VK не может купить серверы, потому что на рынке их просто нет

VK ищет сервер

VK (ранее известная как Mail.ru Group) просит Минцифры помочь в закупке серверного оборудования. Письмо с просьбой о помощи компания направила в министерство на прошлой неделе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Правительстве.

По словам источника, VK не может закупить «десятки тысяч серверов», необходимых как для обеспечения текущей работы сервисов компании, так и для масштабирования ИТ-инфраструктуры. Представители VK сообщили редакции, что наблюдают увеличение нагрузки на инфраструктуру, но заверили, что обладают необходимым резервом мощностей «для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период».

В Минцифры подтвердили получение письма. Представители министерства отметили, что совместно с Минпромторгом принимают меры «по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям». В Минпромторге сообщили редакции, что «не видят причин для нагнетания обстановки». По их словам, компании работают в штатном режиме и проблем с наличием продукции на складах не выявлено.

Затруднения с закупками «железа» испытывают и в «Яндексе», пишет «Коммерсант». Компания приостановила многие из запланированных инвестиций в новые и экспериментальные сервисы внутри страны и за рубежом на фоне санкций из-за ситуации на Украине. В «Яндексе» заверили, что «на текущий момент обладают необходимыми технологическими ресурсами и запасами для работы сервисов».

Миссия невыполнима

На данный момент купить коммерческие партии нового оборудования в России фактически нельзя, заверяет источник «Коммерсанта» на рынке операторов центров обработки данных. «Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», — отмечает собеседник редакции.

VK не может закупить сервера

То, что приобрести технику иностранного производства невозможно, подтверждает и глава направления «Инфраструктурные решения» компании «Крок» Александр Сысоев. По его мнению, потребность большинства клиентов могут удовлетворить решения российских производителей, которые продолжают осуществлять сборку и поставку серверов из собственных компонентов.

Таких поставщиков, по словам Сысоева, в России не меньше десяти. Но участники рынка, опрошенные «Коммерсантом» утверждают, что запасы российских производителей вычислительной техники тоже на исходе.

Ситуация на российском рынке

По словам директора «Промобита» Максима Копосова, сейчас на складах его компании находится запас комплектующих только на несколько сотен серверов. «Мы пошли по пути производства серверов на российских процессорах, но и с ними сейчас туго, — говорит он. — У нас есть запас в несколько сотен "Эльбрусов", и еще мы заказали порядка тысячи "Байкалов"».

В МЦСТ (производитель «Эльбрусов») и «Байкал Электроникс» на запросы «Коммерсанта» не ответили. По словам собеседника редакции, у МЦСТ уже практически исчерпаны запасы процессора «Эльбрус 8С». Однако, по его словам, достаточно большая партия процессоров «Эльбрус 8СВ» есть у производителя серверов «Норси-Транс».

Гендиректор «Норси-Транса» Сергей Овчинников не сообщил, сколько конкретно серверов и процессоров находится на складах компании. Он лишь отметил, что их хватит до 2023 г. Овчинников также рассказал, что его компания уже подняла цены на свое оборудование в 2–2,5 раза. «Но к нам особо никто не обращается», — подчеркнул он.