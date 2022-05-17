VK выпустил отечественного «убийцу» WhatsApp и Telegram

VK, в прошлом Mail.ru Group, запустил мобильный мессенджер «VK мессенджер». Он доступен для Android и iOS, и им можно пользоваться без регистрации в сети «Вконтакте». Достаточно лишь номера телефона, как и в популярных мессенджерах, например, в WhatsApp и Telegram. Также у VK есть одноименный настольный мессенджер, плюс холдинг постепенно развивает сервис ICQ.

Аналог WhatsApp от Mail.Ru

Холдинг VK сообщил CNews о релизе нового фирменного мессенджера «VK мессенджер» для мобильных устройств. Приложение создавалось для платформ Apple iOS и Google Android, и в настоящее время оно доступно для скачивания в магазинах приложений Apple App Store и Google Play.

«VK мессенджер» представляет собой полноценный отдельный мессенджер. За его разработкой стоит команда, развивающая соцсеть «Вконтакте». VK владеет ею с 2014 г. На тот момент сам холдинг назывался Mail.ru Group. Для пользования «VK мессенджер» не нужно иметь профиль в этой сети – на вопрос CNews о возможности регистрации в приложении по номеру телефона представители VK ответили положительно.

Мобильный «VK мессенджер»

Также они сообщили CNews, что собираются добавить «VK Мессенджер» в другие магазины приложений. «Мы всегда стараемся охватывать как можно большее число устройств и изучаем возможности присутствия на разных платформах, чтобы пользователи имели удобный доступ к нашим продуктам», – заявили они, не уточнив названия магазинов. В вопросе редакции CNews в качестве примера приводились российский NashStore и китайский AppGallery.

Что умеет мессенджер

При наличии аккаунта в сети «Вконтакте» посредством «VK мессенджер» можно будет общаться со всеми, кто числится в друзьях. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку. Также есть возможность писать и звонить людям из телефонной записной книжки.

VK решил добавить в свой новый мессенджер сразу все популярные функции, чтобы не отставать от конкурентов

В приложении по умолчанию есть все функции, доступные в «старших» мессенджерах, например, в WhatsApp или Telegram. «VK мессенджер» предоставляет возможность обмена текстовыми сообщениями и медиаконтентом (фото, видео, музыка, документы – не более 2 ГБ за раз), а также совершать аудио- и видеовызовы.

В дополнение к перечисленному разработчики предусмотрели функцию отправки автоматически удаляющихся сообщений. Голосовые сообщения тоже в наличии, однако эта функция, присутствующая в других мессенджерах, раздражает пользователей со всего света. Специально для этого в «VK мессенджер» есть опция автоматического преобразования в аудиосообщений в удобный текст.

Настольный мессенджер VK

К дополнительным функциям сервиса относится возможность делиться своей геопозицией с собеседником, то есть сообщать ему свои координаты. Также имеются функции перевода денег и организации групповых чатов на более чем 1000 человек.

Одного мессенджера всегда мало

В «коллекции» соцсети «Вконтакте» новый мобильный «VK мессенджер» является третьим по счету приложением для обмена сообщениями. Первое – это фирменная мобильная утилита самой сети, но в ней нет некоторых функций, доступных в полноценном мессенджере. К примеру, это возможность скрыть время последней активности, а также переписка в так называемых «фантом-чатах», все сообщения в которых будут пропадать спустя некоторое время после отправки, чтобы никто посторонний не мог их прочесть.

Наконец, в распоряжении VK есть одноименный мессенджер для компьютеров и ноутбуков. Его разработка началась в 2016 г., и сентябре того же года появилась его первая публичная бета-версия.

Про необходимость обновления своего настольного месседжера VK не вспоминает

Первая стабильная версия настольного «VK мессенджера» вышла в конце июля 2017 г. Утилита существует в версиях для Windows, Linux и macOS.

Согласно группе «Вконтакте», посвященной приложению, в последний раз на момент публикации материала оно обновлялось в конце февраля 2020 г. В разделе «Проекты» в соцсети «Вконтакте» упоминание настольного «VK мессенджер» есть, но все ссылки ведут на главную страницу пользовательского профиля «Вконтакте» или на страницу авторизации. Редакции CNews удалось обнаружить «VK мессенджер» в каталоге магазина приложений Microsoft Store.

«VK мессенджер» в версии для ПК доступен для скачивания, но только на сторонних ресурсах

На вопрос CNews, является ли мобильный «VK мессенджер» дополнением к одноименному настольному приложению представители VK ответили утвердительно. «Да, теперь “VK мессенджер” доступен на всех платформах», – заявили они.

VK сосредоточился на общении

В распоряжении холдинга VK есть еще один мессенджер, появившийся в списке его активов намного раньше сети «Вконтакте». Речь о некогда популярном ICQ, созданном в Израиле в 1996 г. и ставшем российским в 2010 г.

Сервис обмена сообщениями, на просторах России известный как «Аська», существует до сих пор. Весной 2020 г., когда вся страна ушла на самоизоляцию на фоне пандемии коронавируса, VK запустил обновленную версию ICQ – из устаревшего сервиса он превратился в современный мессенджер со всеми необходимыми функциями, включая видеозвонки и обмен файлами.

ICQ образца 2020 года

Этот маневр, тем не менее, почти не отразился на росте популярности ICQ среди россиян – они по-прежнему предпочитают WhatsApp и Telegram Павла Дурова. Весной 2022 г. VK запланировал повторное оживление ICQ, на этот раз на почве ухода из России зарубежных компаний из-за спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций. На момент публикации материала релиз обновленной «Аськи» еще не состоялся.