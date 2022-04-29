После массовой блокировки россиян на GitHub власти пообещали запустить его российского «убийцу» до конца года

Замглавы Минцифры Максим Паршин пообещал, что в России до конца 2022 г. должен появиться российский репозиторий проектов Open Source. Это будет аналог GitHub, который в последнее время крайне агрессивно настроен по отношению к своим российским пользователям. Подробности о хранилище Паршин раскрывать не стал, как и не назвал более точные сроки его запуска.

Российским программам – российский репозиторий

В России в ближайшие несколько месяцев появится отечественный репозиторий программ с открытым исходным кодом. Это пообещал лично замглавы Минцифры России Максим Паршин, заявив об этом в рамках Russia Open Source IT Summit в Казани.

Максим Паршин уточнил, что запуск сервиса, который заменит российским (и не только) разработчикам американский GitHub, заработает в течение 2022 г.

«Мы рассчитываем, что российский репозиторий, который с одной стороны будет в себе содержать и весь открытый код из других репозиториев глобальных, с другой стороны, таким образом, и будет интегрирован с другими ресурсами. С третьей стороны он будет всегда доступен для всех разработчиков внутри России. Так вот, этот ресурс, мы рассчитываем, что к концу года будет запущен», – отметил замминистра связи.

На момент публикации материала об отечественном Git-репозитории не было известно ровным счетом ничего. Нет данных ни о том, кто стоит за его разработкой, ни об инвестициях в проект, ни о том, кому достанется задача по его дальнейшему развитию. Нельзя исключать, что проект существует пока лишь на бумаге, а то и вовсе на словах.

Почему импортозамещение так важно

Проект GitHub работает с 2008 г. и разрабатывается в США. В мире есть схожий по своим возможностям сервис GitLab, за которым стоят выходцы из Украины Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов. Они запустили его в 2011 г.

Массовая блокировка россиян на GitHub переполнила чашу терпения властей

В России на конец апреля 2022 г. своего Git-сервиса не существовало, поскольку до конца февраля 2022 г. россияне могли без каких-либо ограничений пользоваться и GitHub и GitLab.

После начала спецоперации ситуация резко изменилась. С 2018 г. GitHub находится в собственности Microsoft, которая в марте 2022 г. на фоне антироссийских санкций ушла с российского рынка.

В середине апреля 2022 г. к санкциям присоединился и сам GitHub. CNews писал, что он начал без разбора блокировать аккаунты российских пользователей, и что счет забаненных профилей пошел на десятки. Они принадлежат как обычным разработчикам, так и крупным российским банкам. Владельцы некоторых профилей в дальнейшем сумели добиться разблокировки, но GitHub пока не спешит амнистировать оставшихся.

За GitLab подобного пока не замечено, но, вероятнее всего это лишь вопрос времени, с учетом конфликта России и Украины и национальности создателей ресурса. Кроме того, GitLab еще задолго до начала спецоперации проявлял нелюбовь к россиянам. Как сообщал CNews, в ноябре 2019 г. руководство сервиса строго-настрого запретило принимать в свой штат жителей России и заодно Китая. Решение было мотивировано напряженными отношениями этих стран с США.

Как Россия свой GitHub не сделала

О необходимости создания в России отечественного аналога GitHub и ему подобных репозиториев власти начали открыто говорить в начале 2020 г. Не исключено, что эта идея рассматривалась в кулуарах и раньше, но официальных тому подтверждений нет.

В январе 2020 г. о том, что России очень нужен свой GitHub, заявляли представители Минэкономразвития. Этим все и ограничилось – к разработке сервиса никто не приступил.

Спустя более полутора лет, в сентябре 2021 г., об этом же заговорил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Но и в этот раз дело с мертвой точки не сдвинулось, да и в целом в словах Мишутина не было никакой конкретики.

В начале февраля 2022 г., власти вновь вспомнили о российском репозитории проектов с открытым исходным кодом. На этот раз дело в свои руки взяло Минцифры, заявив о планах по проведению в России эксперимента по созданию такого хранилища. Тогда же был опубликован соответствующий проект постановления Правительства, в пояснительной записке к которому указывались сроки проведения данного мероприятия.

Согласно этому документу, Минцифры собирается инициировать эксперимент 1 мая 2022 г., а продлиться он должен до 30 апреля 2022 г. В теории, это совпадает со словами Паршина о том, что импортозамещенный GitHub заработает до конца 2022 г.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что Минцифры собирается разделить эксперимент на три основных направления. Первое подразумевает предоставление права использования свободно распространяемого ПО. Второе направление – это непосредственно создание национального репозитория и его наполнение ПО с открытым кодом. Под третьим направление понимается нормативное регулирование и методическая поддержка распространения свободного программного обеспечения.

Нельзя не отметить и тот факт, что в начале марта 2022 г. власти подготовили проект нового пакета мер поддержки ИТ-отрасли, в числе которых было финансирование создания российского заменителя GitHub. Однако в итоговой версии проекта данной инициативы не оказалось.