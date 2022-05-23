Миллионы владельцев iPhone останутся без WhatsApp по прихоти разработчиков

В конце октября 2022 г. WhatsApp больше не будет запускаться на устройствах Apple под управлением iOS 10 и iOS 11. Это касается в первую очередь iPhone 5 и iPhone 5C, которые больше не получают обновления прошивок. Более современные iPhone 5S и 6 работают на iOS 12, так что в скором будущем их постигнет та же участь. Единственный выход в данной ситуации – покупка современного смартфона, поддержка которого гарантированно не прекратится в ближайшие несколько лет.

WhatsApp «отменяет» древние iOS

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на всех смартфонах Apple iPhone, работающих под управлением iOS 10 и iOS 11, пишет профильный портал WABetaInfo. Нововведение вступает в силу 24 октября 2022 г.

Изменения в работе WhatsApp направлены сразу на несколько категорий пользователей iPhone. Они затронут в первую очередь тех, кто по каким-либо причинам не хотят переходить на свежие модели iPhone и пользуются теми, которые Apple перестала поддерживать.

Пользоваться старыми смартфонами становится все сложнее

Также распрощаться с WhatsApp придется и тем, кто не желает постоянно обновлять iOS на своем iPhone и предпочитает пользоваться ее устаревшими версиями. Им тоже придется искать новый мессенджер.

Ценителей старины сравнительно немного

Точное количество пользователей iPhone на базе старых iOS 10 и iOS 11 не установлено, так как Apple не раскрывает число владельцев своих смартфонов. На май 2021 г. в мире было продано около 1,9 млрд iPhone, а активных пользователей было в пределах 1 млрд (статистика портала Backlinko).

Подавляющее большинство владельцев iPhone отдают предпочтение современным iOS

Платформу iOS 10 Apple выпустила осенью 2016 г. В сентябре 2017 г. ее доля достигла пиковых 89% (мировая статистика Statista.com), но уже к маю 2018 г. упала до 14%.

Осенью 2017 г. дебютировала iOS 11, пик популярности которой (87%) пришелся на май 2018 г. К августу 2019 г. она удерживала лишь 7% рынка.

На январь 2022 г. доли обеих операционок, одной из которых скоро исполнится шесть лет, а второй пять, была минимальной. Они делили 7% рынка со всеми другими модификациями iOS, за исключением современных iOS 14 (30%) и iOS 15 (63%).

Какие iPhone пора менять

К концу октября 2022 г. пользоваться WhatsApp совершенно точно не смогут владельцы смартфонов iPhone 5. Это был первый iPhone, вышедший после смерти Стива Джобса (Steve Jobs), и на момент релиза на нем была установлена iOS 6.

Apple поддерживала iPhone 5 вплоть до выхода iOS 10.3.4. iOS 11 этот смартфон уже не увидел.

В аналогичной ситуации находятся ценители бюджетного iPhone 5C. Получив на выходе iOS 7, смартфон обновлялся вплоть до iOS 10.3.3.

Времена господства iOS 10 и iOS 11 давно прошли

В то же время владельцы iPhone 5S образца 2012 г. могут продолжать пользоваться WhatsApp без каких-либо ограничений, равно как и те, кто еще не избавился от iPhone 6. Оба эти смартфона хоть и не поддерживаются Apple, но зато работают на iOS 12.5.5.

С другой стороны, не исключено, что доступа к мессенджеру пользователи iPhone 5S и iPhone 6 лишатся в 2023 г. К примеру, тех, кто работал на iOS 9, разработчики отлучили от WhatsApp в начале 2021 г., а в феврале 2020 г., мессенджер перестал работать на устройствах под iOS 8.

Побег на Android не спасет

Ценители древних гаджетов и таких же операционных систем, желающие пользоваться WhatsApp, не смогут защититься от прекращения поддержки путем перехода с iOS на Android. Устаревшие версии этой платформы тоже постепенно уходят в небытие.

Например, в феврале 2020 г. из WhatsApp исчезла поддержка прошивки Android 2.3.7 Gingerbread, появившейся в 2010 г. В ноябре 2021 г., пропустив платформу Android 3 Honeycomb, разработчики WhatsApp приступили к отключению поддержки устройств на Android 4 Ice Cream Sandwich, которую Google выпустила в 2011 г. Но тут следует отметить, что поддержка Android в случае с WhatsApp длится дольше – на момент публикации материла мессенджер запускался на Android 4.1 10-летней давности, тогда как в случае с iOS нужна хотя бы iOS 12 образца 2018 г.