в первый раз пытается ввести санкции против российских порнозвезд. Портал еще в конце февраля 2022 г., спустя всего четыре дня с момента начала спецоперации, попытался заблокировать россиянкам их счета и пресечь все выплаты, сославшись на проблемы с переводами в Россию.

Это, на самом деле, правда, но лишь отчасти. Из России действительно ушли платежные системы Visa и MasterCard, что сильно усложнило россиянам получение денег из-за границы. Но, как показала практика самого же OnlyFans, обходные пути всегда можно найти.

CNews писал, что после блокировок счетов российских моделей последние обрушились на сервис с жалобами и начали освещать произошедшее во всех доступных им социальных сетях. Многие из них писали, что OnlyFans был для них единственным источником средств к существованию, и что они больше ничего не умеют.

Временные послабления

Спустя несколько дней после появления жалоб руководство OnlyFans приняло решение разблокировать россиянкам их счета, чтобы модели вновь могли зарабатывать деньги на жизнь. Что послужило причиной смены политики, хотя сама Британия санкции не отменяла, до сих пор остается неизвестным.

«После финансовых ограничений мы смогли восстановить активность аккаунтов авторов во всех странах, – заявили тогда изданию Vice представители сервиса. – Их учетные записи будут иметь полную функциональность до тех пор, пока у нас будут способы оплаты для их поддержки»

Примечательно, что под февральскую «раздачу» OnlyFans попали модели не только из России, но и из Белоруссии. Тогда их тоже ждала амнистия.

Спустя два месяца, в конце апреля 2022 г. по неизвестным причинам решила сменить курс на противоположный еще раз. Однако теперь о блокировке счетов белорусских порнозвезд речи нет – страдают пока только россиянки.

Также следует заметить, что риторика владельцев портала за прошедшее время не изменилась – свои действия они по-прежнему аргументируют трудностями с переводом денег в Россию. При этом если раньше OnlyFans смог найти выход из ситуации, то теперь, судя по всему, его поиски не ведутся в принципе.

Россиян изгоняют из интернета

OnlyFans – на 22 апреля 2022 г. был единственным по-настоящему крупным ресурсом для взрослых, приступившим к блокировке россиян. PornHub пока не взял с него пример, тем более что в конце 2021 г. он перешел на оплату криптовалютой, отказавшись от работы с фиатными деньгами.

Но в целом против россиян, зарабатывающих на иностранных интернет-площадках, развернута целая кампания. Стриминговый сервис Twitch, популярный среди геймеров, отключил россиянам монетизацию, и точно так же поступил и YouTube, попутно запретив еще и спонсорство.

Даже россияне, зарабатывающие на продаже товаров, сделанных собственными руками, ощутили на себе последствия антироссийских санкций. Платформа Etsy по продаже хендмейд-товаров тоже отказалась сотрудничать с российскими крафтерами. К слову, этот сервис в конце 2021 г. был на грани вечной блокировки в России, но в последний момент сумел избежать ее.