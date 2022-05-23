Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq

Qiwi может потерять листинг на бирже Nasdaq. Это связано с уходом из совета директоров компании независимого директора Елена Титова, которая вынуждена была сделать это из-за включения в санкционные списки со стороны США.

Qiwi получила предупреждение от Nasdaq

Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга. Об этом говорится в материалах платежной системы.

По правилам Nasdaq, комитет по аудиту, сформированный при совете директоров публичной компании, должен состоять как минимум из трех независимых директоров. Однако недавно совет директоров Qiwi покинула независимый директор Елена Титова, в связи с чем платежная система перестала соответствовать данному требованию.

Qiwi предоставлено время для решения данной проблемы. Это должно случиться до 20 апреля 2023 г. или до предстоящего годового собрания акционеров компании. Если собрание акционеров компании пройдет до 17 октября 2022 г., то Qiwi должна будет представить доказательства своего соответствия данному требования не позднее того же дня. В 2022 г. годовое собрание акционеров Qiwi еще не проводилось.

Платежная система Qiwi получила уведомление от американской биржи Nasdaq о несоответствии правилам листинга

В Qiwi заверяют, что совет директоров компании начал поиски нового независимого директора, который войдет в состав комитета по аудиту. Однако если поиски не увенчаются успехом, компанию ждет делистинг с биржи Nasdaq. Отметим, что с 28 февраля 2022 г. торги акциями Qiwi на Nasdaq, как и торги акциями других российских компаний на американских и британских фондовых площадках, приостановлены.

Из-за чего Qiwi лишился двух директоров

Елена Титова входила в совет директоров Qiwi с 2019 г. Она также является независимым директором банка ФК «Открытие», крупного акционера Qiwi, и членом наблюдательного совета банка «Траст». Кроме того, Титова является партнером и председателем совета директоров блокчейн-интегратора Iconic.

Елена Титова попала под санкции США и Евросоюза в апреле 2022 г. Это было связано с введением санкций против банка ФК «Открытие». Санкции были также введены против других руководителей и директоров банка, включая его председателя правления Михаила Задорнова и члена совета директоров, владельца системного интегратора IBS Анатолия Карачинского.

Под санкциями оказалась и зампред правления банка Надия Черкасова. Она с 2018 г. также входила в совет директоров Qiwi, и, после включения в санкционные списки, его покинула.

Кто еще входит в совет директоров Qiwi

Сейчас в совете директоров Qiwi восемь человек (год назад их число составляло 11). Председателем совета директоров является основной владелец компании Сергей Солонин. Также в совет директоров входят гендиректор Андрей Протопопов, финансовый директор Алексей Машченков и операционный директор Мария Шевченко.

Статус неисполнительный директоров имеют Алла Масленникова и Татьяна Жаркова. Масленникова является заместителем гендиректора и членом управляющего совета «Объединенной вагонной компании», а также членом управляющего совета некоммерческого партнерства «Ассоциация корпоративных юристов» и совета директоров Союза производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение вагоностроителей». Жаркова является гендиректором Ассоциации разработчиков финансовых технологий (Ассоциация «Финтех»), в прошлом она также была гендиректором блокчейн-интегратора «Системы распределенного реестра».

Независимыми директорами в совете директоров Qiwi являются Маркус Родес (Marcus Rhodes) и Алексей Марей (Alexey Marey). Родес также является независимым директором ряда других российских компаний: «Т-Плюс», «Сегежа групп» и «Фосагро». Марей входит в совет директоров IDS Borjomi International Group, производителя минеральной воды «Боржоми». Они оба входят в комитет по аудиту при совете директоров.