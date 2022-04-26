Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2022 года

В апреле 2022 г. HeadHunter опубликовал 68 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Специально для CNews компанией был составлен список топ-10 наиболее высокооплачиваемых вакантных должностей. Среди них — Front-end разработчик с зарплатой от 200 тыс. руб., руководитель ИТ-отдела с зарплатой от 250 тыс. руб. и Product Manager, который может зарабатывать до 450 тыс. руб. в месяц.

ИТ-вакансии апреля

В апреле 2022 г. на сервисе по поиску работы HeadHunter было представлено более 68 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Из них около 27 тыс. предложений составляют вакансии в области программирования и разработки, более 20 тыс. — в инжиниринге, и более 2 тыс. — в управлении проектами. Для студентов и начинающих карьеру размещено более 6 тыс. вакансий.

В тройку лидеров по числу открытых вакансий вошли Москва (более 28 тыс.), Санкт-Петербург (9 тыс.) и Свердловская область, насчитывающая более 2 тыс. предложений.

Отметим, в апреле ИТ-вакансий в России стало меньше, а кандидатов — больше. В марте 2022 г. на сервисе было представлено 70 тыс. ИТ-вакансий, а в феврале размещено 110 тыс. вакансий.

Программист «1С ERP»

Компания «Мастеровит» ищет программиста «1С ERP». Он будет контролировать производительность, проводить оптимизацию работы сервера приложений и баз данных. Релевантный опыт работы и знание конфигураций «1C: ERP», «1С:8.3. Бух КОРП», «1С: ЗУП КОРП» будут преимуществом для кандидата. Кандидат может рассчитывать на зарплату от 201 тыс. руб. на руки (на ресурсе HeadHunter заработная плата на данной позиции указана до вычета налогов). Вакансия находится в Люберцах (московская обл.).

HeadHunter составил ТОП-10 вакансий апреля 2022 года

Front-end разработчик

INGURU.RU ищет сотрудника на должность старшего front-end разработчика, в обязанности которого будет входить разработка и тестирование веб-приложений. Работодателю важно наличие у кандидата опыта работы front-end разработчиком от трех лет и знание JavaScript, HTML5, CSS3. Зарплата на данной позиции составляет от 200 тыс. руб. до 350 тыс. руб. на руки. Вакансия в Москве.

Ведущий full-stack разработчик

«Автоцентр сити» в поисках ведущего full-stack разработчика, который будет заниматься разработкой новых функций системы и поддержкой проектов компании. Опыт программирования на языке C# и навыки работы с HTML, CSS, Bootstrap, ASP.NET MVC, React будут преимуществом для кандидата. Зарплата на данной позиции составляет от 201 тыс. руб. на руки (на ресурсе HeadHunter заработная плата на данной позиции указана до вычета налогов). Вакансия в Москве.

Битрикс-разработчик

Компания «Нонтон.РФ» ищет сотрудника на должность битрикс-разработчика. Он будет заниматься проектированием и разработкой нового функционала на сайте под конкретные бизнес-задачи. Опыт работы с vue.js и на позиции руководителя ИТ-команды будут преимуществом для кандидата. Заработная плата от 250 тыс. руб. на руки. Вакансия в Санкт-Петербурге.

Руководитель ИТ-отдела

«Автолайн» приглашает на работу руководителя ИТ-отдела, который будет заниматься разработкой и реализацией долгосрочной и среднесрочной ИТ-стратегии. Работодателю важно наличие у кандидата релевантного опыта работы от трех лет и опыта управления IT-подразделением предприятия. Кандидат может рассчитывать на зарплату от 250 тыс. руб. на руки. Вакансия в Красногорске (московская обл.).

Заместитель директора по цифровой трансформации

АНО «Цифровая экономика» в поисках заместителя директора по цифровой трансформации отраслей. В его обязанности будет входить мониторинг и анализ развития цифровых платформенных решений. Успешному кандидату важно иметь опыт реализации ИТ-проектов «под ключ», проектирования ИТ-архитектуры и понимание логики работы цифровых платформ. Зарплата на данной позиции составляет от 201 тыс. руб. на руки (на ресурсе HeadHunter заработная плата по данной позиции указана до вычета налогов). Вакансия в Москве.

Продакт-менеджер

«Росско» приглашает на работу продакт-менеджера. В его обязанности будет входить увеличение доли бренда Lynx на рынке. Работодателю важно наличие у кандидата аналогичного опыта работы от года, а также опыта проведения количественных и качественных исследований. Заработная плата от 250 тыс. руб. на руки. Вакансия в Москве.

Системный аналитик

SberTech в поисках системного аналитика, который будет заниматься созданием уникальных сервисов обучающего характера. Знание смежных профессиональных областей: UI/UX, Data Science, поведенческой аналитики будет преимуществом для кандидата. Зарплата на данной позиции составляет от 161 тыс. руб. до 265 тыс. руб. на руки (на ресурсе HeadHunter заработная плата по данной позиции указана до вычета налогов). Вакансия в Москве.

Разработчик C#

Компания Luminati приглашает на работу разработчика C#, в обязанности которого будет входить разработка продуктов компании. Работодателю важно наличие у кандидата релевантного опыта работы от пяти лет. Зарплата на данной позиции составляет от 480 тыс. руб. до 510 тыс. руб. на руки (на ресурсе HeadHunter заработная плата по данной позиции указана до вычета налогов). Вакансия в Видное (московская обл.).

Quantitative Researcher

Gara.capital ищет сотрудника на должность Quantitative Researcher, который будет заниматься анализом больших массивов данных и поиском статистических закономерностей. Знание теории вероятности, статистики, алгоритмов и структур данных будет преимуществом для кандидата. Заработная плата от 322 тыс. руб. на руки (на ресурсе HeadHunter заработная плата по данной позиции указана до вычета налогов). Вакансия в Москве.

Product Manager

Компания «Тасмо-груп» в поисках специалиста на позицию Product Manager. Он будет заниматься поиском точек роста в Customer Journey Map, генерацией и проверкой продуктовых гипотез совместно с командой. Работодателю важно наличие у кандидата релевантного опыта работы от трех лет. Заработная плата до 450 тыс. руб. на руки (на ресурсе HeadHunter заработная плата по данной позиции указана до вычета налогов). Вакансия в Санкт-Петербурге.