В России вводится налог на цифровую валюту. Госдума проголосовала

Госдума России приняла законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов. Российские компании будут платить 13% налога на прибыль, иностранные — 15%. От НДС освободят только выпуск цифровых финансовых активов и услуги операторов информационных систем.

Налоги на «цифру»

Госдума России 18 мая 2022 г. приняла законопроект, который прописывает особенности налогообложения выпуска, продажи и обмена на российских блокчейн-платформах цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Документ проекта закона, прошедшего первое чтение, опубликован на сайте Госдумы.

Действующие на территории страны компании-обладатели цифровых активов должны будут платить 13% налога на прибыль, организации, зарегистрированные за рубежом — 15% налога на прибыль.

По законопроекту выпуск цифровых финансовых активов и услуги операторов информационных систем будут освобождены от НДС. В то же время консультативные услуги, которые оказывают операторы, а также услуги по предоставлению прав на использование компьютерных программ от НДС не освобождаются.

Госдума России приняла законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов

Налоговую базу при продаже цифровых активов определят как разницу между ценой реализации актива с учетом суммы налога и ценой приобретения актива с учетом налога. При определении налоговой базы по операциям с цифровыми активами учтут доходы и расходы по всем операциям с ними за отчетный период.

Известно также, что налоговая база по операциям с цифровыми активами будет определяться у организаций совокупно с операциями с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами и отдельно от общей налоговой базы.

В тексте законопроекта отмечается, что эмитент ЦФА или оператор информационной системы должен предоставлять регулятору не позднее 1 февраля 2023 г. сведения обо всех операциях и о каждом физлице, которое состояло в сделках и являлось пользователем информационной системы.

Ко второму чтению комитет по бюджету предложил конкретизировать виды услуг операторов информационных систем, которых освободят от НДС, и определить механизм исчисления НДС при выпуске, исполнении и реализации цифровых прав иностранными лицами, которые не состоят на учете в налоговых органах России.

Закон о цифровых активах

Напомним, федеральный закон о цифровых финансовых активах вступил в силу с 1 января 2021 г. Согласно закону, Банк России ведет реестр операторов информационных систем, в которых возможен выпуск ЦФА. На оператора также возложена обязанность возмещать убытки пользователям.

В законе дается определение ЦФА — это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществлять права по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО. В законе вместо термина «криптовалюта» используется «цифровая валюта», которая определяется как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) в системе. Эти данные могут быть приняты как инвестиции или средство платежа, не являющегося денежной единицей.

Первую организацию-оператора ЦФА внесли в реестр в начале февраля 2022 г. — в списке появился эмитент токенов «Норникеля» сервис токенизации Atomyze. Также в реестре сейчас есть Сбербанк и «Лайтхаус» – финтех компания, запустившая платформу цифрового факторинга с биржевой моделью финансирования. Нахождение в реестр позволяет компаниям обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получать новые виды продуктов «в токенизированной форме». Организации также могут сами проводить операции обмена внутри своей платформы.

16 мая 2022 г. глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков высказал предположение, что первые в России цифровые финансовые активы могут выпустить до конца этого года. По его словам, они станут основой для финансовых взаиморасчетов. Аксаков также назвал платформы по выпуску ЦФА альтернативой финансовым взаиморасчетам в долларах и евро. Чиновник также уточнил, что власти договорились о необходимости легализации и регулирования майнинга, чтобы строго контролировать энергопотребление и разобраться с майнерами-нелегалами.

Долгие споры по криптовалюте

Ранее CNews писал, что российские власти планируют до конца 2022 г. признать криптовалюту имуществом. Этот законопроект Госдума намерена обсудить до конца весенней сессии. Документ должен внести изменения в Налоговый кодекс и обязать россиян предоставлять в Федеральную налоговую службу отчетность об обороте криптовалюты, если их общая сумма превышает 600 тыс. руб. в год.

Также Минфин России в апреле 2022 г. доработал законопроект о регулировании цифровых валют, в котором впервые затрагивается майнинг.

При этом Центробанк России с декабря 2021 г. возражает против легализации криптовалюты и в качестве альтернативы токенам предлагает цифровой рубль. Правительство России, в свою очередь, негативно относится к идее запрета.