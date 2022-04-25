Умельцы заработали на YouTube $23 млн, выдавая чужую музыку за свою. Им светят крупные сроки

Миллионы на обмане YouTube

Пара американцев сумела заработать более $23 млн благодаря монетизации не принадлежащей им музыки. Для этого мужчины пользовались недостатками системы Content ID, интегрированной с видеохостингом YouTube (принадлежит Google).

Система Content ID позволяет владельцам авторских прав на различные виды цифрового контента находить его на площадке YouTube и управлять им.

Добавляемые на YouTube видео проверяются по базе данных, предоставленной правообладателями, следует из справочных материалов Google. Правообладателям в отношении совпадающих видео доступно сразу несколько вариантов действий. К примеру, ролик может быть заблокирован для просмотра или монетизирован в пользу владельца авторских прав. В последнем случае видео останется в публичном доступе, однако просматривающие его пользователи без подписки YouTube Premium увидят в нем рекламу, часть прибыли от показа которой будет перечислена правообладателю.

Предприимчивые американцы обобрали музыкантов на $23 млн через монетизацию на YouTube

Как отмечает TorrentFreak, несмотря на достаточно высокую эффективность работы Content ID и ее пользу для правообладателей, система не лучшим образом защищена от злоупотреблений со стороны тех, кто называет себя владельцами авторских прав.

Нелегальный бизнес

Одними из тех, кто сумел нечестным путем заставить Content ID и музыкантов работать на себя, оказались жители Майами (Флорида, США) Уэбстер Батиста (Webster Batista) и Хосе Теран (Jose Teran). Предприимчивые молодые люди в период с 2017 по 2021 г. при помощи системы управления правами YouTube смогли монетизировать более 50 тыс. чужих музыкальных композиций. Аферисты подделывали документы, доказывающие наличие у них авторских прав на публикуемый контент и, соответственно, на роялти от платформы. Их подлинность у представителей площадки вопросов не вызывала до тех пор, пока настоящие авторы, пострадавшие от действий мошенников, не направили коллективную жалобу администрации YouTube. Она стала поводом для проведения проверки и последующего уголовного преследования «предпринимателей».

За почти четыре года в таком своеобразном бизнесе Батиста и Теран смогли заработать свыше $23 млн. Нажитое преступным путем новоиспеченные миллионеры тратили на дорогостоящие недвижимость, спортивные автомобили и ювелирные изделия. Реальные же авторы музыкальных композиций не получали ни цента.

В декабре 2021 г. мужчинам были предъявлены обвинения по 30 пунктам, в частности, в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, отмывания денег, кражи личности при отягчающих обстоятельствах. Обвинение требовало конфисковать все связанное с махинациями имущество Батисты и Терана.

Признание и возможное наказание

В четверг, 21 апреля 2022 г., Минюст США сообщил о том, что Батиста согласился на сделку со следствием. Он признал свою вину по двум пунктам обвинения. Прокуратура, в свою очередь, отказалась от претензий по остальным 28 пунктам.

Согласно показаниям Батисты, в 2016 г. он обнаружил, что в интернете возможно найти музыкальные композиции, авторы которых не озаботились их монетизацией. Батиста начал искать такие песни и загружать их в соответствующий раздел сервиса YouTube в виде mp3-файлов, таким образом заявляя себя на площадке в качестве правообладателя и претендуя на получение авторских отчислений.

В начале 2017 г. Батиста вместе с Тераном создали компанию MediaMuv L.L.C., чтобы оперировать в более крупных масштабах. Для этого компания заключила договор с YouTube и партнером площадки – A.R. Последняя оказывала мошенникам услуги по управлению якобы принадлежащим им аудиоконтентом. Мужчины также наняли пятерых сотрудников, которые с помощью специального инструмента «прочесывали» YouTube на предмет еще не освоенной латиноамериканской музыки, скачивали ее и регистрировали ее на фирму, в дальнейшем зарабатывая на ней по уже отработанной схеме.

Батиста признал свою вину в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Первый пункт предусматривает штраф в размере до $250 тыс., до пяти лет лишения свободы.

По второму пункту обвинения уроженцу Доминиканы грозят максимум 20 лет тюрьмы и все те же $250 тыс.

Батисту также обяжут выплатить компенсацию всем жертвам, прямо или косвенно пострадавшим от аферы, организованной им и его подельником. Размер компенсации определит суд, однако итоговая сумма точно не будет превышать $25 млн – таковы условия соглашения между обвиняемым и прокуратурой.

Помимо этого, вероятному мошеннику придется рассказать властям обо всех активах, доля в которых ему принадлежит. Продавать, передавать третьим лицам и распоряжаться ими каким-либо иным образом до завершения судебного процесса Батисте запрещено.

Недвижимость и земельные участки в Аризоне, более $1 млн на различных счетах, а также автомобили Tesla 2017 г. выпуска и i8 BMW 2014 г. будут конфискованы у Батисты, причем их стоимость не пойдет в счет будущих компенсаций или штрафов, которые могут быть наложены на него судом по итогам процесса.