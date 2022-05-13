В Twitter полетели головы топ-менеджеров. Компания затягивает пояса в ожидании покупки Маском

Перемены в Twitter

Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal) уволил двух топ-менеджеров компании, объявил о приостановке дальнейшего расширения штата и резком сокращении расходов, пишет The New York Times.

В служебной записке, адресованной персоналу, Агравал заявил, что компания практически полностью прекратит набор новых сотрудников за исключением случаев, когда необходимо закрыть критически важные для бизнеса позиции. В то же время, по сообщению ознакомившихся с документом журналистов NYT, массовых увольнений не будет. Компания также намерена урезать расходы, в том числе на маркетинг и консультантов.

По словам гендиректора Twitter, введение таких мер отчасти продиктовано слабыми бизнес-результатами компании: прирост аудитории социальной сети и увеличение объема выручки не оправдали ожиданий аналитиков и инвесторов.

Параг Агравал вновь тасует кадры

Представитель Twitter в разговоре с NYT подтвердил подлинность служебной записки и информацию о принятых Агравалом кадровых решениях, однако от дальнейших комментариев отказался.

Вновь полетели головы

Также из документа сотрудникам стало известно о том, что в отставку было отправлено двое топ-менеджеров Twitter – директора (генерального менеджера) потребительского направления Кайвона Бейкпура (Kayvon Beykpour) и директора (генерального менеджера) по управлению доходами Брюса Фалька (Bruce Falck). Обязанности уволенного Бейкпура будет исполнять Джей Салливан (Jay Sullivan), директор Twitter по продукту.

Для Бейкпура, отдавшего семь лет своей жизни компании, увольнение стало неожиданностью – о нем он узнал, находясь в отпуске по уходу за ребенком.

«Правда заключается в том, что не таким и не в такой момент я представлял свой уход из Twitter, но решение было не моим, – написал в своем Twitter бывший топ-менеджер компании. – Параг попросил меня уйти, объяснив, что хочет направить усилия команды в другое русло».

Состояние неопределенности

О том, в каком направлении должен развиваться Twitter, возможно, не знает и сам Агравал. Социальная сеть и сотрудники управляющей ею компании находятся в подвешенном состоянии с момента анонса сделки по выкупу ее акций эксцентричным предпринимателем Илоном Маском (Elon Musk).

Напомним, 25 апреля Twitter приняла предложение основателя SpaceX и Tesla о продаже компании за $43 млрд. Сделку теперь должны одобрить регуляторы. В случае ее срыва по вине одной из сторон противоположной причитается компенсация в размере $1 млрд.

У Маска есть некое собственное видение будущего Twitter, но, говоря о нем, он не вдается в подробности. В представлении бизнесмена компания должна стать частной, чтобы «расти и стать подлинной платформой для свободы слова». Ранее он нередко публично критиковал управленцев из Twitter за выбранный подход к модерации контента на платформе.

При этом пытаясь продать инвесторам идею приватизации компании, Маск заявлял о намерении увеличить выручку Twitter в пять раз, а число пользователей соцсети – с 217 млн на конец 2021 г. до 931 млн – все к 2028 г. Меж тем бизнес-показатели компании по итогам I квартала 2022 г. оказались хуже, чем того ожидало ее руководство. Выручка выросла на 16% год к году до $1,2 млрд вместо прогнозируемых 20%, прибыль составила $513 млн или примерно по $0,61 на акцию.

Пока не ясно, что станет и с самим Парагом Агравалом после вероятного перехода Twitter в руки Маска. Ранее предприниматель намекал, что не прочь поменять CEO и, возможно, даже на некоторое время лично возглавить компанию. Основатель и бывший гендиректор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) просил на свою кандидатуру не рассчитывать.

Приход Агравала, возвышение Бейкпура и Фалька

Параг Агравал возглавил Twitter в декабре 2021 г., после ухода с поста Джека Дорси. Сам Агравал на тот момент занимал должность технического директора компании.

Свое назначение Агравал отметил оперативным увольнением двух топ-менеджеров. К концу 2021 г. работы лишились Майкл Монтано (Michael Montano) и главный дизайнер Дэнтли Дэвис (Dantley Davis).

Как сообщило издание The Washington Post, увольнение Дэвиса и Монтано было продиктовано необходимостью «встряски, призванной оптимизировать деятельность компании и ускорить ее рост».

Кроме того, новоиспеченный гендиректор затеял реорганизацию Twitter. В его представлении бизнес было необходимо разделить на три подразделения: основное техническое, коммерческое и потребительское. Соответствующие отделы возглавили Ник Колдуэлл (Nick Caldwell), Брюс Фальк и Кайвон Бейкпур, получившие повышение до директоров или генеральных менеджеров.

Проблемы не только у Twitter

Twitter не единственная платформа, в последнее время пытающаяся сократить расходы. Так, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), владеющая социальными сетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, в начале мая 2022 г. заявила о прекращении набора сотрудников на высокопоставленные должности из-за стремительного сокращения доходов.

В середине мая стало известно о сворачивании некоторых проектов «железного» подразделения компании – Reality Labs. В 2021 г. оно показало убыток на уровне $10 млрд.