Российские ИТ-компании начинают брать на работу аутистов

NtechLab, «МВС Груп» и МТС AI договорились принять на работу сотрудников с расстройствами аутистического спектра. Также они рассмотрят введение квоты до 2% на таких работников. Представитель NtechLab сказал CNews, что, по мнению компании, нежелание бизнеса способствовать инклюзии — сомнительное решение.

ИТ-компании наймут сотрудников с аутизмом

Российские ИТ-компании NtechLab, «МВС Груп» и МТС AI договорились принять на работу сотрудников с расстройствами аутистического спектра. Также они рассмотрят введение квоты до 2% на таких работников, сообщили CNews представители NtechLab.

Отмечается, что рабочая группа по продвижению инклюзии в трудоустройстве и образовании в сфере информационных технологий будет создана в ближайшее время. Она должна будет разработать план действий, которые будут способствовать развитию этого направления в России.

Среди вопросов для обсуждения в рамках рабочей группы предлагаются создание альянса технологических компаний, которые будут продвигать инклюзию, создание курсов по профессиональной ориентации для людей с аутизмом, организация ресурсных классов в школах с углубленным изучением информационных технологий.

Набор паззлов - неформальный международный символ аутизма

«Как разработчик программного обеспечения в сфере видеоаналитики для умных городов мы понимаем, что создавать доступные цифровые продукты и доступную цифровую среду намного эффективнее, когда в компании работают люди, для которых эти продукты и среда создаются», - заявил гендиректор NtechLab Андрей Теленков.

Рабочая деятельность уже началась

В мае 2022 г. двое сотрудников с аутизмом выходят на работу в отдел разметки данных NtechLab. В свою очередь «МВС Груп» реализует проект по инклюзивному найму людей с аутизмом с 2020 г., в компании работают уже 20 таких сотрудников, занятых в предобработке информации с камер фотовидеофиксации и обучении нейросетей.

В NtechLab рассчитывают, что до конца 2022 г. в рабочей группе примут участие не менее 20-30 потенциальных работодателей. «Интерес принять участие в рабочей группе выразили более 10 компаний», - говорит HR-директор NtechLab Анна Амосова.

Первый заместитель генерального директора, операционный директор «МВС Груп» Михаил Родионов отметил, что возможностей для трудоустройства и профессионального развития людей с расстройствами аутистического спектра, к сожалению, не так много. Он считает, что именно в решении этой проблемы у ИТ-компаний может возникнуть синергия.

«Мы в “МВС Груп” на своем опыте убедились, что сотрудники с аутизмом могут, а главное хотят работать и развивать свои компетенции. Они очень ответственно подходят к выполнению задач и быстро становятся неотъемлемой частью команды», – заключил Родионов.

Бизнесу советуют способствовать инклюзии

Представитель NtechLab сказал CNews, что, по мнению компании, нежелание бизнеса способствовать инклюзии — сомнительное решение, даже если смотреть только на экономические показатели. В компании отметили, что в России за сотрудника с инвалидностью государство компенсирует компании расходы. Размеры этого возмещения зависят от региона и группы инвалидности нового работника. В Санкт-Петербурге, например, за одно место могут вернуть до 296 тыс. руб., при условии, что зарплата такого специалиста будет не меньше 18 тыс. руб.

Второй момент — ИТ-рынок сегодня столкнулся с серьезным дефицитом специалистов, продолжает представитель NtechLab. По его словам, это касается не только России, из которой уезжают программисты, но и Европы и США. «Цифровизация набирает обороты, а тех, кто ее способны осуществить, не хватает. Проблема может оказаться менее острой, если работодатели начнут смотреть в сторону людей с особенностями развития», - указали в NtechLab.

В вызвавшей резонанс презентации 2016 г. разработчик Microsoft DirectX Алекс Джон посоветовал работодателям искать инженеров с синдромом Аспергера. Он назвал их «священным Граалем», поскольку они «не создают конфликтов в коллективе и не меняют место работы». Синдром или болезнь Аспергера — одно из самых часто встречающихся расстройств аутистического спектра, при котором у человека нарушено социальное взаимодействие и невербальные коммуникации. С этим синдромом как раз связан стереотип, что его обладатели — ИТ-гении.

Представитель NtechLab считает, что правдивость утверждения спорна, но мозг людей с аутизмом действительно работает иначе, что, по меньшей мере, не мешает им эффективно решать технологические задачи. В индийском офисе компании SAP сотрудники с аутизмом тестируют программное обеспечение. Корпорация утверждает, что это повысило эффективность работы отдела, потому что такие люди более внимательны к деталям и лучше видят ошибки в коде.

В консалтинговой компании Towers Watson утверждают, что люди с аутизмом лучше справляются с длительными, повторяющимися задачами. А некоммерческая организация nonPareil, обеспечивающая будущее взрослым с аутизмом, их силами создает игры и приложения.

D&I поможет легче привлекать инвестиции

Кроме того, продолжает представитель NtechLab, бизнесу, который следует идеям D&I (Diversity & Inclusion, политика включения в бизнес-процессы разных категорий людей) легче привлекать инвестиции. Инклюзивная культура компании повышает вероятность получать лучшие бизнес-результаты и на 70% увеличивает шансы выйти на новые рынки — такие данные в исследовании 2017 г. приводит IKEA. Кроме того, по данным Всемирного экономического форума, работа над политикой D&I повышает инновационность и конкурентоспособность компаний. Соответственно, они становятся привлекательнее для инвесторов — в нашем опыте ряд инвесторов спрашивали о решениях в рамках D&I бизнеса.

«Важную роль играет и растущий HR-бренд компании: для потенциальных соискателей организации, которые согласны с концепцией разнообразия и инклюзивности, привлекательнее тех, которые игнорируют эти идеи. Люди все больше внимания уделяют корпоративной культуре компании, даже если вопрос оплаты труда остается на первом месте по очевидным причинам», - сказали в NtechLab.

Представитель «МВС Груп» рассказал CNews, что компания на своем опыте убедилась, что сотрудники с аутизмом могут, а главное хотят работать и развивать свои профессиональные компетенции.

«В компании ребята с особенностями занимают должности, связанные с предобработкой информации с камер фотовидеофиксации и обучением нейросети. Все они очень ответственно подходят к выполнению своих задач, не допускают грубых ошибок, стабильны и работоспособны. Этап обучения сотрудников с аутизмом длится немного дольше обычного, но на качестве выполняемых ими задач это никак не сказывается. Сначала они выполняют более простые операции, постепенно переключаясь на более сложные, в этом им помогает старший смены отдела «Предобработка» и все коллеги. Сотрудники с аутизмом отлично вливаются в коллектив и быстро становятся неотъемлемой частью команды», - заключили в «МВС Груп».