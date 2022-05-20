Названы ИТ-вакансии с самой высокой зарплатой в мае 2022 года

В мае 2022 г. HeadHunter представил 68 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Специально для CNews компанией был составлен список наиболее высокооплачиваемых вакантных должностей. Среди них — Frontend-разработчик с зарплатой от 250 тыс. руб., разработчик мобильной ОС с зарплатой от 300 тыс. руб. и директор по продукту с возможным доходом от 500 тыс. до 600 тыс. руб.

ИТ-вакансии мая

В мае 2022 г. на сервисе по поиску работы HeadHunter было представлено более 61 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Из них около 23 тыс. предложений составляют вакансии в области программирования и разработки, почти 18 тыс. — в инжиниринге, и 1,5 тыс. — в управлении проектами. Для студентов и начинающих карьеру размещено более 6 тыс. вакансий.

В тройку лидеров по числу открытых вакансий вошли Москва (представлено более 25 тыс.), Санкт-Петербург (8 тыс.) и Новосибирская область, насчитывающая около 2 тыс. предложений.

Тенденция к снижению числа вакансий в ИТ-сфере продолжается. К примеру, в апреле ИТ-вакансий в России стало меньше, а кандидатов — больше. В марте 2022 г. на сервисе было представлено 70 тыс. ИТ-вакансий, а в феврале размещено 110 тыс. вакансий.

Специально для CNews HeadHunter составил список самых высокооплачиваемых должностей мая 2022 г.

Руководитель web-направления

Sportmaster Lab ищет руководителя web-направления. Он будет заниматься разработкой архитектуры новой системы и проводить исследования и разработку для расширения технического стека компании. Опыт разработки на Java/Spring или Javascript/VueJS (программные платформы) и работы с актуальным стеком будет преимуществом для соискателя. Кандидат может рассчитывать на зарплату до 400 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.

Разработчик браузера

ZennoLab в поисках специалиста на должность разработчика Chromium C++. В его обязанности будет входить разработка браузера на основе Chromium. Работодателю важно наличие у кандидата опыта разработки на C++ от трех лет. Зарплата на данной позиции составляет от 350 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2020 года

Разработчик мобильной ОС

TASSTA приглашает на работу специалиста на позицию iOS developer (разработчик мобильной ОС) для разработки и поддержки модулей под iOS. Работодателю важно наличие у кандидата опыта разработки на Swift (язык программирования) и работы в мобильной разработке iOS от двух лет. Зарплата на данной позиции составляет от 300 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Санкт-Петербурге.

Middle/Senior разработчик

Gradient приглашает на работу Middle/Senior iOS developer для разработки приложения для фоторедактирования. Работодателю важно наличие у кандидата опыта iOS-разработки от двух лет и знание Swift. Зарплата на данной позиции составляет от 250 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.

Frontend разработчик

SOHO.LMS ищет специалиста на позицию Frontend/Fullstack developer, который будет заниматься разработкой нового функционала платформы. Отличное знание современной веб-разработки и опыт разработки бэкенда будет преимуществом для кандидата. Заработная плата от 250 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.

Разработчик продукта

«Кибер-Ром» в поисках разработчика продукта, в обязанности которого будет входить формирование продуктовой «дорожной карты» совместно с заказчиками. Опыт постановки задач и контроля результатов продуктовой команде является преимуществом для соискателя. Кандидат может рассчитывать на зарплату от 250 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.

Разработчик Python

White Сode пригашает на работу разработчика на языке программирования Python, который будет заниматься поддержкой, развитием и оптимизацией проектов компании. Работодателю важно наличие у кандидата опыта работы с asyncio (написание управляемого и читаемого конкурентного кода), aiohttp (сервер или клиент для asyncio) и опыта разработки высоконагруженных систем. Зарплата на данной позиции составляет от 300 тыс. руб. до 360 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Санкт-Петербурге.

Разработчик iOS

Fitingo в поисках опытного iOS разработчика в команду. В его обязанности будет входить выполнение задач продуктовой разработки и проведение проверки и анализа кода в iOS команде. Заработная плата от 300 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.

Разработчик «Битрикс»

«Нонтон.РФ» приглашает на работу «Битрикс» разработчика, который будет заниматься проектированием и разработкой нового функционала на сайте под конкретные бизнес-задачи. Большой опыт разработки коммерческих проектов на «Битрикс» будет преимуществом для кандидата. Зарплата на данной позиции составляет от 350 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.

Директор по продукту

«Пикабу» ищут специалиста на должность директора по продукту, в обязанности которого будет входить разработка продуктовой стратегии, «дорожной карты» и долгосрочных целей для команды. Работодателю важно наличие у кандидата опыта развития продукта от двух лет на аналогичной должности. Зарплата на данной позиции составляет от 500 тыс. до 600 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.

Go разработчик

Evrone приглашает на работу Goland разработчика (язык программирования Go), который будет участвовать в разнообразных проектах компании. Знания и опыт коммерческой разработки на Golang от двух лет будет преимуществом для кандидата. Заработная плата до 350 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.

Разработчик мобильных приложений под iOS

«Точка» в поисках разработчика мобильных приложений под iOS. В его обязанности будет входить развитие мобильного приложения компании. Успешному кандидату важно иметь опыт коммерческой разработки на Swift от 1,5 года и умение создавать интерфейсы. Заработная плата до 450 тыс. руб. на руки. Вакансия находится в Москве.