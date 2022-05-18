Российская Google начала процесс банкротства

Российская «дочка» Google готовится объявить себя банкротом. Это может быть связано с целом рядом исков к корпорации от российских властей и организацией, связанных с неудалением с видеохостинга YouTube запрещенного контента и блокировкой на этой площадки аккаунтов российских СМИ.

ООО «Гугл» готовится стать банкротом

ООО «Гугл», российская «дочка» американской корпорации Google, намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). Об этом говорится в уведомлении, поданном от лица гендиректора ООО «Гугл» Дэвида Манро (David Munro) в Федресурс (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц).

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета Google Россия, сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств. Google Россия опубликовала уведомление о намерении объявить себя банкротом. Вместе с тем мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как «Поиск», YouTube, Gmail, «Карты», Android и Play, нашим пользователям», - сообщил CNews официальный представитель Google.

Проблемы Google в России

Google открыла свое представительство в России в 2006 г. С конца 2021 г. у компании начались проблемы с российскими властями. Арбитражный суд обязал Google восстановить на принадлежащем корпорации видеохостинге YouTube доступ к телеканалу «Царьград» и наложил на корпорацию прогрессирующий штраф. Его первоначальный размер составлял 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения с удвоением данной величины каждую неделю.

Российская «дочка» Google намерена обратиться в арбитраж с заявлением о признании себя банкротом

В марте 2022 г. телеканал «Царьград» сообщил о получении неустойки в размере 1 млрд руб.

В декабре 2021 г. суд по иску Роскомнадзора наложил на российское представительство Google оборотный штраф в размере 5,2 млрд руб. из-за неудаления запрещенный информации.

В связи с невыплатой этого штрафа в мае Федеральная служба судебных приставов возбудила дела о принуждении к взысканию, причем приставы дополнительно назначили исполнительный сбор в размере 500 млн руб. (по данным агентства «Интерфакс»).

Напряженность еще больше стала нарастать из-за начала специальной военной операции России на Украине. Роскомнадзор неоднократно выдвигал к компании требования, связанные с хостингом YouTube. С одной стороны, недовольство российского ведомства было вызвано блокировкой YouTube аккаунтов российских СМИ, включая РБК, НТВ, ТНТ, «Рен ТВ», «Известия», «Первый канал», «Россия 1» и др.

С другой стороны, Роскомнадзор требовал удаления антироссийского контента на YouTube, включая рекламные сообщения экстремистского характера. Эти требования не были выполнены.

Санкции российских властей в отношении Google

В результате Роскомнадзор заблокировал доступ к новостному агрегатору «Google Новости». Однако на блокировку доступа к YouTube российские власти пока не решились. В середине мая 2022 г. министр цифрового развития Максут Шадаев говорил, что блокировка доступа к YouTube не рассматривается.

Кроме того, Роскомнадзор, в рамках закона «О приземлении иностранных интернет-компаний», ввел меры понуждения информирующего и экономического характера в отношении Google. Так, был введен запрет на распространение рекламы продуктов Google. А российские поисковые системы (в частности, «Яндекс») обязали информировать в поисковой выдаче о фактах нарушения Google российского законодательства.

Иски к Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube

Кроме того, к Google посыпались иски из-за блокировки аккаунтов на YouTube. В рамках обеспечительных мер по иску «ГПМ развлекательное телевидение» (структура холдинга «Газпром Медиа») на счетах российского представительства Google было заморожено 500 млн руб. Схожий иск подала и телекомпания НТВ (также входит в холдинг «Газпром-Медиа»0, по этому иску тоже были заморожены 500 млн руб. на счетах российского Google.