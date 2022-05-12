Основатель и бессменный председатель совета директоров VK покинул пост после 10 лет в должности

Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора VK Company. Он занимал эту должность с 2012 г. (тогда компания называлась Mail.ru Group). Правление компании назначит нового председателя в ближайшее время, сообщили CNews в пресс-службе VK Company. Там не назвали причину ухода и дальнейшие планы Гришина.

Ушел спустя 10 лет работы

Дмитрий Гришин 11 мая 2022 г. покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора VK Company. Он занимал эту должность с 2012 г., когда компания называлась Mail.ru Group. До этого, с 2010 г., он был исполнительным директором компании.

Правление VK Company назначит нового председателя в ближайшее время, сообщили CNews представители компании. Они не назвали причину ухода и дальнейшие планы Гришина.

Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора VK

«Мы благодарны Дмитрию Гришину за неоценимый вклад в развитие VK, который он вносил на протяжении всей истории компании. Благодаря его постоянной работе на различных должностях VK вошла в число лидеров отрасли и стала одной из крупнейших российских цифровых экосистем», — заявил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Новые хозяева VK

В декабре 2021 г. «Газпром-медиа» стала владельцем «Вконтакте» и Mail.ru Group. Тогда Газпромбанк передал 45% акций АО «МФ Технологии» в имущество АО «Газпром-медиа холдинг», который возглавляет экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров. 3 декабря 2021 г. гендиректор VK Борис Добродеев ушел в отставку.

«МФ Технологии» владеет 57,3% голосующих акций VK. В холдинг VK, ранее носивший название Mail.ru Group, входят портал Mail.ru, социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте».

Говоря о целях приобретения, представители компании тогда сообщали CNews, что VK объединяет ведущие в стране социальные сети с многомиллионной аудиторией и трафиком, а холдинг «Газпром-медиа» является крупнейшим в стране производителем популярного и востребованного контента. Поэтому компания видит синергию между VK и «Газпром-медиа» и намерена находить точки взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнули они.

23 февраля 2022 г. США и Евросоюз ввели санкции против главы VK Кириенко после обострения ситуации на Украине. В компании после этого заявили, что ограничительные меры не повлияли на ее работу, она продолжила функционировать в обычном режиме.

Кто такой Дмитрий Гришин

Дмитрий Гришин — один из основателей Mail.ru. В 2010 г. после разделения российских и иностранных активов фонда в 2010 г. и основания на базе российских активов Mail.ru Group, возглавил эту компанию. В 2012 г. заступил на пост главы совета директоров Mail.ru Group.

В 2012 г. Гришин открыл венчурную компанию Grishin Robotics. Она инвестирует в потребительскую робототехнику, искусственный интеллект, интернет вещей и соответственное программное обеспечение. Штаб-квартира находится в США. Компания вложила средства в разработчика автономных грузовиков Starsky Robotics и создателя первой в Латинской Америке сети «умных» велосипедов Yellow.

В марте 2019 г. фонд Grishin Robotics, созданный Дмитрием Гришиным, заявил, что инвестирует $1,25 млн в издателя мобильных игр Rogue Games на этапе посевного раунда. Эта инвестиция нехарактерна для фонда, который был создан и обычно вкладывается в проекты, связанные с робототехникой.