Иностранцы выставили на продажу Avito, актив может стоить миллиарды долларов

Голландская Prosus, подразделение Naspers, решила продать Avito. Последняя рыночная оценка стоимости Avito приближалась к $4 млрд. В сложившейся ситуации эксперты считают наиболее вероятным сценарием продажи проведение IPO на российской фондовой площадке.

Prosus прощается с Avito

Голландская инвестиционная компания Prosus объявила о намерении уйти с российского рынка и продать свой актив – площадку объявлений Avito. Об этом говорится в сообщении Prosus. Голландская компания является частью южноафриканского холдинга Naspers.

В марте 2022 г. Avito объявила о намерении выйти из состава голландского холдинга OLX Group (подконтролен Prosus), объединяющего площадки объявлений (классифайды) по всему миру. Тогда предполагалось, что Avito останется подконтрольна Naspers или Prosus, но не будет получать инвестиции от своего акционера и выплачивать ему дивиденды, а также будет автономна в принятии решений.

Голландская инвесткомпания Prosus объявила о намерении продать площадку объявлений Avito и уйти с российского рынка

Сейчас процесс выделения Avito из OLX Group завершен. В Avito заявляют, что компания продолжит работать независимо во главе со своим генеральным директором Владимиром Правдиным и реализовывать ранее намеченную стратегию, а решение акционера о продаже актива не влияет на планы и возможности развития бизнеса.

Как Avito привлекала инвесторов

Avito была создана в 2007 г. Одним из ее инвесторов была шведская инвестиционная компания Kinnevik, которая в то время также владела другими активами в России – сотовым оператором Tele2 и медиа-компанией MTG.

Затем Avito активно привлекала финансирование от зарубежных фондов. Параллельно Naspers в 2010 г. приобрел холдинг OLX, владевший площадками объявлений в России, Испании, Португалии, Индии, Мексике и Южной Америке.

В 2011 г. Naspers приобрел еще одну площадку объявлений – Slando, которая работала в России, на Украине, в Португалии, Греции, Бразилии и ряде других стран. В 2013 г. Naspers договорился с акционерами Avito об объединении сервиса с российскими площадками OLX и Slando. Доля Naspers в объединенной площадки составила 17,4%.

В 2015 г. Naspers стала контролирующим акционером Avito, приобретя 50,5% акций площадки за $1,2 млрд. В 2019 г. Naspers увеличила свою долю в Avito с 70,4% до 99,6%, приобретя 29,2% акций за $2,16 млрд. Исходя из этой оценки, вся компания стоит $3,97 млрд.

Показатели работы Avito

Согласно отчету Naspers за 2022 г. финансовый год (который закончился 31 марта 2022 г.), выручка Avito выросла на 67% до $313 млн. Маржинальность продаж составила 48%. Посещаемость увеличилась на 13% до 92 млн активных пользователей в месяц. В Avito работает 4 тыс. человек.

Причиной расставания с России для Prosus и Naspers стали события на Украине. В этой стране у OLX Group работает 350 человек. С началом специальной военной операции России на Украине OLX решила пожертвовать украинскому Красному кресту $350 тыс.

Возможные пути продажи

Вице-президент Advance Capital Артур Шубаев отмечает, что Avito является уникальным активом, который выступает одним из бенефициаров текущей рыночной ситуации. Но огромный размер возможной сделки осложняет поиск покупателей, поэтому более логично проводить IPO (первичное размещение акций).

«Очевидно, что выход на иностранные биржи закрыт, но можно сделать размещение на локальной бирже, задйствовать ресурс, в том числе, розничных инвесторов. Avito мог бы быть идеальным первым российским национальным IPO в существующей реальности», - говорит Шубаев.