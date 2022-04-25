Twitter в шаге от продажи самому богатому человеку в мире

Маск покупает Twitter

Twitter приняла предложение основателя SpaceX и Tesla Илона Маска (Elon Musk) о продаже компании за $43 млрд наличными. Об этом сообщило агентство новостей Reuters 25 апреля 2022 г.

По словам источников издания, это «лучшее и окончательное» предложение Маска. Ранее Twitter отклонила его из-за несоответствия предложенной суммы реальной цене компании. Тем не менее, правление соцсети решило связаться с миллиардером, чтобы собрать больше информации и договориться о лучших условиях.

Илон Маск стал владельцем 9,2% акций Twitter в начале апреля. В середине месяца он заявил, что готов купить все 100% компании. Основатель SpaceX и Tesla встречался с акционерами Twitter последние несколько дней. Сделка в размере $54,20 за акцию может быть объявлена сегодня, 25 апреля 2022 г. Тем не менее, источники указывают и на то, что сделка может сорваться в любую минуту.

Как Twitter защищался от Маска

В ответ на предложение Илона Маска 15 апреля Twitter приняла «отравленную пилюлю» (задействовала тактику защиты от нежелательного поглощения). Она позволяет акционерам поглощаемой компании покупать больше акций на выгодных условиях в случае, если чья-либо доля в компании превысит 15%. Таким образом, путем приобретения дополнительных акций доля приобретающей стороны (Маска) размывается.

Илон Маск близок к покупке Twitter

Ответом миллиардера на этот шаг стал твит с фразой «Love Me Tender» (игра слов с tender: тендерное предложение — предложение о покупке компании непосредственно у ее акционеров), опубликованный 18 апреля. Затем он подал новую заявку на покупку Twitter, согласно которой рассматривает возможность подачи тендерного предложения о выкупе бумаг компании.

Много или мало

По словам источников Reuters, акционеры, в руках которых сосредоточена большая часть акций Twitter, оценивают стоимость соцсети дороже предложенной Маском суммы. Их ценовые ожидания составляют $60 за акцию.

С оценкой компании Макса не согласился и один из акционеров Twitter принц Саудовской Аравии Альвалид бин Талал (Alwaleed bin Talal). «Я не верю, что предлагаемое предложение Илона Маска ($54,20 за акцию) приближается к внутренней стоимости Twitter, учитывая его перспективы роста», — написал он 14 апреля в своем Twitter.

На фоне последних событий акции соцсети выросли на 4,5% (до $51,15) на предрыночных торгах в Нью-Йорке в понедельник.

Зачем Twitter Маску

Илон Маск, самый богатый человек в мире (согласно подсчету Forbes, в начале апреля 2022 г. его состояние оценивалось $300 млрд), заявил, что Twitter должен стать частным, чтобы расти и стать подлинной платформой для свободы слова.

Такой взгляд Маска поддерживает и тот факт, что в начале марта 2022 г. он отказался блокировать российские СМИ в своей сети спутникового интернета Starlink. Маск объяснил свое нежелание бойкотировать российские новостные ресурсы тем, что он «абсолютист в плане свободы слова».

Twitter же в январе 2021 г. навсегда заблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (Donald Trump). После блокировки Трамп обвинил соцсеть в нарушении свободы слова. Позднее представители соцсети заявили, что будут блокировать аккаунты любого пользователя, который предоставит слово Дональду Трампу.