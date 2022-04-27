После стремительного ухода из России Spotify внезапно недосчитался миллионов подписчиков

Сворачивание бизнеса в России обернулось для Spotify потерей полутора миллионов платных подписчиков по итогам I квартала 2022 г. Эта цифра может сильно вырасти в следующем квартале, так как о своем уходе сервис заявил в начале марта 2022 г., но отключил серверы лишь в середине апреля 2022 г. По прогнозам, по итогам этого месяца Spotify не досчитается еще 600 тыс. платных пользователей из России.

Россиянам больше не нужен Spotify

Популярный во многих странах мира музыкальный сервис Spotify сообщил, чего ему стоил уход из России. Он потерял колоссальное число платных пользователей, притом еще до того, как полностью прекратил свою работу в России.

Сведения об этом содержатся в финансовом отчете Spotify за I квартал 2022 г., завершившемся 31 марта 2022 г. В документе сказано, что сервис не досчитался 1,5 млн платных подписчиков именно из России.

О своем решении уйти с российского рынка Spotify объявил еще в начале марта 2022 г. Это был его ответ на спецоперацию – тем самым он поддержал антироссийские санкции.

На деле число отписавшихся от Spotify платных пользователей из России может оказаться еще более впечатляющим. Темпы роста отписок взлетели именно в марте 2022 г., и в апреле 2022 г., показатели которого не вошли в отчет, они совершенно определенно не прекратились.

Далеко не факт, что после своего бегства из России Spotify сможет рассчитывать на лояльность аудитории по своему возвращению

Сервис остановил свое вещание в России 11 апреля 2022 г. Как много россиян отменили свою подписку за эти неполные две недели, станет известно июле 2022 г., когда Spotify выпустит отчет за II квартал 2022 г. По прогнозам экспертов авторитетного портала The Verge, таковых окажется еще в пределах 600 тыс., и в итоге количество отписавшихся от Spotify россиян перевалит за 2 млн.

Недолго музыка играла

Spotify – это один из старейших музыкальных сервисов во всем мире. Он заработал еще в далеком 2006 г., но на протяжении более чем 10 лет его было силой не затащить на российский рынок.

Причины, по которым руководство Spotify не желало получать деньги из России, не установлены. С геополитикой это, вероятнее всего, не связано, поскольку Spotify базируется в Швеции, а не в США.

Тем не менее, до России Spotify все же добрался, но лишь летом 2020 г., то есть спустя долгие 14 лет со дня своего основания, хотя разговоры об этом велись с 2014 г. Как сообщал CNews, в этот же период сервис заработал еще в нескольких странах, включая Албанию, Белоруссию, Казахстан, Сербию, Словению и Хорватию.

Согласно исследованию Deloitte, проведенному к осени 2021 г., Spotify стал вторым по популярности стриминговым сервисом в России: сервисом на тот момент пользовались 36% россиян, имевших платные музыкальные подписки. На первом месте находился сервис «Яндекс.музыка», на третьем был YouTube Music.

В общей сложности Spotify проработал в России менее двух лет. Пока нет данных, собирается ли он в обозримом будущем возвращаться в эту страну. Однако его уход не означает, что россиянам больше негде слушать музыку в формате стриминга. В России существует множество отечественных конкурентов Spotify, например, упомянутый «Яндекс.музыка», «Сберзвук» и «VK музыка». К слову, одновременно со Spotify из России сбежал еще один стриминговый музыкальный сервис – Deezer.

Пострадает ли Spotify

На апрель 2022 г. было нельзя однозначно сказать, почувствует ли Spotify уход 2 млн подписчиков. С одной стороны, это колоссальное количество людей, к тому же российский рынок обеспечивал сервису немалых размеров доходы. Так, по итогам 2021 г. его выручка в России достигла 983,3 млн руб., а чистая прибыль составила 41,8 млн руб.

С другой стороны, даже с учетом 1,5 млн отписавшихся россиян число платных пользователей Spotify в I квартале 2022 г. составило 183 млн. что на 15% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 г. Таким образом, уйдя из России, Spotify лишился менее 1% платных подписчиков.

Netflix досталось сильнее

За несколько дней до публикации Spotify своего квартального финансового отчета такой же документ выпустил и онлайн-кинотеатр Netflix. Он тоже ретировался из России после начала спецоперации, притом в один день со Spotify, но по нему это ударило гораздо сильнее, чем по Spotify.

Netflix в полную силу заработал в России в октябре 2020 г., получив переведенный на русский язык интерфейс, тарифы в рублях и контент с дубляжем или хотя бы с субтитрами. Покинул он страну в первых числах марта 2022 г.

В итоге за неполный март 2022 г. от Netflix отписалось приблизительно 200 тыс. россиян. Это в семь с половиной раз меньше, чем у Spotify, но после того, как сервис сообщил об этом во всеуслышание, он был незамедлительно ввергнут в настоящий хаос. Сразу же после публикации отчета акции Netflix резко подешевели, за считанные часы потеряв почти 36,3% стоимости.

Стоит отметить, это первая за последние 10 лет потеря платных подписчиков у Netflix. До этого их число росло ежеквартально.

Сложившая ситуация огорчила не только акционеров сервиса, потерявших деньги на фоне обесценивания его бумаг. Сотрудники Netflix один за одним стали заявлять, что происходящее в компании подрывает их моральный дух. Это происходит даже в топ-менеджменте – многие его представители намерены в обозримом будущем сменить место работы.