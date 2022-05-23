Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти

Минцифры будет по-новому оценивать эффективность и результативность руководителей цифровой трансформации. Теперь при оценке будет учитываться степень достижения показателей результативности цифровой трансформации и финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации. Также во внимание будет принят оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ.

Оценивать будут по-новому

Минцифры совместно с РАНХиГС разработали методику оценки эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации (РЦТ).

Как сообщили CNews представители Минцифры, теперь при оценке РЦТ учитывается степень достижения показателей результативности цифровой трансформации и финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации. Также внимание теперь будет обращено на оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ.

Всего на мониторинге 63 ведомства. По итогам 2021 г. 35 из них показали средний результат цифровой трансформации, 18 — высокий и 10 — низкий.

Минцифры будет по-новому оценивать эффективность и результативность руководителей цифровой трансформации

В число лучших вошли Росаккредитация, Росрезерв, Казначейство, ФТС, Минприроды, Росархив, Минпромторг, Россельхознадзор, Минюст, Росгвардия, Минстрой и ряд других.

Худшие результаты

Худшие результаты показали Росалкогольрегулирование, Роснедра, Роскомнадзор, Минспорт, ПФР, Ростехнадзор, Федеральная пробирная палата, ФСС, Минсельхоз и Росрыболовство.

По данным Минцифры, смена РЦТ в 2021 г. произошла в 50% из 10 вышеперечисленных ведомств. ПФР и Федеральная пробирная палата попали в список из-за отсутствия руководителей цифровой трансформации. Этим ведомствам необходимо решить проблему с РЦТ в кратчайшие сроки, указали в Минцифры.

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что цифровую трансформацию необходимо проводить даже в нынешних непростых условиях. У министерства на этот счет «амбициозные планы», которые вытекают из поручений президента и Правительства подчеркнул министр.

«В целом оценка методики показывает, что в ведомственных программах цифровой трансформации бывает больше 100 показателей, коллеги их добавляют, мы ценим инициативность. Но, в итоге, выходит так, что те ключевые точки изменений, которые нужны, которые ждут пользователи госуслуг, растворяются и нивелируются в таком количестве показателей», - сказал Шадаев.

Получается, что 95% показателей — выполнено, а, условно, пять главных — нет, продолжает Шадаев. По его словам, Минцифры планирует выбирать ключевые показатели, которые главным образом влияют на изменения работы ведомств. Они будут иметь 80% доли веса от общей оценки программ.

Отмечается, что Минцифры до конца мая представит предложения по изменению методики оценки ведомственных программ цифровой трансформации. До 1 июля все ведомственные программы будут пересмотрены, чтобы определить ключевые показатели.

О цифровизации в России

В июне 2021 г. на совещании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности были рассмотрены и одобрены стратегии цифровой трансформации отраслей российской экономики и социальной сферы.

Всего стратегии затрагивают 13 направлений, включая здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетику, науку, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экологию и социальную сферу, отмечается в заявлении на сайте Правительства России. Материалы разработаны с учетом специфики отраслей, уровня используемых цифровых решений и перспектив внедрения инноваций, при этом каждая стратегия предусматривает использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) и «масштабирование отечественных решений».

В июле 2021 г. Правительство определило целевые показатели национальной цели развития страны «Цифровая трансформация». Они перечислены в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», 21 июля 2020 г. получившего подпись Президента России Владимира Путина.

Для достижения цели «Цифровая трансформация» было установлено четыре показателя к 2030 г. Первым списке, приведенном в указе, числится «достижение “цифровой зрелости” ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления».

Следующий показатель в перечне – это «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%». Третий показатель звучит как «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%».