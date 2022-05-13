Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters просит администрацию биржи Nasdaq возобновить листинг ее акций. Компания утверждает, что у нее минимальная зависимость от российского рынка и персонала, а основные акционеры Nexters является резидентами европейских стран.

Nexters ведет переговоры с администрацией Nasdaq

Основанный россиянами разработчик мобильных игр Nexters ведет переговоры с администрацией американской биржи Nasdaq о возобновлении листинга акций компании. Об этом говорится в годовом отчете компании.

28 февраля 2022 г. администрация Nasdaq, как и администрация Нью-Йоркской фондовой биржи, приостановила листинг компаний, имеющих российские корни. В их числе «Мобильные телесистемы» (МТС), рекрутинговый сервис HeadHunter, маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН, платежная система Qiwi, Yandex, интернет-магазин Ozon и др.

Почему Nexters далек от России

Приостановлены были и торги акциями Nexters. Компаниия просит отменить это решение, поскольку считают свои связи с Россией незначительными. Штаб-квартира компании находится на Кипре. Топ-менеджмент компании, ключевой персонал и директора также находятся на Кипре или в других странах Европейского Союза (ЕС) и Великобритании.

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Nexters просит администрацию биржи Nasdaq возобновить листинг ее акций, подчеркивая свою минимальную зависимость от России

Критическая инфраструктура Nexters, включая сервера и лицензии, расположена в странах Европейского Союза либо принадлежит оффшорным структурам компании: кипрской Nexters Global или зарегистрированной на Британских Виргинских островах Nexters Inc.

Выручка Nexters от работы в России и других странах постсоветского пространства сокращается: в 2019 г. она составила 20,3% в общей структуре доходов компании, в 2021 г. – 13,3%. Расходы Nexters в России ограничены и в основном относятся к оплате персонала и аренде офисов. Российским сотрудникам Nexters предложена релокация в другие страны. Сама Nexters, как и ее дочерние структуры, не является объектом санкций.

У компании также нет контролирующего акционера с долей более чем 50%. Основатели компании Андрей Фадеев и Борис Герцовский владеют по 20,2% акций компании. Они оба имеют вид на жительство в странах ЕС. Братья Дмитрий и Игорь Бухманы (основатели разработчика мобильных игр Playrix) через оффшор Everix Investments владеют 37,8% акций Nexters. Они оба имеют вид на жительство в странах ЕС.

Как Nexters выходил на биржу

Основной разработкой Nexters является мобильная RPG Hero Wars. В 2021 г. Nexters осуществила обратное поглощение компании Kismet Acquisition One (Kismet), созданной экс-гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным. Kismet относилась к компаниям типа SPAC: такие компании имеют на листинг на бирже, но не имеют своих активов и созданы с целью слияния со структурами, желающими стать публичными.

Kismet в конце 2020 г. провела IPO (первичное размещение акций) на бирже Nasdaq. В ходе размещение было привлечено $250 млн, которые можно было бы потратить в случае осуществления будущей сделки.

Таковой сделкой и стало объединение с Nexters. В ходе сделки фонды Mubadala (суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов) и VPE Capital (инвестирует в проекты на территории России и Казахстана) вложили в компании $50 млн. Сумма всей сделки составила $350 млн. В 2021 г. выручка Nexters составила $434 млн, увеличившись за год в 1,7 раз, чистый убыток - $117 млн.

Кто из основанных россиянами компаний смог сохранить листинг на западных биржах

Есть несколько примеров компаний, созданных в России, чей листинг на западных фондовых площадках не прерывался. Так, на Nasdaq продолжаются торги акциями телекоммуникационной группы Veon, созданной на базе российского «Вымпелкома» (торговая марка «Билайна»). Veon зарегистрирована на Бермудских островах и имеет штаб-квартиру в Амстердаме. Основным акционером группы является инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп».

Также на Лондонской фондовой бирже продолжаются торги ИТ-дистрибьютора Softline. Причина в том, что основатель и контролирующий акционер компании Игорь Боровиков имеет налоговое резидентство Португалии. При этом торги акциями других российских компаний на Лондонской фондовой бирже, включая АФК «Система» и интернет-холдинг VK, были приостановлены.