Больше трети принципиальных россиян распрощалась с Facebook и Instagram

После признания корпорации Meta* экстремистской 39% россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram из принципиальных соображений. 30% опрошенных стали посещать ресурсы меньше из-за необходимости пользоваться VPN. При этом почти никто не боится заходить на платформы из-за страха перед «нелегальщиной». Со дня блокировки ресурсов в России минуло почти два месяца.

«Перестали принципиально» пользоваться

Больше трети опрошенных россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram, материнскую компанию которых в России признали экстремистской.

Оказалось, что 39% россиян перестали пользоваться заблокированными соцсетями из принципиальных соображений. Так свое решение поясняют 36% жителей Московского региона, 48% петербуржцев и жителей Ленобласти. Аналогично отвечают по 46% респондентов из Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов.

Сократить посещение Facebook и Instagram (признаны в России экстремистскими организациями) из-за необходимости использовать VPN решили 30% россиян. Больше всего VPN-сервисы «напрягли» жителей Дальневосточного (45%) и Северо-Кавказского (40%) округов.

После признания корпорации Meta* экстремистской 39% россиян перестали пользоваться Facebook и Instagram из принципиальных соображений

Минимальное количество респондентов в качестве объяснения своего решения выбрали вариант «страх, что это станет нелегально» (5%).

Четверть опрошенных заявили, что продолжили использовать платформы с помощью VPN. Больше всего поклонников заблокированных ресурсов среди москвичей (30%), жителей Уральского (32%) и Северо-Западного округов (25%).

При этом абсолютное большинство опрошенных (90%) пользуются соцсетями больше пяти лет.

Таковы данные опроса, которые провели аналитики группы «Открытие» с 4 по 11 мая 2022 г., отчет есть в распоряжении CNews. Опрос был проведен среди 1 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет.

Исход на российские площадки

Опрос показал также, что 88% россиян давно пользуются российскими ресурсами, среди которых «Вконтакте», «Одноклассники» и Rutube. Приток новых пользователей «суверенных» площадок оценивается на уровне 4% — именно столько людей решили попробовать отечественные сервисы после блокировок привычных ресурсов.

Столько же респондентов заявили, что российскими платформами не пользовались и пользоваться не будут – чаще всего так радикально высказывались москвичи (7%).

В то же время 71% россиян ждут аналог AppStore и GooglePlay в ответ на санкции против России. Больше всего в российский магазин приложений верят в Южном (78%), Северо-Кавказском (76%) и Уральском (75%) округах.

Среди респондентов также обнаружились 9% респондентов, заявивших, что у Правительства России все равно не получится создать «суверенный» маркетплейс. Больше всего скептиков оказалось в Дальневосточном (18%), Уральском округах (13%) и Москве (12%).

8% опрошенных выказали свою приверженность AppStore и GooglePlay и сообщили, что будут искать способы использовать эти маркетплейсы во что бы то ни стало. Чаще всего в таком ключе высказывались петербуржцы (11%), москвичи (10%) и жители Северо-Западного округа (10%).

Российский маркетплейс

12 апреля 2022 г. стало известно, что Минцифры совместно с российскими ИТ-компаниями собираются разработать магазин приложений на операционной системе Android. О том, что его запустят к июню 2022 г., сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он заявил, что из-за санкций зарубежных компаний AppStore и GooglePlay скоро не позволят пользователям скачивать приложения. Так, приложение «Сбербанк онлайн» для скачивания App Store уже недоступно.

В создании маркетплейса, скорее всего, примут участие три крупные компании. Базой для маркетплейса могут сделать корпоративную платформу Сбербанка SberStore. «Яндекс» собирается перезапустить магазин приложений «Яндекс.Store», а VK в мае представит платформу для разработчиков приложений.

Популярность заблокированных сетей снижается

В опале Meta* оказалась 21 марта 2022 г., когда по требованию Генпрокуратуры ее признали в России экстремистской организацией. Соцсети Facebook и Instagram официально заблокировали, оставив россиянам лишь мессенджер WhatsApp.

Решение неудивительно, так как WhatsApp остается самым популярным мессенджером в мире. По итогам 2021 г. количество его пользователй превысило 2 млрд человек. В России он занимал первое место по популярности, но в конце марта 2022 г. его сместил Telegram — об этом сообщил «Мегафон».

18 апреля 2022 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также опубликовал данные о том, что Telegram демонстрирует наибольший рост аудитории за последние 6 месяцев среди всех социальных сетей и мессенджеров в России. Доля ежедневных пользователей выросла на 13%. При этом доля пользователей Instagram (запрещен в России) сократилась вдвое (с 53% до 25%). В пятерке наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди россиян сегодня остаются WhatsApp (87%), YouTube (75%), «Вконтакте» (62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%).

Также в апреле 2022 г. Минцифры направило в госорганы письмо с перечнем отечественных ИТ-решений для замены иностранного софта. В качестве аналога зарубежных соцсетей и мессенджеров, в частности WhatsApp, Минцифры предлагает использовать «Вконтакте», «Одноклассники», Yappy, Telegram, TamTam, ЯRus, TenChat, «Мой мир», ICQ и Frisbee.

* Meta признана экстремистской организацией, запрещена на территории России.