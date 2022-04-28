«Яндекс» начал предсказывать погоду в зависимости от хобби пользователя

В «Яндекс.Погоде» появилась возможность узнать тематические прогнозы погоды. Например, пользователь сможет узнать влажность и температуру почвы, а также будут ли еще заморозки. Для этого используется технология Meteum, разработанная «Яндексом». В компании уверяют, что ее аналогов в мире нет.

Прогноз погоды нового уровня

Сервис «Яндекс.Погода» стала давать тематические прогнозы для пользователей, увлечения которых зависят от погодных условий. Это могут быть, например, садоводы, туристы или велосипедисты.

Представители «Яндекса» рассказали CNews, что для этого компания использует Meteum - собственную технологию метеопрогнозирования на основе машинного обучения, аналогов которой нет в мире. Ее алгоритмы обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.

«Каждый день пользователи присылают около 3 млн сообщений об осадках — прямо из приложения "Яндекса" или "Яндекс Погоды", это можно сделать в один клик. Такие сообщения "Яндекс" отмечает зонтиками на карте осадков. И чем больше сообщений присылают пользователи, тем надежнее прогноз», - объяснили CNews в компании.

В «Яндекс.Погоде» появилась возможность узнавать тематические прогнозы погоды в зависимости от увлечений пользователей

Там подчеркнули, что эти данные помогают улучшить краткосрочный прогноз осадков по всей стране, особенно - в регионах, где метеорологических радаров недостаточно (Сибирь, Урал, Дальний Восток). Посмотреть краткосрочный прогноз можно на карте осадков. Она показывает, как будет развиваться ситуация в ближайшие два часа. Пользователь может взглянуть на карту и решить, когда лучше погулять с собакой или, скажем, сбегать в магазин.

Как строится прогноз

Meteum использует пять различных моделей прогноза, в том числе свою собственную. К ним добавляются данные спутниковых снимков и радаров. Информация обрабатывается с помощью модели машинного обучения на базе CatBoost и нейронных сетей. Она позволяет учитывать не только скорость ветра, температуру воздуха и другие погодные параметры, но и дополнительные факторы — например, удаленность от водоема или высоту солнца над горизонтом.

Первым появился подробный прогноз погоды для садоводов. Он доступен в приложении «Яндекс» и рассчитывается с помощью технологии Meteum. Запуск новой опции приурочен к майским праздникам, когда многое садоводы поедут на дачу.

Они смогут узнать, какова влажность и температура почвы и будут ли еще заморозки — это поможет спланировать посадки и решить, пора ли открывать теплицы, считают в «Яндексе».

«В дальнейшем таких прогнозов будет больше. Сейчас уже тестируются данные для любителей водных видов спорта, затем появится прогноз для рыбаков, туристов, велосипедистов и бегунов. Благодаря технологии Meteum, они смогут узнать о погоде в любой точке на карте», — приводит пресс-служба «Яндекса» слова руководителя сервиса Александра Ганьшина.

Ранее «Яндекс.Погода» стала показывать на карте осадков информацию о дожде, которой делятся пользователи. Сообщения об осадках отмечаются зонтиками. На карте осадков можно увидеть, где идут дожди, и узнать прогноз на ближайшие два часа — с детализацией в десять минут.

При составлении карты осадков «Яндекс» использует данные метеорадаров и спутников, но у них есть свои недостатки. Так, метеорадары охватывают не всю территорию страны, а снимки со спутников приходят с задержкой в полчаса. Сообщения пользователей помогут восполнить эти пробелы. Помимо карты осадков, на сервисе есть погодные карты с температурой, давлением и силой ветра.