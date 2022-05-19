С арестованного основателя Chornopay взыщут 67 миллионов

Суд обязал взыскать с основателя платежной системы Chornopay и бывших гендиректоров компании 67 млн руб. Дело связано с банкротством одного из юридических лиц Chronopay. Сам Врублевский сейчас находится под стражей по делу о мошенничестве в интернете.

Павла Врублевского и бывших гендиректоров Chronopay привлекли к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о привлечении к субсидиарной ответственности основателя и владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского и бывших топ-менеджеров компании. Эта информация следует из картотеки судебных разбирательств. Заявление было подано арбитражным управляющим одного из юридических лиц Chronopay «Хронопэй Сервисез» Мариной Заколупиной.

Теперь с Врублевского, а также с прежних руководителей «Хронопэй Сервисез» Дмитрия Артимовича, Сергея Олевского и Алексея Ковыршина будет солидарно взыскано 67 млн руб. В такую сумму Заколупина оценила ущерб, который якобы нанесли Chronopay ее владелец и бывшие руководители.

Проблемы Chronopay

«Хронопэй Восток» была признана банкротом в 2018 г. по иску Forex-брокера Liberty Online. В реестр кредиторов вошли интернет-магазин Wildberries, Yves Rocher, инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №30, «Центральный телеграф» («дочка» «Ростелекома», которая была арендодателем офиса Chronopay), футбольный клуб «Зенит» и другие. При этом сама Chronopay продолжила работу через новое юридическое лицо «Хронопэй Восток».

Суд обязал взыскать с основателя платежной системы Chornopay Павла Врублевского и бывших гендиректоров компании 67 млн рублей

Представители Врублевского и Артимовича просили суд отказать в удовлетворении требования оп привлечении их к субсидиарной ответственности. «В ходе рассмотрения ходатайства Заколупиной суд отверг ходатайство об истребовании материалов дела, а также отказался пояснить, каким образом была подсчитана сумма ущерба», - говорит Артимович.

Артимович также сообщал указывал суду, что он перестал быть гендиректором «Хронопэй Сервисез» с марта 2018 г., то есть еще до признания компании банкротом. При этом Врублевский, по словам Артимовича, отказывался назначать нового гендиректора компании, в связи с чем Артимович самостоятельно добивался от налоговой инспекции внесения изменений в ЕГРЮЛ об его уходе с занимаемой должности.

Ранее Заколупина через суд добилась привлечения Врублевского и Ковыршина к субсидиарной ответственности на сумму 2,3 млн руб. солидарно. Эти средства «Хронопэй Сервисез» потратил на обучение несовершеннолетних детей Врублевского.

Также Заколупина через суд обязала «Хронопэй Восток» вернуть в конкурсную массу «Хронопэй Сервисез» 68,2 млн руб. – эта сумма была получена по договору эквайринга, заключенному с Промсвязьбанком. Изначально стороной по этому договору был «Хронопэй Сервисез», однако затем компания уступила свои права и обязанности по нему «Хронопэй Восток».

Старое и новое уголовные дела Врублевского

Сам Павел Врублевский сейчас находится под стражей. Он был арестован в марте 2022 г. по обвинению в мошенничестве: якобы он вместе со своими сообщниками размещал в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали пользователей участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

В 2011 г. Врублевского уже задерживали по другому делу, его обвиняли в организации DDoS-атаки против «Аэрофлота», в результате которой летом 2010 г. в течение недели не работала оплата платежей на сайте его крупнейшего клиента - «Аэрофлота». Исполнителями атаки были Дмитрий Артимович и его брат Игорь.

В 2013 г. суд признал всех обвиняемых виновными и приговорил их к двум с половиной годам тюрьмы. Освободившись из колонии, Дмитрий Артимович стал работать вместе с Павлом Врублевским, однако затем их пути разошлись. Артимович даже отсудил у Chronopay долг в размере 2 млн руб.

Конфликт Врублевского и Артимовича

Дмитрий Артимович сейчас занимается общественной деятельностью: ведет Telegram-канал об информационной безопасности «Лаборатория Артимовича» и издал книгу о платежах в интернете.

Тем не менее, он периодически испытывает проблемы из-за его прежних связей с Врубелвским: помимо привлечения к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Хронопэй Сервисез», в его доме прошел обыск в рамках нового дела Врублевского. При обыске у Артимовича были изъяты деньги и компьютеры.